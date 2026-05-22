Cứu bệnh nhân nhiễm trùng đường mật nặng do sỏi tái phát sau 2 lần mổ

Sốt cao 39 độ C, đau bụng quặn dữ dội, nôn nhiều kèm vàng mắt và ngứa da kéo dài suốt một tuần khiến ông N.X.D. (68 tuổi) nhập viện trong tình trạng suy kiệt. Bệnh nhân có tiền sử lao phổi, gout và từng trải qua 2 lần phẫu thuật sỏi mật.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật diễn tiến nặng. Các chỉ số chức năng gan mật tăng cao, trong đó hoạt độ GGT tăng gấp 16 lần, Bilirubin tăng hơn 10 lần và CRP tăng hơn 16 lần bình thường.

Kết quả siêu âm và chụp MRI ổ bụng phát hiện nhiều sỏi xếp dọc trong lòng ống mật chủ, viên lớn nhất tới 2cm. Ngoài ra, đường mật trong gan trái và gan phải cũng xuất hiện nhiều sỏi kích thước 0,5 - 0,6cm.

Hình ảnh chụp MRI ổ bụng của bệnh nhân D - Ảnh BVCC

TS.BSCKII Đỗ Tuấn Anh, Khoa Tiêu hóa – gan – mật, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết, bệnh nhân bị nhiễm trùng đường mật do sỏi ống mật chủ kèm sỏi đường mật trong gan — tình trạng có nguy cơ gây tắc mật, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và dẫn tới nhiễm trùng huyết, suy gan hoặc suy đa cơ quan nếu không được xử trí kịp thời.

Đây là ca bệnh phức tạp do sỏi xuất hiện ở nhiều vị trí trong khi ổ bụng đã dính nhiều sau hai lần mổ cũ. Với thể trạng yếu và tình trạng nhiễm trùng nặng, phẫu thuật ngay khi nhập viện tiềm ẩn nguy cơ biến chứng cao.

Các bác sĩ chuyên khoa Nội Tiêu hóa và Ngoại Tiêu hóa đã phối hợp điều trị nội khoa tích cực nhằm kiểm soát nhiễm trùng, cải thiện chức năng gan mật và nâng đỡ toàn trạng trước mổ.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau một tuần điều trị, các chỉ số viêm nhiễm và chức năng gan mật trở về ngưỡng an toàn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật mở đường mật lấy sỏi.

Theo TS.BS Đỗ Tuấn Anh, tình trạng dính ổ bụng phức tạp khiến việc bóc tách gặp nhiều khó khăn. Êkíp quyết định lựa chọn phương pháp mổ mở nhằm đảm bảo lấy sạch sỏi và hạn chế nguy cơ sót sỏi đường mật trong gan.

Số lượng sỏi đường mật được lấy ra - Ảnh BVCC

Sau mổ, bệnh nhân được áp dụng chương trình phục hồi sớm ERAS với chiến lược giảm đau đa mô thức, vận động sớm và hỗ trợ dinh dưỡng phù hợp. Sau 3 ngày can thiệp, ông D. hồi phục thuận lợi, đi lại nhẹ nhàng.

TS.BS Đỗ Tuấn Anh nhấn mạnh, sỏi đường mật là bệnh lý phổ biến tại Việt Nam và có nguy cơ tái phát cao, đặc biệt ở người từng mổ sỏi mật, có nhiễm ký sinh trùng đường ruột, viêm đường mật mạn tính hoặc chế độ ăn nhiều dầu mỡ, ít chất xơ.

Bệnh thường tiến triển âm thầm nhưng có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như tắc mật, nhiễm trùng đường mật, áp xe gan, viêm tụy cấp, nhiễm trùng huyết, thậm chí suy đa cơ quan nếu không điều trị kịp thời.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp chủ quan với các triệu chứng ban đầu như đầy bụng, đau âm ỉ vùng hạ sườn phải hoặc rối loạn tiêu hóa nên đến viện khi bệnh đã nặng, đường mật nhiễm trùng hoặc sỏi lan vào gan khiến điều trị phức tạp hơn.