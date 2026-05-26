Bác sĩ cảnh báo sốc nhiệt tăng mạnh trong đợt nắng nóng cực đoan

Tại Khoa Cấp cứu và Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, các bác sĩ liên tục tiếp nhận các trường hợp bị rối loạn thân nhiệt nghiêm trọng sau khi lao động ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao.

Sốc nhiệt kèm suy đa tạng khi làm việc ngoài đồng

Người bệnh đầu tiên là ông N.B.K. (50 tuổi, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ). Theo người nhà, bệnh nhân gặt lúa liên tục ngoài trời nắng nóng khoảng 2 giờ thì xuất hiện các biểu hiện mệt lả, hoa mắt, chóng mặt, vã nhiều mồ hôi, thở nhanh, co quắp tay chân và đau nhức toàn thân.

Nhận thấy tình trạng bất thường, gia đình nhanh chóng đưa người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu.

Thăm khám cho người bệnh bị say nắng - Ảnh BVCC

Bệnh nhân được xác định bị say nắng, say nóng do tiếp xúc kéo dài với nhiệt độ môi trường cao và được xử trí khẩn cấp bằng các biện pháp làm mát cơ thể, bù nước và điện giải.

Sau khoảng 1 giờ cấp cứu, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt: tỉnh táo trở lại, giảm đau nhức, hết co quắp tay chân. Hiện sức khỏe ổn định và chuẩn bị được xuất viện.

Tuy nhiên, trường hợp thứ hai diễn biến đặc biệt nặng nề. Người bệnh L.T.K. (69 tuổi, ở Thổ Tang, Phú Thọ) được đưa vào viện sau khi choáng ngất trong lúc làm việc ngoài đồng. Trước đó, bệnh nhân được sơ cứu tại trạm y tế trong tình trạng sốt cao tới 40 độ C.

Khi chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, người bệnh đã rơi vào hôn mê sâu, thân nhiệt tăng tới 41-42 độ C, huyết áp tụt phải phụ thuộc thuốc vận mạch, tiểu ít.

Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị sốc nhiệt kèm suy đa tạng – một tình trạng cấp cứu nội khoa tối khẩn cấp với nguy cơ tử vong rất cao.

Ngay lập tức, bệnh nhân được hồi sức tích cực như hạ thân nhiệt chỉ huy, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, bù nước điện giải và theo dõi liên tục. Hiện người bệnh vẫn trong tình trạng nguy kịch và đang được điều trị tích cực.

Người bệnh sốc nhiệt suy đa tạng đang được hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

Sốc nhiệt dễ gây suy đa cơ quan, tổn thương não và tử vong

ThS.BS Bùi Tất Luật, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, sốc nhiệt là tình trạng cấp cứu đặc biệt nguy hiểm xảy ra khi cơ thể tiếp xúc lâu với môi trường nhiệt độ cao hoặc lao động gắng sức dưới thời tiết nắng nóng.

Khi cơ chế điều hòa thân nhiệt bị quá tải, nhiệt độ cơ thể tăng nhanh vượt ngưỡng kiểm soát, gây tổn thương hàng loạt cơ quan quan trọng như não, tim mạch, hô hấp, gan, thận và hệ đông máu.

Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể nhanh chóng suy đa cơ quan và tử vong.

Theo các bác sĩ, nhiều người vẫn chủ quan với các dấu hiệu ban đầu của say nắng, say nóng nên nhập viện muộn, làm tăng nguy cơ biến chứng nặng.

Các triệu chứng thường gặp gồm: Mệt lả, đau đầu, chóng mặt; Khát nhiều, da nóng đỏ; Co quắp tay chân; Thở nhanh, tim đập nhanh; Buồn nôn, rối loạn ý thức; Sốt cao trên 39-40 độ C; Lơ mơ hoặc hôn mê...Trong đó, thân nhiệt tăng cao kèm rối loạn ý thức là dấu hiệu cảnh báo sốc nhiệt nặng cần cấp cứu ngay.

Biểu hiện của say nắng, sốc nhiệt - Ảnh BVCC

ThS.BS Hà Thế Linh, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khuyến cáo, người cao tuổi, người có bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc người lao động ngoài trời liên tục là nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng nghiêm trọng khi thời tiết nắng nóng cực đoan kéo dài.

Hiện miền Bắc đang bước vào cao điểm nắng nóng mùa hè với nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Nền nhiệt cao kéo dài không chỉ gây mất nước, kiệt sức mà còn làm gia tăng nguy cơ đột quỵ nhiệt, đặc biệt ở người làm nông nghiệp, công nhân xây dựng, shipper ...

Người dân cần chủ động phòng tránh say nắng, say nóng bằng cách hạn chế làm việc ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h – thời điểm bức xạ nhiệt cao nhất trong ngày.

Ngoài ra, cần uống đủ nước, bổ sung điện giải nếu lao động trong môi trường nóng bức; mặc quần áo thoáng mát, đội mũ rộng vành và sử dụng các phương tiện chống nắng phù hợp.

Không nên làm việc quá sức liên tục dưới trời nắng gay gắt. Khi xuất hiện các dấu hiệu như mệt nhiều, chóng mặt, co quắp tay chân, sốt cao hoặc rối loạn ý thức, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.