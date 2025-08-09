Hà Nội

Apple bị ví như Prometheus trao "ngọn lửa" công nghệ cho Trung Quốc

Số hóa

Apple bị ví như Prometheus trao "ngọn lửa" công nghệ cho Trung Quốc

Suốt 25 năm, Apple bị xem là “kẻ mang tội lớn nhất” khi góp phần biến Trung Quốc thành siêu cường công nghệ bằng chính tri thức và nhân lực của mình.

Thiên Trang (TH)
Cuốn sách Apple in China: The Capture of the World’s Greatest Company của phóng viên Patrick McGee từ tờ Financial Times tiết lộ vai trò trung tâm của Apple trong việc giúp Trung Quốc vươn lên vị thế cường quốc công nghệ.
Không chỉ tận dụng nhân công giá rẻ, Apple đã trực tiếp xây dựng chuỗi cung ứng, đào tạo kỹ sư và chuyển giao tri thức sản xuất cho Trung Quốc.
Từ iMac đầu tiên đến iPhone hiện đại, Apple đều cắm đội ngũ kỹ sư của mình vào nhà máy, sát cánh cùng đối tác để đồng sáng tạo quy trình sản xuất.
Foxconn và hàng loạt công ty Trung Quốc được Apple "nuôi lớn" nhờ quy mô đơn hàng khổng lồ và cơ hội học hỏi vô giá từ chính đội ngũ kỹ sư Mỹ.
Tác giả Patrick McGee cho rằng Apple giống như Prometheus, trao "ngọn lửa công nghệ" giúp Trung Quốc khai sinh ngành công nghiệp smartphone.
Ước tính có thời điểm, Apple đã cử kỹ sư tới hơn 1.600 nhà máy, gián tiếp hỗ trợ Huawei và Xiaomi lớn mạnh và cạnh tranh với chính họ.
Năm 2016, Apple cam kết đầu tư 275 tỷ USD vào Trung Quốc, con số vượt cả giá trị Kế hoạch Marshall sau Thế chiến II.
Tác giả kết luận: Apple đã tạo ra một mạng lưới công nghiệp tinh vi đến mức khiến chính họ không thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
