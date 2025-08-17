Hà Nội

Hot face sao Việt: Thuý Ngân "thả" ảnh khoe dung mạo xinh đẹp

Giải trí

Thuý Ngân "thả" ảnh dung mạo xinh đẹp. Tóc Tiên khoe cơ bụng săn chắc trong thiết kế áo croptop.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 17/8: Diễn viên Thuý Ngân "thả" ảnh khoe dung mạo xinh đẹp, nhẹ nhàng và thanh thoát, thu hút mọi ánh nhìn. Ảnh: FB Lê Huỳnh Thuý Ngân
Tóc Tiên khoe cơ bụng săn chắc trong thiết kế áo croptop. Ảnh: FB Tóc Tiên
Diễn viên Vũ Diệu Thảo khoe sắc với áo dài và đàn bên hồ nước. Ảnh: FB Vũ Diệu Thảo
Hoa hậu Kỳ Duyên xuống phố với "cây" hàng hiệu. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Lê Phương - Trung Kiên ăn tối cùng gia đình, kỷ niệm 8 năm bên nhau. Ảnh: FB ê Phương
Ca sĩ Thanh Ngọc rủ mẹ đi spa. Ảnh: FB Thanh Ngoc LeHoa hậu Kỳ Duyên xuống phố với "cây" hàng hiệu.
Ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh hạnh phúc đón tuổi mới bên gia đình, người thân và bạn bè. Ảnh: FB Nhật Kim Anh
Con gái về nước nghỉ hè, ca sĩ Mỹ Lệ đưa cả gia đình đi nghỉ dưỡng ở Hồ Tràm. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Diệu Nhi dạo phố cuối tuần. Ảnh: FB Diệu Nhi
