Rò rỉ những tính năng độc đáo trên Galaxy Buds 4 Pro

Samsung sẽ ra mắt dòng Galaxy Buds 4 trong tuần này, và một rò rỉ mới đây đã tiết lộ nhiều tính năng nổi bật của Galaxy Buds 4 Pro.

Tuệ Minh

Các tính năng của Samsung Galaxy Buds 4 Pro đã xuất hiện trực tuyến trước thềm ra mắt trong tuần này. Một nguồn tin đã xác nhận các báo cáo trước đó về tính năng điều khiển bằng cử chỉ đầu và chức năng Tìm điện thoại.

Bạn cũng có thể sử dụng Galaxy Buds 4 Pro như một nút chụp từ xa cho ứng dụng camera trên điện thoại.

Hình ảnh tai nghe flagship Galaxy Buds 4 Pro. Ảnh: AssembleDebug

Samsung đã xác nhận sẽ ra mắt dòng Galaxy Buds 4 tại sự kiện Unpacked vào thứ Tư, và đã có không ít thông tin rò rỉ về mẫu tai nghe mới này. Mới đây, một nguồn tin tiếp tục tiết lộ thêm nhiều tính năng mới của Galaxy Buds 4 Pro.

SammyGuru cho biết Galaxy Buds 4 Pro sẽ được bổ sung nhiều tinh chỉnh và tính năng mới. Đầu tiên, nguồn tin này xác nhận báo cáo trước đó rằng mẫu tai nghe mới sẽ hỗ trợ điều khiển bằng cử chỉ đầu, cho phép người dùng gật hoặc lắc đầu để thực hiện một số thao tác nhất định.

Các tình huống sử dụng bao gồm trả lời/từ chối cuộc gọi, trả lời các câu hỏi có/không trên Bixby, nghe thông báo hoặc ngăn không cho thông báo được đọc, cũng như tắt báo thức/hẹn giờ/lịch nhắc việc.

Samsung cũng sẽ cho phép người dùng sử dụng tai nghe như một nút chụp từ xa trong ứng dụng camera. Theo đó, bạn có thể bóp và giữ thân tai nghe để chụp ảnh hoặc quay video. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi điện thoại được đặt trên tripod (hoặc bạn sử dụng Galaxy Z Flip ở chế độ Flex Mode) và muốn chụp ảnh nhóm hoặc selfie.

Nguồn tin cũng đề cập đến một số thay đổi liên quan đến hộp sạc. Cụ thể, hình ảnh render mới (xem ảnh đầu tiên bên dưới) cho thấy mặt sau của hộp sạc với một cổng USB-C duy nhất nằm cạnh nút ghép nối. Điều này khác với hình ảnh render trước đó, vốn còn xuất hiện thêm một loa tích hợp.

Trên hộp sạc sản phẩm chỉ có nút ghép đôi chứ không có loa như tin đồn. Ảnh: AssembleDebug

Cuối cùng, SammyGuru cũng xác nhận thông tin trước đó rằng bạn có thể tìm điện thoại thông qua hộp sạc. Cụ thể, chỉ cần nhấn đúp nút ghép nối khi cả hai tai nghe đều nằm trong hộp, điện thoại sẽ phát chuông để bạn dễ dàng xác định vị trí.

Dù sao đi nữa, Samsung sẽ chính thức trình làng dòng Galaxy Buds 4 cùng với điện thoại Galaxy S26 vào tối ngày hôm nay. Như vậy, người dùng sẽ không phải chờ đợi lâu để biết thêm chi tiết về các sản phẩm mới này.

Lộ diện tai nghe Samsung Galaxy Buds 4 Pro.
Android Authority
