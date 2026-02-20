Hà Nội

Ăn bánh chưng thế nào để không tăng cân sau Tết?

Kiểm soát calo, chọn phương pháp chế biến phù hợp và ăn kèm rau xanh để thưởng thức bánh chưng truyền thống mà không lo tăng cân sau Tết. 

Bình Nguyên

Bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành là những hình ảnh quen thuộc mỗi dịp Tết đến xuân về. Tuy nhiên, đằng sau hương vị thơm ngon, dẻo ngậy ấy là một nguồn năng lượng cực kỳ lớn. Một miếng bánh chưng nhỏ có thể chứa lượng calo tương đương với hai bát cơm trắng. Vậy làm sao để vẫn được thưởng thức món ăn truyền thống này mà không rơi vào tình trạng "tăng cân không phanh" sau kỳ nghỉ?

Hiểu về "quả bom năng lượng" mang tên bánh chưng

Để kiểm soát cân nặng, trước hết chúng ta cần hiểu rõ về "quả bom năng lượng" mang tên bánh chưng. Một chiếc bánh chưng thông thường được làm từ gạo nếp, thịt lợn mỡ, đỗ xanh và các gia vị.

Theo bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, một chiếc bánh chưng kích thước tiêu chuẩn (khoảng 1kg) cung cấp từ 2.400 đến 2.600 calo. Thông thường, một chiếc bánh được chia làm 8 miếng đều nhau. Như vậy:

1 miếng bánh chưng (1/8 cái): Chứa trung bình từ 300 - 330 calo. Trong khi 1 bát cơm trắng (loại bát con trung bình): Chứa khoảng 130 - 150 calo.

Do đó, chỉ cần ăn 1 miếng bánh chưng, cơ thể đã nạp vào cơ thể lượng năng lượng tương đương với khoảng 2 đến 2,5 bát cơm trắng. Nếu ăn 2 miếng bánh chưng trong một bữa, tổng năng lượng đã lên tới gần 700 calo bằng một bữa ăn chính hoàn chỉnh của người trưởng thành mà chưa tính đến các món ăn kèm khác trên mâm cỗ Tết.

Bánh chưng không chỉ giàu tinh bột mà còn có hàm lượng chất béo cao do nhân bánh kết hợp với chất béo thực vật từ đỗ và chất béo động vật từ thịt mỡ.

Gạo nếp cũng là loại thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) rất cao, khiến đường huyết tăng nhanh và kích thích cơ thể tích trữ mỡ thừa hiệu quả hơn gạo tẻ thông thường.

Ảnh minh họa/Internet

Cách ăn bánh chưng khoa học

Nguyên tắc "bù trừ và cân bằng" trong bữa ăn: Để kiểm soát cân nặng, quy tắc vàng là kiểm soát tổng lượng calo nạp vào (Calo In) không vượt quá lượng tiêu thụ (Calo Out). Bánh chưng bản chất là một loại thực phẩm thay thế cơm. Nếu đã ăn bánh chưng, bạn phải cắt bỏ hoàn toàn các món như xôi, miến, bún hoặc cơm trắng trong cùng bữa đó. Việc nạp chồng chéo nhiều loại tinh bột sẽ tạo ra "cú sốc" đường huyết, khiến cơ thể rơi vào trạng thái tích mỡ khẩn cấp.

Đặc biệt, cần nói "không" với bánh chưng rán. Bánh chưng rán có lớp vỏ giòn rụm, thơm phức cực kỳ kích thích vị giác. Tuy nhiên, bánh chưng vốn đã nhiều chất béo, khi rán lại hút thêm một lượng dầu mỡ đáng kể. Một miếng bánh chưng rán có thể chứa lượng calo gấp 1,5 lần so với bánh chưng luộc thông thường. Nếu muốn giữ dáng, hãy ưu tiên ăn bánh chưng luộc hoặc hấp lại.

Ảnh minh họa/Internet

Ăn kèm thật nhiều rau xanh và dưa hành: Dưa hành, củ kiệu không chỉ là món chống ngấy mà còn có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa nhờ các men vi sinh tự nhiên. Đặc biệt, chất xơ trong rau xanh sẽ:Làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu; Tạo cảm giác no lâu, giúp bạn không ăn quá nhiều miếng bánh tiếp theo; Hỗ trợ hệ tiêu hóa xử lý lượng nếp "nặng đô".

Tuyệt đối không ăn bánh chưng vào buổi tối. Buổi tối là lúc cơ thể ít vận động, năng lượng từ gạo nếp không được tiêu hao sẽ chuyển hóa trực tiếp thành mỡ thừa, gây đầy bụng, khó ngủ. Thời điểm tốt nhất là vào bữa sáng hoặc bữa trưa.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, sau Tết, việc đối mặt với những chiếc bánh chưng còn dư trong tủ lạnh là bài toán chung của nhiều gia đình. Để giải quyết lượng thực phẩm này một cách khoa học, tránh bỏ đi gây lãng phí thực phẩm, chúng ta không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn món ăn này khỏi thực đơn ngày Tết để giữ dáng. Vấn đề cốt lõi nằm ở việc hiểu rõ giá trị dinh dưỡng và cách cân đối khẩu phần. Việc nắm được 1 miếng bánh chưng bằng mấy bát cơm sẽ giúp tự thiết lập được một "hàng rào bảo vệ" cân nặng một cách khoa học.

Lưu ý quan trọng về an toàn thực phẩm

Cắt bỏ phần mốc: Nếu bánh chỉ bị mốc nhẹ ở lớp lá ngoài hoặc một góc nhỏ, về mặt khoa học, các bào tử nấm đã có thể len lỏi vào sâu bên trong mà mắt thường không thấy. Cách an toàn nhất là không nên tiếc mà ăn phần còn lại, vì nấm mốc trong thực phẩm nếp có thể chứa độc tố aflatoxin gây hại cho gan.

Không rán đi rán lại: Mỗi lần tác động nhiệt và để nguội, cấu trúc chất béo trong bánh sẽ bị biến đổi. Chỉ nên chế biến vừa đủ lượng ăn trong một bữa.

Sống Khỏe

Làm sao để ăn Tết vui khỏe, không lo tăng cân?

Ăn nhiều rau xanh, chọn thực phẩm ít calo, vận động nhẹ nhàng, giúp bạn tận hưởng Tết mà vẫn giữ cân nặng lý tưởng.

Tết Nguyên đán là dịp sum vầy, quây quần bên gia đình với những bữa ăn thịnh soạn, giàu hương vị truyền thống. Tuy nhiên, các món ăn ngày Tết thường chứa nhiều dầu mỡ và calo, dễ gây tăng cân và cảm giác nặng nề sau kỳ nghỉ.

“Thủ phạm” gây tăng cân dịp Tết

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bí quyết giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa sau chuỗi ngày tiệc tùng liên miên

Ăn uống điều độ, nghỉ ngơi hợp lý và thực phẩm dễ tiêu giúp giảm gánh nặng cho gan, dạ dày sau những ngày tiệc tùng, bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nguy cơ sức khỏe khi cơ thể nạp quá nhiều năng lượng

Những bữa tiệc đầy ắp protein, chất béo bão hòa, đường tinh luyện và đồ uống có cồn không chỉ làm tăng cân mà còn đặt hệ tiêu hóa dưới một áp lực khủng khiếp như đầy bụng, khó tiêu, mệt mỏi. Hệ tiêu hóa, gan và thận phải làm việc liên tục, gây rối loạn chuyển hóa và tích tụ mỡ thừa do thiếu vận động.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Chuyên gia khuyến cáo dinh dưỡng an toàn cho người bệnh thận dịp Tết

TS.BS Nghiêm Trung Dũng chia sẻ cách kiểm soát chế độ ăn, sinh hoạt để người bệnh thận đón Tết vui vẻ, an toàn, hạn chế biến chứng.

Theo Bệnh viện Bạch Mai, Tết Nguyên đán Bính Ngọ với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày là dịp sum họp, đoàn viên của mỗi gia đình. Tuy nhiên, với đặc thù mâm cỗ Tết truyền thống thường giàu đạm, nhiều muối và chất béo, đây cũng là giai đoạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người đang mắc các bệnh lý về thận.

Để giúp người bệnh vui xuân, đón Tết an toàn, TS.BS Nghiêm Trung Dũng - Giám đốc Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu (Bệnh viện Bạch Mai) đã đưa ra những khuyến cáo và tư vấn chuyên sâu nhằm hạn chế tối đa các biến chứng trong dịp Tết.

Xem chi tiết

Lợi ích sức khỏe của táo đỏ

Lợi ích sức khỏe của táo đỏ

Đông y cho rằng táo đỏ có tác dụng bổ khí huyết, kiện tỳ vị, an thần nên thường cho vào các bài thuốc có tác dụng bồi bổ cơ thể.
