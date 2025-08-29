Người phụ nữ bất ngờ phát hiện chiếc răng mọc trong xoang trán

Đau đầu kéo dài hơn 30 năm, bệnh nhân nữ 47 tuổi ở Thanh Hóa đi khám phát hiện chiếc răng mọc lạc chỗ trong xoang trán.

VTV đưa tin, tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa), các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công một trường hợp đặc biệt hiếm gặp, bệnh nhân nữ, 47 tuổi, trú tại xã Đông Ninh (Thanh Hóa), chịu đựng cơn đau đầu vùng mũi và trán suốt hơn 30 năm.

Theo chia sẻ, tình trạng đau chủ yếu tập trung bên phải, kèm chảy mũi cùng bên từng đợt. Dù đã đi khám ở nhiều nơi, dùng nhiều đợt kháng sinh và thuốc giảm đau, bệnh không thuyên giảm, khiến chất lượng cuộc sống suy giảm nghiêm trọng.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính mũi xoang cho thấy có khối tăng tỷ trọng 12 x 10 mm trong xoang trán phải, mật độ tương đương xương. Các bác sĩ chẩn đoán u xương xoang trán, theo dõi răng lạc chỗ - nguyên nhân gây đau đầu triền miên.

Người bệnh được tư vấn và quyết định phẫu thuật nội soi mũi xoang. Ca mổ diễn ra trong 30 phút, khối bệnh phẩm giống chiếc răng được lấy ra và gửi giải phẫu bệnh. Kết quả xác định chính xác đây là răng lạc chỗ mọc trong xoang trán - một trường hợp hiếm gặp trong lâm sàng.

Nhờ kỹ thuật nội soi hiện đại, bệnh nhân hồi phục nhanh, hết đau đầu chỉ sau ba ngày, không cần dùng thuốc giảm đau và dự kiến xuất viện sau khoảng tám ngày.

Theo báo Sức khỏe Đời sống, răng mọc lạc chỗ là những răng không nằm đúng vị trí của chúng trên cung hàm, mà mọc ở những chỗ khác như: Ở vòm miệng, ở phía trong hay ngoài cung răng, ở trong xoang.

Hệ răng sữa và răng vĩnh viễn bắt đầu hình thành từ tuần thứ 6 của thời kỳ bào thai. Từ một loại tế bào được biệt hóa, qua nhiều giai đoạn phát triển và di chuyển về phía xương hàm để hình thành các mầm răng nằm trong xương hàm.

Trong quá trình hình thành mầm răng và di chuyển, có nhiều yếu tố tác động khiến các mầm răng không ở vị trí đúng, mà nằm ở những chỗ khác. Ở vị trí lạc này, mầm răng vẫn phát triển thành răng hoàn chỉnh và được gọi là răng lạc chỗ.

Thực chất răng lạc chỗ là răng được phát triển hoàn chỉnh nên sẽ giống răng thật. Gặp nhiều răng lạc chỗ là răng vĩnh viễn hơn là răng sữa.

Răng có thể lộ ra ở trong miệng khiến bệnh nhân có thể phát hiện ra, nhưng cũng không hề biết có răng lạc chỗ, chỉ khi tình cờ đi chụp film hay khi khám, nha sĩ phát hiện ra bạn có răng lạc chỗ. Ở trẻ em, bố mẹ thấy răng của con chưa thay, thay muộn hoặc răng sữa rụng rồi nhưng không thấy răng mới mọc lên.

Dấu hiệu nhận biết răng mọc lạc chỗ

Phát hiện răng mọc ra không đúng vị trí của nó trên cung hàm hoặc thấy có răng khểnh. Có thể đau nhức vùng trán, hốc mắt hoặc vùng má ở một bên mặt, ngạt mũi, tắc mũi, chảy mũi mủ...

Biểu hiện răng lạc chỗ là xuất hiện tình trạng thiếu răng, thừa răng.

Đặc điểm của viêm xoang hàm do răng cũng khá đặc thù, với biểu hiện bệnh khu trú hoàn toàn một bên hốc mũi. Ngạt tắc mũi một bên, chảy nước mũi vàng xanh một bên, đôi khi lẫn máu kèm theo hốc mũi viêm có mùi rất thối, mà chỉ có bệnh nhân mới ngửi thấy được.

Trên thực tế, ghi nhận tại phòng khám có khá nhiều bệnh nhân đến khám với biểu hiện chảy dịch mũi màu vàng xanh, đôi khi lẫn máu. Người bệnh phàn nàn rằng họ luôn không tự tin trong lúc giao tiếp, nhất là khi phải gặp những đối tác quan trọng, do cảm thấy có mùi thối như trứng gà ung từ trong mũi bốc ra. Thỉnh thoảng má cùng bên mũi bị bệnh sưng đỏ và đau, thậm chí lan cả lên mắt làm bệnh nhân thấy có rỉ vàng ở khóe mắt, đôi khi mủ từ xoang rò cả xuống miệng.

Người bệnh thường đến bệnh viện khám vì lo sợ mình đã bị ung thư. Một số trường hợp khác, bệnh nhân lại đến gặp bác sĩ vì đau nhức đầu, đặc biệt vùng trán kéo dài, mà không hề có hiện tượng chảy mũi hay ngạt tắc mũi.

Sau khi khám và chụp phim, bệnh nhân mới biết mình có răng mọc ở trong xoang trán hoặc xoang hàm.

Các bác sĩ khuyến cáo, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây nên tình trạng răng mọc lạc, có sự nghi ngờ do sự di chuyển thái quá của mầm răng thừa, răng thừa có thể gặp ở trẻ em và cả người lớn nếu mọc ở phía trước có thể di chuyển tới mũi hoặc não, nếu răng thừa mọc ở phía sau gần xoang thì di chuyển lên xoang. Nếu thấy trẻ hoặc người lớn thở có mùi hôi, dịch mũi chảy ra nhiều cần đưa đi khám ngay để phát hiện và xử lý kịp thời. Phát hiện sớm và điều trị đúng giúp tránh biến chứng và cải thiện chất lượng sống.