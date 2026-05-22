Cứu bệnh nhân nhiễm trùng đường mật nặng do sỏi tái phát sau 2 lần mổ

Nam bệnh nhân 68 tuổi nhiễm trùng đường mật nặng do sỏi tái phát nhiều đã được mổ mở xử lý triệt để sỏi phức tạp.

Thúy Nga

Sốt cao 39 độ C, đau bụng quặn dữ dội, nôn nhiều kèm vàng mắt và ngứa da kéo dài suốt một tuần khiến ông N.X.D. (68 tuổi) nhập viện trong tình trạng suy kiệt. Bệnh nhân có tiền sử lao phổi, gout và từng trải qua 2 lần phẫu thuật sỏi mật.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật diễn tiến nặng. Các chỉ số chức năng gan mật tăng cao, trong đó hoạt độ GGT tăng gấp 16 lần, Bilirubin tăng hơn 10 lần và CRP tăng hơn 16 lần bình thường.

Kết quả siêu âm và chụp MRI ổ bụng phát hiện nhiều sỏi xếp dọc trong lòng ống mật chủ, viên lớn nhất tới 2cm. Ngoài ra, đường mật trong gan trái và gan phải cũng xuất hiện nhiều sỏi kích thước 0,5 - 0,6cm.

Hình ảnh chụp MRI ổ bụng của bệnh nhân D - Ảnh BVCC

TS.BSCKII Đỗ Tuấn Anh, Khoa Tiêu hóa – gan – mật, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết, bệnh nhân bị nhiễm trùng đường mật do sỏi ống mật chủ kèm sỏi đường mật trong gan — tình trạng có nguy cơ gây tắc mật, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và dẫn tới nhiễm trùng huyết, suy gan hoặc suy đa cơ quan nếu không được xử trí kịp thời.

Đây là ca bệnh phức tạp do sỏi xuất hiện ở nhiều vị trí trong khi ổ bụng đã dính nhiều sau hai lần mổ cũ. Với thể trạng yếu và tình trạng nhiễm trùng nặng, phẫu thuật ngay khi nhập viện tiềm ẩn nguy cơ biến chứng cao.

Các bác sĩ chuyên khoa Nội Tiêu hóa và Ngoại Tiêu hóa đã phối hợp điều trị nội khoa tích cực nhằm kiểm soát nhiễm trùng, cải thiện chức năng gan mật và nâng đỡ toàn trạng trước mổ.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau một tuần điều trị, các chỉ số viêm nhiễm và chức năng gan mật trở về ngưỡng an toàn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật mở đường mật lấy sỏi.

Theo TS.BS Đỗ Tuấn Anh, tình trạng dính ổ bụng phức tạp khiến việc bóc tách gặp nhiều khó khăn. Êkíp quyết định lựa chọn phương pháp mổ mở nhằm đảm bảo lấy sạch sỏi và hạn chế nguy cơ sót sỏi đường mật trong gan.

Số lượng sỏi đường mật được lấy ra - Ảnh BVCC

Sau mổ, bệnh nhân được áp dụng chương trình phục hồi sớm ERAS với chiến lược giảm đau đa mô thức, vận động sớm và hỗ trợ dinh dưỡng phù hợp. Sau 3 ngày can thiệp, ông D. hồi phục thuận lợi, đi lại nhẹ nhàng.

TS.BS Đỗ Tuấn Anh nhấn mạnh, sỏi đường mật là bệnh lý phổ biến tại Việt Nam và có nguy cơ tái phát cao, đặc biệt ở người từng mổ sỏi mật, có nhiễm ký sinh trùng đường ruột, viêm đường mật mạn tính hoặc chế độ ăn nhiều dầu mỡ, ít chất xơ.

Bệnh thường tiến triển âm thầm nhưng có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như tắc mật, nhiễm trùng đường mật, áp xe gan, viêm tụy cấp, nhiễm trùng huyết, thậm chí suy đa cơ quan nếu không điều trị kịp thời.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp chủ quan với các triệu chứng ban đầu như đầy bụng, đau âm ỉ vùng hạ sườn phải hoặc rối loạn tiêu hóa nên đến viện khi bệnh đã nặng, đường mật nhiễm trùng hoặc sỏi lan vào gan khiến điều trị phức tạp hơn.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám sớm khi xuất hiện các biểu hiện:

- Đau vùng hạ sườn phải hoặc đau quặn bụng từng cơn.

- Sốt, rét run không rõ nguyên nhân.

- Vàng da, vàng mắt.

- Ngứa da kéo dài.

- Nước tiểu sẫm màu, phân bạc màu.

- Đầy bụng, chậm tiêu, buồn nôn.

- Mệt mỏi, chán ăn kéo dài.

Ở người từng có tiền sử sỏi mật hoặc đã phẫu thuật đường mật, việc tái khám định kỳ rất quan trọng vì sỏi có thể tái phát âm thầm trong gan hoặc ống mật chủ.

Nhịn ăn kéo dài, giảm cân cấp tốc- nguy cơ hình thành sỏi mật

Theo chuyên gia, ăn nhiều cholesterol, tinh bột tinh chế, giảm cân cấp tốc hay nhịn ăn kéo dài... đều có thể thúc đẩy quá trình tạo sỏi mật.

TS.BS Vũ Thị Thanh, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, sỏi mật là bệnh lý tiêu hóa thường gặp, hình thành do sự mất cân bằng các thành phần trong dịch mật. Bên cạnh yếu tố di truyền, chế độ ăn uống và lối sống được xem là những yếu tố quan trọng thúc đẩy quá trình hình thành cũng như tái phát sỏi mật.

Nhiều thói quen ăn uống khiến nguy cơ hình thành sỏi mật tăng nhanh

Phát hiện sỏi túi mật sau nhiều lần nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa

Nhiều trường hợp không có biểu hiện rõ ràng. Khi sỏi gây triệu chứng, người bệnh có thể gặp: Đau âm ỉ hoặc đau quặn vùng hạ sườn phải, đầy bụng, khó tiêu...

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng mới đây đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 57 tuổi nhập viện với biểu hiện đau tức kéo dài vùng hạ sườn phải, kèm đầy bụng và khó tiêu sau ăn. Theo chia sẻ của người bệnh, các triệu chứng này đã xuất hiện nhiều lần trước đó nhưng ông cho rằng chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường nên không đi khám.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm ổ bụng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sỏi túi mật có kèm dấu hiệu viêm. Sau quá trình điều trị và theo dõi tại bệnh viện, sức khỏe người bệnh hiện đã ổn định.

Lấy thành công sỏi gây tắc ống mật chủ cho cụ ông 89 tuổi

Ứng dụng kỹ thuật can thiệp nội soi mật tụy ngược dòng là giải pháp an toàn cho người bệnh cao tuổi.

Các bác sĩ khoa Thăm dò chức năng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa can thiệp thành công một trường hợp cụ ông 89 tuổi bị tắc ống mật chủ và có kích thước 16 x 14 mm, trong tình trạng sốt cao, rét run, mệt mỏi kéo dài nhiều ngày, không đáp ứng điều trị tại nhà.

Bệnh nhân có tiền sử mổ sỏi túi mật, kèm theo nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp và viêm phổi, làm tăng nguy cơ biến chứng nặng.

