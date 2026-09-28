Apple, Google lẫn Samsung có thể cùng bị cấm bán tại Mỹ vì bản quyền

Một công ty đã đệ trình đơn lên Ủy ban thương mại quốc tế tại Mỹ yêu cầu cấm bán các sản phẩm của cả 3 "ông lớn" vì vi phạm sáng chế về "âm thanh không gian".

Samsung, Apple và Google lại bị cuốn vào một cuộc tranh chấp bằng sáng chế mới ở Mỹ, điều này cuối cùng có thể ảnh hưởng đến việc một số thiết bị của họ có được bán ở nước này.

USITC (Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ) đã bắt đầu một cuộc điều tra để xác định xem Apple, Google và Samsung có vi phạm điều 337 của Đạo luật Thuế quan năm 1930 hay không việc nhập khẩu và bán "một số thiết bị điện tử với một số công nghệ âm thanh vi phạm một số yêu cầu của bằng sáng chế mà bên khiếu nại đưa ra".

Chức năng "âm thanh không gian" trên thiết bị của 3 ông lớn ngành thiết bị điện tử bị kiện vi phạm bản quyền.

Bên nguyên đơn là BoomCloud 360 Inc. có trụ sở tại Encinitas, California, và công ty này tuyên bố rằng Apple, Google và Samsung đã vi phạm ba bằng sáng chế của BoomCloud 360 liên quan đến âm thanh không gian.

Các bằng sáng chế liên quan bao gồm Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 10,524,078, Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 11,533,560 và Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 11,051,121.

Các bằng sáng chế này đề cập đến điều chỉnh độ khuếch đại, bù bất đối xứng loa và xử lý nhiễu xuyên kênh.

Nói một cách đơn giản hơn, các bằng sáng chế này bao gồm các công nghệ giúp thiết bị xử lý âm thanh không gian một cách chính xác. Điều đó có thể bao gồm việc cân bằng các thành phần âm thanh không gian và âm thanh thông thường, bù đắp sự khác biệt giữa các loa và khắc phục các vấn đề phát sinh khi các kênh âm thanh gây nhiễu lẫn nhau.

Đơn kiện đề cập đến các sản phẩm của Samsung, Apple và Google sử dụng các công nghệ này. Điều đó có thể bao gồm điện thoại thông minh, tai nghe, tivi và các thiết bị tiêu dùng khác được quảng cáo có khả năng âm thanh không gian.

BoomCloud 360 đang yêu cầu Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) ban hành Lệnh Loại trừ Hạn chế và lệnh ngừng kinh doanh. Nếu cuối cùng công ty này nhận được yêu cầu, các sản phẩm bị ảnh hưởng có thể bị cấm nhập khẩu hoặc bán tại Mỹ.

Các bằng sáng chế về "âm thanh không giann" của BoomCloud 360 Inc.

Trước đây, Apple cũng từng dính vào tranh chấp bằng sáng chế về công nghệ cung cấp năng lượng cho máy đo nồng độ oxy trong máu trên một số mẫu Apple Watch nhất định.

USITC đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu có giới hạn vào tháng 10 năm 2023 và Apple đã chủ động tạm dừng bán trực tuyến Apple Watch Series 9 và Ultra 2 tại Mỹ, cũng như bán tại các cửa hàng ở Mỹ vào ngày 21 và 24 tháng 12 năm 2023.

Tổng thống Mỹ lúc đó, Joe Biden đã từ chối phủ quyết lệnh loại trừ của USITC. Apple buộc phải tung ra bản cập nhật phần mềm loại bỏ tính năng đo nồng độ oxy trong máu khỏi các mẫu Apple Watch vi phạm. Sau khi tính năng này bị loại bỏ, Apple được phép tiếp tục bán Apple Watch Series 9 và Apple Watch Ultra 2 tại Mỹ.

Riêng đối với vấn đề bản quyền "âm thanh không gian" được dự báo là sẽ không được giải quyết trong một sớm một chiều. Ủy ban hiện phải điều tra các cáo buộc và xác định xem các công ty có vi phạm Điều 337 hay không. Cho đến khi đó, các sản phẩm bị ảnh hưởng vẫn có thể được bán như bình thường.