Người đàn ông sốc nhiễm trùng vì lươn sống xuyên thủng trực tràng

Một ca cấp cứu ngoại khoa hy hữu vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai xử trí khẩn cấp khi tiếp nhận bệnh nhân sốc nhiễm trùng nặng do dị vật động vật xuyên thủng trực tràng, gây viêm phúc mạc cấp đe dọa tính mạng.

Theo đó, bệnh nhân V.V.L. (41 tuổi) được đưa vào viện trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm biểu hiện choáng nhiễm trùng do viêm phúc mạc.

Hình ảnh con lươn trên phim chụp - Ảnh BVCC

Ngay sau tiếp nhận, các bác sĩ đánh giá tình trạng người bệnh và xác định cần phẫu thuật cấp cứu ngay nhằm kiểm soát nguồn nhiễm trùng, xử trí tổn thương đường tiêu hóa.

Trong quá trình mở bụng thám sát, các bác sĩ phát hiện dị vật là một con lươn dài hơn 50cm nằm hoàn toàn trong khoang phúc mạc sau khi xuyên thủng trực tràng.

Kíp mổ đã tiến hành gắp bỏ dị vật, đồng thời khâu phục hồi lỗ thủng trực tràng do tổn thương xuyên phá. Ổ bụng được rửa sạch nhiều lần nhằm giảm tải nhiễm khuẩn, đặt dẫn lưu túi cùng để kiểm soát dịch ổ bụng.

Đáng chú ý, trước tình trạng ổ bụng nhiễm bẩn nặng bởi dịch phân sau thủng trực tràng, các phẫu thuật viên phải thực hiện thêm thủ thuật mở thông đại tràng làm hậu môn nhân tạo.

Ê- kíp phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo đánh giá chuyên môn, đây là ca bệnh đặc biệt nguy hiểm và hiếm gặp trong thực hành ngoại khoa. Dị vật sinh học có kích thước lớn, khả năng di động mạnh đã xuyên thủng thành trực tràng, đưa lượng lớn dịch tiêu hóa và phân vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc nặng dẫn đến sốc nhiễm trùng.

Hiện người bệnh đang được điều trị tích cực do suy đa tạng.

Con lươn dài 50 cm được lấy ra sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Bác sĩ khuyến cáo, khi xảy ra sự cố liên quan đến dị vật đường hậu môn – trực tràng, người bệnh hoặc người thân tuyệt đối không dùng tay, dụng cụ để cố móc hoặc kéo dị vật ra ngoài, bởi hành động này có thể làm tổn thương sâu hơn, gây thủng ruột hoặc xuất huyết nặng.

Người dân cũng không nên áp dụng mẹo dân gian hay các biện pháp không được kiểm chứng khoa học. Việc cần làm là nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có chuyên khoa Ngoại để được thăm khám, đánh giá hình ảnh học và can thiệp phù hợp trong “thời gian vàng”, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm trùng nặng và biến chứng nguy hiểm.

