Giải trí

Ái nữ nhà Cường Đô La – Đàm Thu Trang sống sang chảnh từ bé

Sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt, Suchin - con gái Cường Đô La và Đàm Thu Trang - được ví như tiểu thư "ngậm thìa vàng" đích thực.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Ngay từ khi mới chào đời, Suchin đã trở thành tâm điểm chú ý khi được bố mẹ yêu chiều, có cuộc sống chuẩn tiểu thư " ngậm thìa vàng".
Con gái Cường Đô La và Đàm Thu Trang thường xuyên được bố mẹ cho ăn diện váy, áo quần đắt tiền mỗi khi dạo phố hay dịp đặc biệt.
Đại gia phố núi Cường Đô La từng khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi chi mạnh tay hơn nửa tỷ đồng để mua cả bộ sưu tập túi hiệu đắt đỏ dành riêng cho con gái.
Những chiếc túi mini đến từ các thương hiệu xa xỉ đã trở thành món phụ kiện quen thuộc mỗi khi Suchin xuất hiện.
Không chỉ dừng lại ở thời trang, Suchin còn sở hữu nhiều đặc quyền khiến ai cũng phải trầm trồ. Vốn nổi tiếng đam mê siêu xe, Cường Đô La và Đàm Thu Trang còn “sắm sẵn” xế hộp để làm quà cho con gái. Thậm chí, có lần nam doanh nhân còn vẽ hình ái nữ lên chiếc siêu xe gia đình để thể hiện tình yêu dành cho con.
Đặc biệt, Cường Đô La từng mạnh tay chi gần 200 triệu đồng chỉ để tậu xe cho Suchin dạo phố.
Nam doanh nhân từng chia sẻ hình ảnh nắm tay con gái đến một ngôi trường tại Mỹ.
Mới gần 3 tuổi nhưng con gái Cường Đô La và Đàm Thu Trang đã được đi du lịch khắp nơi trong và ngoài nước.
Gần đây, Suchin chính thức nhập học tại một trường quốc tế danh tiếng hàng đầu TP.HCM. Được biết, học phí tại ngôi trường này dao động từ 600 – 800 triệu đồng mỗi năm.
Khoảnh khắc “ái nữ” nhà hào môn tay trong tay cùng bố mẹ bước vào cột mốc mới nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
#Suchin #con gái Cường Đô La và Đàm Thu Trang #con gái cường đô la đi học

