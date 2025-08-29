Áp thấp nhiệt đới gió giật cấp 9 đang di chuyển rất nhanh hướng về đất liền

Theo dự báo, trong 2-3 ngày tới, áp thấp nhiệt đới cường độ gió cấp 8, giật cấp 10 sẽ đi vào đất liền rồi suy yếu thành vùng áp thấp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7h ngày 29/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi về hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h. Cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng gồm: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi từ Nghệ An đến TP Huế.

Từ 48h đến 60h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm áp thấp đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Từ đêm 29/8, vùng biển từ Nghệ An đến TP Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3,0-5,0m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Từ chiều tối và đêm 29/8 đến đêm 30/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 120-250mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Ngoài ra, chiều và đêm 29/8, các nơi khác ở Bắc bộ, khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ngày 31/8, mưa lớn tiếp tục duy trì ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng. Lượng mưa ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và TP Đà Nẵng từ 30-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm; ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế từ 50- 100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Tổng lượng mưa từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 31/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và TP Đà Nẵng phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm; ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế phổ biến từ 150-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện