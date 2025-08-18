Hà Nội

B Trần sau 10 năm chia tay Quỳnh Anh Shyn giờ ra sao?

Đã 10 năm kể từ khi chia tay Quỳnh Anh Shyn, B Trần vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và gần đây vướng nghi vấn hẹn hò Quỳnh Kool.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
B Trần và Quỳnh Anh Shyn từng là cặp đôi vô cùng nổi tiếng trong giới trẻ Việt. Họ được đánh giá là cặp đôi "hoàng tử công chúa", "trai tài - gái sắc", "xứng đôi vừa lứa" bởi thế chiếm được cảm tình từ rất nhiều người. Ảnh: Dân Việt
Cả hai công khai hẹn hò vào tháng 10/2012, thường xuyên xuất hiện tình tứ tại các sự kiện cũng như trên mạng xã hội. Đến năm 2014, cặp đôi còn cùng tham gia sitcom nổi tiếng 5S Online, tạo nên hiệu ứng lớn trong giới trẻ. Ảnh: Dân Việt
Tuy nhiên, đến năm 2015, chuyện tình đẹp khép lại khi cả hai xác nhận “đường ai nấy đi”. Ảnh: Dân Việt
Sau 10 năm, B Trần tiếp tục gắn bó với nghệ thuật qua nhiều vai diễn trong phim điện ảnh và truyền hình. Ảnh: FB B Trần
Sau một thời gian vào Nam phát triển sự nghiệp, B Trần trở lại Hà Nội sinh sống cùng mẹ từ sau biến cố gia đình. Ảnh: FB B Trần
Ra Bắc sống cùng mẹ, B Trần phát triển sự nghiệp diễn xuất trong các phim giờ vàng. Ảnh: FB B Trần
Gần đây, nam diễn viên vướng thông tin hẹn hò Quỳnh Kool nhưng cả hai không lên tiếng. Ảnh: FB B Trần
Quỳnh Kool và B Trần hiện tại không còn tương tác quá nhiều với nhau trên MXH hay ngoài đời. Ảnh: FB B Trần
Gần đây nhất, B Trần gây chú ý khi tham gia đóng phim Dịu dàng màu nắng. Ảnh: FB B Trần
Dù không quá ồn ào nhưng anh vẫn được khán giả nhớ đến với hình ảnh nam diễn viên điển trai, có lối diễn xuất tự nhiên. Ảnh: FB B Trần
Ngoài công việc, B Trần thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội cho thấy cuộc sống thoải mái, tự do. Ảnh: FB B Trần
B Trần vẫn giữ được sức hút riêng và tiếp tục khẳng định bản thân trên con đường nghệ thuật. Ảnh: FB B Trần
