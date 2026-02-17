5 thực phẩm 'ăn no vẫn gọn dáng', số 2 nhiều người đang bỏ qua

Không cần ăn kiêng cực đoan, nhiều thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm Việt vẫn giúp giảm cân hiệu quả nếu biết chế biến đúng cách.

Giảm cân không nhất thiết phải ép mình vào chế độ ăn khắc nghiệt hay cắt giảm khẩu phần cực đoan. Điều quan trọng hơn là chọn đúng thực phẩm những món ít năng lượng nhưng giàu chất xơ, nước và vi chất, giúp kéo dài cảm giác no mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Khi thay thế đồ chiên rán, nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn bằng các lựa chọn lành mạnh, cơ thể có thể giảm mỡ theo cách nhẹ nhàng và bền vững hơn.

Dưới đây là 5 thực phẩm quen thuộc, dễ tìm, phù hợp đưa vào thực đơn giảm cân hằng ngày nếu biết chế biến đúng cách.

Cải thảo – nhiều nước, dễ ăn, hỗ trợ no lâu

Cải thảo là loại rau quen thuộc, giá rẻ nhưng rất hữu ích khi muốn kiểm soát cân nặng. Với hàm lượng nước cao và giàu chất xơ, cải thảo giúp tăng thể tích bữa ăn mà không làm tăng nhiều calo.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cải thảo chứa nhiều nước, chất xơ, vitamin C, cùng các khoáng chất như kali, canxi và sắt. Ảnh The Spruce

Nhờ đó, bạn có thể ăn no mà vẫn giữ tổng năng lượng ở mức thấp. Cải thảo cũng tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp khi ăn kiêng. Các món luộc, nấu canh hoặc kết hợp cùng cà chua, đậu phụ đều dễ ăn và thanh đạm.

Rong biển – ít calo, giàu vi chất

Rong biển là thực phẩm “nhẹ năng lượng” nhưng giàu giá trị dinh dưỡng. Lượng calo thấp giúp bạn ăn thoải mái hơn mà không lo dư năng lượng, trong khi hàm lượng i-ốt dồi dào hỗ trợ hoạt động của tuyến giáp và quá trình trao đổi chất.

Rong biển là thực phẩm “nhẹ năng lượng” nhưng giàu giá trị dinh dưỡng. Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Ngoài ra, rong biển còn chứa nhiều khoáng chất tốt cho tim mạch. Trong thực đơn giảm cân, rong biển có thể dùng nấu canh, trộn giấm hoặc ăn kèm đậu phụ để tăng cảm giác no mà vẫn thanh nhẹ.

Bông cải xanh – giàu dinh dưỡng, hỗ trợ kiểm soát cơn đói

Bông cải xanh được xem là “siêu rau” nhờ mật độ dinh dưỡng cao. Loại rau này chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp duy trì năng lượng ổn định và hạn chế cảm giác thèm ăn.

Bông cải xanh chứa nhiều chất xơ. Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Dù không quá ít calo, nhưng nhờ khả năng tạo cảm giác no lâu, bông cải xanh rất phù hợp cho thực đơn giảm cân. Để giữ trọn lợi ích, nên ưu tiên hấp, luộc hoặc làm salad với lượng dầu vừa phải, hạn chế xào nhiều dầu mỡ.

Củ sen – giàu chất xơ, giúp kiểm soát khẩu phần hiệu quả

Củ sen chứa nhiều chất xơ không hòa tan, giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Khi ăn đúng cách, củ sen có thể giúp bạn giảm lượng thức ăn nạp vào mà không cảm thấy thiếu hụt.

Củ sen chứa nhiều chất xơ không hòa tan, giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Tuy nhiên, do năng lượng cao hơn rau xanh, nên ưu tiên các món luộc, hấp hoặc nấu canh. Những món chiên giòn hay rim ngọt tuy hấp dẫn nhưng không phù hợp nếu đang muốn giảm cân.

Bí đao – thanh mát, giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn

Bí đao từ lâu đã được nhiều người lựa chọn trong thực đơn giữ dáng. Loại quả này gần như không chứa chất béo, năng lượng thấp và có tính mát, giúp cơ thể dễ chịu hơn trong những ngày ăn thanh đạm.

Bí đao thanh mát, giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn. Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Bí đao còn hỗ trợ đào thải lượng nước dư thừa, giảm cảm giác đầy bụng, nặng nề. Những món như canh bí đao, bí đao nấu rong biển hoặc hầm nhạt đều phù hợp với người muốn ăn uống nhẹ nhàng mà vẫn đủ chất.

Thực phẩm tốt chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm cách chế biến hợp lý. Hạn chế chiên xào nhiều dầu, giảm đồ ngọt và gia vị đậm, đồng thời duy trì vận động đều đặn sẽ giúp quá trình giảm cân diễn ra ổn định hơn. Thay vì chạy theo các chế độ ăn kiêng khắt khe, xây dựng thực đơn cân bằng từ những thực phẩm quen thuộc chính là chìa khóa giúp giữ dáng lâu dài và bảo vệ sức khỏe.