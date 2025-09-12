Hà Nội

Sống Khỏe

Áp xe cổ phức tạp do sâu răng

Nếu không được phẫu thuật tháo mủ, áp xe cổ có thể tự phá vỡ ra da gây dò mủ kéo dài hoặc vỡ mủ vào trong, dẫn đến nhiễm trùng lan rộng, nhiễm trùng huyết...

Thúy Nga

Trong tháng 8/2025, Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc vừa tiếp nhận một trường hợp áp xe hàm trái do sâu răng từ Trung tâm Y tế Tịnh Biên. Bệnh nhân Đ.V.Đ (33 tuổi, ngụ khóm Trà Sư, phường Thới Sơn, An Giang) nhập viện với tình trạng đau răng hàm dưới, sưng hàm và sưng tấy cổ trái, nuốt khó.

ap-xe-co.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân bị áp xe cổ - Ảnh BVCC

Nhận thấy bệnh nhân đã có biến chứng áp xe cổ nguy hiểm, các bác sĩ Tai Mũi Họng đã chỉ định xét nghiệm tiền phẫu và hội chẩn phẫu thuật cấp cứu mở cạnh cổ trái dẫn lưu áp xe.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân giảm đau vùng hàm và cổ, quay đầu được, ăn được cháo và không còn nuốt khó. Sau hậu phẫu 7 ngày, bệnh nhân xuất viện và có thể làm việc trở lại.

ap-xe-co1-216.jpg
Ca phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo BS Nguyễn Thị Mai Sương (Khoa Tai Mũi Họng), áp xe cổ thường hình thành từ các nhiễm trùng vùng răng, hàm, mặt, cổ… có khả năng lan rộng toàn bộ vùng cổ và có thể xuống trung thất. Những tổ chức mô hay khoang bị viêm có thể tạo thành những ổ áp xe hoại tử hay sinh hơi.

Nếu không được phẫu thuật tháo mủ, áp xe cổ có thể tự phá vỡ ra da gây dò mủ kéo dài hoặc vỡ mủ vào trong, dẫn đến tình trạng nhiễm trùng lan rộng, có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng đe doạ tính mạng.

Lối sống lành mạnh giúp gan khỏe

Lối sống lành mạnh giúp gan khỏe

Gan đảm nhiệm vai trò thải độc, nhưng dễ bị tổn thương bởi thói quen xấu. Lối sống lành mạnh là cách đơn giản nhất để bảo vệ gan và phòng bệnh.

