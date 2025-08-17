Hà Nội

Apple vô tình tiết lộ hàng loạt sản phẩm trong mã phần mềm

Số hóa

Apple có truyền thống để lại các thông tin tham chiếu đến phần cứng tương lai trong mã của mình. Tuy nhiên, đây là lần tiết lộ vô tiền khoáng hậu.

Tuệ Minh
Apple dường như đã vô tình tiết lộ một loạt phần cứng chưa được công bố sau khi các mã định danh nội bộ xuất hiện trong mã phần mềm được chia sẻ công khai, cung cấp những manh mối cụ thể bất thường trên nhiều dòng sản phẩm. Những tiết lộ này, chỉ ra các chip thế hệ tiếp theo trải dài trên các dòng sản phẩm iPhone, iPad, Apple Watch, Mac và Vision Pro của Apple, đồng thời giúp xác thực các báo cáo và tin đồn trước đây về lộ trình của Apple cho các sản phẩm tương lai.
HomePod mini thế hệ tiếp theo (tên mã B525) được tích hợp vi kiến trúc T8310 của Apple - cùng kiến trúc lõi được sử dụng cho Apple Watch mới nhất - cho thấy một bước tiến vượt bậc so với mẫu loa dựa trên S5 hiện nay. MacRumors lưu ý rằng Apple cũng đang thử nghiệm kết hợp Wi-Fi/Bluetooth nội bộ với Wi-Fi 6E và đang xem xét các màu mới.
Phiên bản mini hiện tại chạy chip S5 nhưng không có Neural Engine. Mẫu mới dự kiến sẽ bổ sung CPU lõi kép 64-bit dựa trên A16 và Neural Engine 4 lõi để xử lý nhanh hơn trên thiết bị và cung cấp các tính năng âm thanh thông minh hơn. Chiếc mini ra mắt với giá 99 đô la và vẫn giữ nguyên mức giá đó. Việc nâng cấp chip và radio có thể sẽ tốn thêm một chút, nhưng Apple thường giữ nguyên mức giá ban đầu.
Phiên bản Apple TV mới "vào cuối năm nay" sẽ nổi bật với chip A17 Pro, cùng loại chip đã cung cấp năng lượng cho iPhone 15 Pro năm ngoái, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất của Apple TV, hỗ trợ Apple Intelligence và tăng không gian cho đồ họa theo phong cách console.
Apple TV 4K hiện nay chạy chip A15. Bản nâng cấp A17 Pro sẽ mang lại những cải tiến đáng kể và hỗ trợ các tính năng chơi game và AI tiên tiến hơn; Apple cũng đang thử nghiệm chip Bluetooth/Wi-Fi riêng cho hộp sản phẩm. Mẫu máy hiện tại có giá khởi điểm từ 129–149 đô la; bản nâng cấp A17 Pro cho thấy Apple vẫn giữ nguyên mức giá đó, có thể có sự khác biệt về bộ nhớ hoặc Ethernet.
Màn hình Apple Studio 2 với mã tham chiếu đến "J427" cho màn hình Studio Display thế hệ tiếp theo, với đường dẫn mã thứ hai "J527" đang được đánh giá. Báo cáo chỉ ra tiềm năng của đèn nền mini-LED, thời gian ra mắt đầu năm 2026 và khả năng kết hợp với những chiếc máy tính Mac đầu tiên sử dụng chip M5 sắp ra mắt của Apple.
Màn hình Studio Display 27 inch (2022) sử dụng đèn nền LED tiêu chuẩn và tần số quét 60Hz. Nâng cấp mini-LED sẽ cải thiện độ sáng tối đa, độ tương phản và hiệu suất HDR. Hai đường dẫn mã cho thấy Apple đã thử nghiệm nhiều kích thước hoặc biến thể trước khi hoàn thiện. Màn hình Studio Display hiện tại có giá khởi điểm 1.599 đô la. Phiên bản mini-LED có thể có giá cao hơn, nhưng định vị chính xác của Apple (và liệu các tính năng như ProMotion có xuất hiện hay không) vẫn chưa rõ ràng cho đến gần ngày ra mắt.
iPad mini tiếp theo (J510/J511) sẽ được trang bị chip A19 Pro—cùng dòng chip dành cho iPhone 17 Pro—đánh dấu bước tiến nhanh chóng so với chip A17 Pro của mini hiện tại. Ngoài bước nhảy vọt về SoC, Apple đã nghiên cứu OLED mini từ năm 2026, nhưng thời điểm cụ thể vẫn chưa được xác định.
Phiên bản A19 Pro dự kiến sẽ cung cấp nhiều lõi GPU hơn A19; Apple cũng có thể bán phiên bản ít hơn một lõi cho một số thiết bị nhất định, như họ thường làm với các thiết bị di động của mình. Apple định giá iPad mini OLED là máy tính bảng nhỏ cao cấp, việc nâng cấp chip A19 Pro mà không cần cải tiến màn hình ngay lập tức cho thấy giá vẫn giữ nguyên.
Chiếc iPad giá rẻ tiếp theo của Apple (J581/J582) được cho là sẽ sử dụng chip A18 và sẽ được ra mắt vào mùa xuân. iPad giá rẻ hiện tại sử dụng chip A16. Theo báo cáo trước đây được MacRumors trích dẫn, chip A18 được cho là sẽ bổ sung thêm Neural Engine 16 lõi và hỗ trợ Apple Intelligence, mang các tính năng AI hiện đại đến với phân khúc giá rẻ trong khi vẫn giữ nguyên khung máy hiện tại.
Apple đã nhắm đến mức giá khởi điểm hấp dẫn; mẫu máy hiện tại có giá khởi điểm từ 349 đô la. Nếu thay đổi lớn duy nhất là chuyển sang chip A18, mức giá khởi điểm này có thể sẽ được giữ nguyên.
Chuỗi mã lệnh sẽ đồng bộ thế hệ thứ hai của Vision Pro với chip M5. Một nâng cấp khá đáng kể khi kính VR thế hệ đầu tiên của Apple chỉ sử dụng chip M2. Ngoài CPU, những thay đổi dự kiến sẽ khá khiêm tốn, với dây đeo mới tăng độ thoải mái đang được thảo luận. Thời điểm ra mắt có thể là cuối năm 2025.
Bước tiến của M5 sẽ nâng cao đáng kể hiệu năng CPU/GPU và khả năng xử lý thần kinh, đồng thời vẫn giữ nguyên thiết kế công nghiệp, theo các chỉ dẫn hiện tại. Mẫu máy đầu tiên có giá khởi điểm là 3.499 đô la. Với bản cập nhật liên tục tập trung vào chất liệu silicon và sự thoải mái, Apple có thể sẽ giữ nguyên mức giá khởi điểm cho đến khi có bất kỳ thay đổi nào về cấu hình.
Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 và Watch SE 3 được tích hợp với S11 SiP, duy trì kiến trúc T8310 được sử dụng trong S9/S10 (hai lõi hiệu năng “Sawtooth”, CPU lõi kép 64 bit, Neural Engine 4 lõi, UWB thế hệ thứ hai, bộ nhớ 64 GB). Apple thường tái sử dụng kiến trúc vi mô của đồng hồ trong nhiều năm.
Dự kiến sẽ có những cải tiến về bao bì hoặc hiệu suất hơn là những cải tiến lớn về hiệu năng trong chu kỳ này; những thay đổi lớn hơn có thể đến với S12 vào năm 2026. Việc tham chiếu tên mã cũng cho thấy các mẫu máy năm sau đã được lên kế hoạch. Nếu không có thay đổi về vật liệu hoặc màn hình, Series 11 nhiều khả năng sẽ vẫn nằm trong khoảng giá đó.
Tương tự, dòng Ultra đã giữ nguyên mức giá khởi điểm 799 đô la kể từ khi ra mắt, vì vậy, trừ khi có cảm biến hoặc vật liệu mới, mức giá này nhiều khả năng sẽ vẫn nằm trong khoảng đó. Và mức giá khởi điểm cho Watch SE — 249 đô la, cộng thêm 50-100 đô la cho tùy chọn mạng di động tùy thuộc vào cấu hình — có thể sẽ có mức giá khởi điểm tương tự.
iOS26 mở tính năng giao diện cửa sổ cho iPad.
Tuệ Minh
Fortune
Link bài gốc Copy link
https://fortune.com/2025/08/14/apple-leaks-new-products-software-code-vision-pro-studio-display-homepod-tv-ipad/
#Apple sản phẩm mới #Mã phần mềm Apple tiết lộ #Apple chip A17 Pro #Apple màn hình mini-LED #Apple Watch Series 11 #Apple Vision Pro M5

