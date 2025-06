Áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông dự báo mạnh lên, giật cấp 9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, lúc 7h ngày 25/6, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6 (39–49km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15–20km/h.

Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía Bắc, đổ hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Khoảng 1h ngày 27/6, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h, cường độ suy yếu dần. Tác động của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Ngài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cũng cảnh báo về mưa lớn cụ bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Cụ thể, đêm qua và sáng nay (25/6), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 24/6 đến 08h ngày 25/6 có nơi trên 130mm như: Liễu Đô (Yên Bái) 317.4mm, Tiên Nguyên (Hà Giang) 225.4mm, Đắk Hring (Kon Tum) 136.2mm…

Dự báo, ngày và đêm 25/6, ở khu vực Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Chiều tối và đêm 25/6, khu vực Việt Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-40mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Chiều tối và tối 25/6, ở khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

