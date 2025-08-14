Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Asus tung bộ đôi laptop "nhập học" chỉ hơn 5 triệu

Số hóa

Asus tung bộ đôi laptop "nhập học" chỉ hơn 5 triệu

ASUS vừa giới thiệu hai mẫu laptop mới Vivobook S16 với chip Snapdragon X và Chromebook CX15 giá rẻ phù hợp cho học sinh, sinh viên mùa tựu trường.

Tuệ Minh
ASUS tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm laptop của mình với hai mẫu mới trong năm 2025, nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhóm khách hàng khác nhau. Vivobook S16 phiên bản mới sử dụng vi xử lý Snapdragon X của Qualcomm, trong khi Chromebook CX15 nhắm tới phân khúc phổ thông và sinh viên với mức giá dễ tiếp cận.
ASUS tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm laptop của mình với hai mẫu mới trong năm 2025, nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhóm khách hàng khác nhau. Vivobook S16 phiên bản mới sử dụng vi xử lý Snapdragon X của Qualcomm, trong khi Chromebook CX15 nhắm tới phân khúc phổ thông và sinh viên với mức giá dễ tiếp cận.
Trước đó, vào tháng 6, ASUS đã giới thiệu Vivobook S14 và S16 dùng chip Intel Core Ultra. Tuy nhiên, ở lần nâng cấp này, Vivobook S16 chuyển sang Snapdragon X, bộ xử lý đầu bảng phân khúc phổ thông của Qualcomm, mang lại thời lượng pin vượt trội và hỗ trợ 45 TOPS NPU cho tính năng Copilot cùng các ứng dụng AI của ASUS.
Trước đó, vào tháng 6, ASUS đã giới thiệu Vivobook S14 và S16 dùng chip Intel Core Ultra. Tuy nhiên, ở lần nâng cấp này, Vivobook S16 chuyển sang Snapdragon X, bộ xử lý đầu bảng phân khúc phổ thông của Qualcomm, mang lại thời lượng pin vượt trội và hỗ trợ 45 TOPS NPU cho tính năng Copilot cùng các ứng dụng AI của ASUS.
Máy có viên pin 70Wh hỗ trợ sạc nhanh 65W qua USB-C, và trọng lượng 1,74 kg giúp thiết bị vẫn gọn nhẹ dù màn hình lớn. Vivobook S16 sở hữu màn hình OLED 16 inch độ phân giải FHD (1920 x 1200 pixel), tỷ lệ 16:10, độ sáng tối đa 300 nit, phủ 95% dải màu DCI-P3.
Máy có viên pin 70Wh hỗ trợ sạc nhanh 65W qua USB-C, và trọng lượng 1,74 kg giúp thiết bị vẫn gọn nhẹ dù màn hình lớn. Vivobook S16 sở hữu màn hình OLED 16 inch độ phân giải FHD (1920 x 1200 pixel), tỷ lệ 16:10, độ sáng tối đa 300 nit, phủ 95% dải màu DCI-P3.
Cấu hình đi kèm bao gồm 16GB RAM LPDDR5X và SSD PCIe Gen 4 dung lượng 512GB. Các tính năng khác gồm webcam FHD kèm IR, bàn phím có đèn nền, loa kép Dolby Atmos, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 và Windows 11 Home cài sẵn.
Cấu hình đi kèm bao gồm 16GB RAM LPDDR5X và SSD PCIe Gen 4 dung lượng 512GB. Các tính năng khác gồm webcam FHD kèm IR, bàn phím có đèn nền, loa kép Dolby Atmos, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 và Windows 11 Home cài sẵn.
Trong khi đó, Chromebook CX1 series (CX14 và CX15)hướng tới người dùng cần một thiết bị cơ bản cho học tập và công việc nhẹ. Cả hai đều có cùng cấu hình chỉ khác nhau về kích thước màn hình.
Trong khi đó, Chromebook CX1 series (CX14 và CX15)hướng tới người dùng cần một thiết bị cơ bản cho học tập và công việc nhẹ. Cả hai đều có cùng cấu hình chỉ khác nhau về kích thước màn hình.
Máy được trang bị màn hình LCD 14 inch và 15,6 inch FHD, độ sáng 300 nit, chip Intel Celeron N4500, tùy chọn RAM 4GB, tối đa 8GB, bộ nhớ trong 128GB và thời lượng pin lên tới 13 giờ nhờ chạy ChromeOS. Tuy nhiên, ở phiên bản 14 inch có thêm tùy chọn màn hình cảm ứng/không cảm ứng.
Máy được trang bị màn hình LCD 14 inch và 15,6 inch FHD, độ sáng 300 nit, chip Intel Celeron N4500, tùy chọn RAM 4GB, tối đa 8GB, bộ nhớ trong 128GB và thời lượng pin lên tới 13 giờ nhờ chạy ChromeOS. Tuy nhiên, ở phiên bản 14 inch có thêm tùy chọn màn hình cảm ứng/không cảm ứng.
Chromebook CX1 còn tích hợp chip bảo mật Titan C, đạt tiêu chuẩn độ bền quân sự MIL-STD 810H. Kết nối bao gồm Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, cổng HDMI, USB-A, hai cổng USB-C và jack tai nghe 3,5 mm. Pin 42Wh hỗ trợ sạc 45W qua USB-C.
Chromebook CX1 còn tích hợp chip bảo mật Titan C, đạt tiêu chuẩn độ bền quân sự MIL-STD 810H. Kết nối bao gồm Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, cổng HDMI, USB-A, hai cổng USB-C và jack tai nghe 3,5 mm. Pin 42Wh hỗ trợ sạc 45W qua USB-C.
Tại Ấn Độ, Vivobook S16 có giá khởi điểm 79.990 INR, tương đương 23,99 triệu đồng. Còn bộ đôi Chromebook CX14 Chromebook CX1 Series ở mức 18.990 INR, tương đương 5,6 triệu đồng. Hiện cả hai đã được bán qua website chính thức của ASUS và nền tảng thương mại điện tử Flipkart. Thông thường, thời điểm bán chính hãng tại Việt Nam sẽ sau đó không lâu.
Tại Ấn Độ, Vivobook S16 có giá khởi điểm 79.990 INR, tương đương 23,99 triệu đồng. Còn bộ đôi Chromebook CX14 Chromebook CX1 Series ở mức 18.990 INR, tương đương 5,6 triệu đồng. Hiện cả hai đã được bán qua website chính thức của ASUS và nền tảng thương mại điện tử Flipkart. Thông thường, thời điểm bán chính hãng tại Việt Nam sẽ sau đó không lâu.
ASUS Chromebook CX 14 và CX15 giá 5,6 triệu cho học sinh, sinh viên.
Tuệ Minh
#Laptop Asus nhập học giá rẻ #Vivobook S16 Snapdragon X #Laptop OLED 16 inch Asus #Laptop gaming nhẹ Asus #Chromebook giá rẻ cho học sinh #Laptop thời lượng pin dài Asus

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT