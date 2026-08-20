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Xã hội

Nghệ An: Tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước cuốn khi đi bắt cá trên khe

Sau nhiều giờ tìm kiếm, chính quyền và người dân xã Giai Lạc (Nghệ An) đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước cuốn trôi khi đi bắt cá trên Khe Chùa.

Thanh Hà

Chiều 20/8, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Giai Lạc, cho biết lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể anh H.S.V. (44 tuổi, trú xóm Phúc Thành, xã Giai Lạc) sau nhiều giờ tìm kiếm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 6h cùng ngày, anh V. đến khu vực Khe Chùa, gần cầu mới Phúc Thành, để bắt cá. Trong lúc đánh bắt, do dòng nước chảy xiết, người đàn ông không may bị nước cuốn trôi xuống khu vực hạ nguồn.

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Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (ảnh CTV)

Nhận được tin báo, UBND xã Giai Lạc đã huy động hàng trăm người tham gia tìm kiếm. Các lực lượng cứu hộ cùng người dân tổ chức rà soát dọc hai bên khe, đồng thời bố trí người xuống dòng nước, dàn hàng ngang và dùng lưới để tìm kiếm nạn nhân.

Đến gần 14h ngày 20/8, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ đã phát hiện thi thể anh V. tại khu vực hạ nguồn.

Hiện, lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Video: Kinh hoàng khoảnh khắc nước lũ đổ về cuốn trôi cầu tạm ở Nghệ An (Báo Dân Việt)
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