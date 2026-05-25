Ca mổ hy hữu cứu bé 2,5 tuổi bị que thịt xiên đâm sát não

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa cấp cứu thành công bé gái 2,5 tuổi bị que xiên thịt nướng đâm sâu từ vùng gốc mũi trái hướng lên hốc mắt và nền sọ.

Thúy Nga

Theo người nhà, tai nạn xảy ra sau giờ học khi bé được bố mẹ đưa đi ăn thịt xiên nướng. Trong lúc vừa cầm que thịt vừa chạy chơi, trẻ bất ngờ vấp ngã khiến đầu que tre nhọn đâm thẳng vào vùng giữa mặt.

Bé đau đớn, quấy khóc liên tục và được đưa đến cơ sở y tế địa phương cấp cứu trước khi chuyển tuyến lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong đêm.

Ca chấn thương hy hữu: Xiên thịt đâm vào vùng mặt trẻ 2,5 tuổi - Ảnh BVCC

Khi nhập viện, phần dị vật vẫn cắm sâu từ gốc mũi chếch lên hốc mắt trái. Điều khiến các bác sĩ lo ngại nhất là chưa thể xác định đầu nhọn của que tre đã xuyên tới đâu.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, cho biết, đây là một trong những tình huống cấp cứu rất khó khăn bởi bệnh nhi còn quá nhỏ, hoảng loạn và không thể phối hợp thăm khám.

Theo các bác sĩ, nếu tự ý rút dị vật có thể gây chảy máu ồ ạt, tổn thương thần kinh hoặc biến chứng sọ não nặng nề. Khó khăn lớn nhất là dị vật bằng tre gần như không cản quang trên phim X-quang thông thường nên rất khó xác định đường đi bên trong cơ thể trẻ.

Dị vật không cản quang - Ảnh BVCC

Nguy hiểm nhất là đường đi của que xiên hướng thẳng tới vùng tập trung nhiều cấu trúc sống còn như nhãn cầu, thần kinh thị giác, động mạch mắt, nền sọ trước và xoang hang tĩnh mạch chứa các mạch máu lớn của não.

Dù việc chẩn đoán còn nhiều khó khăn, các bác sĩ buộc phải chỉ định mổ cấp cứu càng sớm càng tốt. Theo lý thuyết, nếu mắt bị tổn thương xuyên thấu nhưng xử trí chậm, người bệnh có thể gặp biến chứng “viêm màng bồ đào đồng cảm”, dẫn tới mất thị lực cả mắt còn lại.

Trong gần một giờ phẫu thuật, toàn bộ êkíp phải lần theo đường đi của que xiên, bộc lộ và kiểm soát tổn thương từng milimet trước khi rút dị vật ra ngoài.

Dị vật được rút ra từ từ từng milimet - Ảnh BVCC

May mắn, sau khi rút toàn bộ que tre, tình trạng huyết động của bệnh nhi vẫn ổn định, không xuất hiện chảy máu ồ ạt hay rò dịch não tủy. Nhãn cầu trái còn nguyên vẹn và vẫn duy trì được độ căng sinh lý.

ThS.BS Nguyễn Thị Hương Giang, bác sĩ khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ nhận định, đây là trường hợp cực kỳ hy hữu và may mắn. Que tre đã đi từ gốc mũi, xuyên qua lớp cơ và tổ chức phía cực trên nhãn cầu rồi dừng lại ở đỉnh hốc mắt, ngay trước khi xuyên vào sọ não.

Sau 5 ngày phẫu thuật, tình trạng bệnh nhi ổn định dần. Trẻ tỉnh táo, chơi ngoan, không sốt. Mắt trái còn sưng nề nhẹ nhưng vẫn duy trì được thị lực. Tuy nhiên, vận động nhãn cầu hiện còn hạn chế và trẻ cần tiếp tục được theo dõi sát nguy cơ nhiễm trùng, biến chứng thần kinh sọ não và chức năng thị giác trong thời gian tới.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà thăm khám cho người bệnh sau ca phẫu thuật - Ảnh BVCC

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà khuyến cáo, phụ huynh không để trẻ vừa ăn vừa chơi, nên tháo thức ăn khỏi que xiên trước khi cho trẻ sử dụng, đồng thời cắt bỏ các đầu sắc nhọn nếu trẻ cầm trực tiếp.

Đặc biệt, khi trẻ bị vật nhọn đâm vào cơ thể, người nhà tuyệt đối không tự ý rút dị vật vì có thể làm tổn thương mạch máu và thần kinh nghiêm trọng hơn. Việc cần làm là cố định dị vật, hạn chế rung lắc và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên sâu để được xử trí đúng cách.

Sống Khỏe

Trò đùa dựng bút khiến trẻ 12 tuổi chấn thương nghiêm trọng tầng sinh môn

Hậu quả của các tai nạn không chỉ dừng lại ở tổn thương thể chất trước mắt mà còn để lại di chứng lâu dài về sức khỏe, tâm lý, thậm chí kéo theo hệ lụy pháp lý.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã liên tiếp tiếp nhận 2 trường hợp nam sinh nhập viện cấp cứu do tai nạn xảy ra với lứa tuổi học sinh. Đây là những sự việc đáng báo động, cho thấy các nguy cơ chấn thương nghiêm trọng có thể phát sinh từ những hành vi tưởng chừng vô hại.

Dị vật xuyên sọ – nguy cơ đe dọa tính mạng

Sống Khỏe

Cô gái 25 tuổi bị kéo nhọn găm xuyên sọ sâu 5 cm

Khi không may bị dị vật đâm sâu vào cơ thể, tuyệt đối không nên cố rút dị vật ra, lập tức sơ cứu, đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế.

Ngày 23/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công lấy lưỡi kéo nhọn đâm xuyên sọ bệnh nhân ra ngoài an toàn. Ca mổ nhiều thách thức đã mang lại cơ hội phục hồi tốt cho người bệnh.

Theo thông tin khoa Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống cho biết, tối ngày 20/6/2025 bệnh viện tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân N.T.H.N (25 tuổi) trú tại phường Giếng Đáy, nhập viện trong tình trạng tỉnh, vết thương vùng thái dương trái sưng nề do bị lưỡi kéo găm sâu vùng đầu.

Sống Khỏe

Điều trị rối loạn tiền đình bằng kích thích từ trường xuyên sọ

Chóng mặt có thể là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý nghiêm trọng đặc biệt các bệnh liên quan đến não.

Hàng ngày, phòng khám Ngoại Tổng hợp 2 Bệnh viện Bưu điện tiếp nhận nhiều người đến khám với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiền đình…

Tình trạng ấy kéo dài sẽ âm thầm bào mòn sức khỏe khiến cơ thể người bệnh trở nên mệt mỏi, khó chịu, tinh thần sa sút.

