CTG điện toán - “Mắt thần” trong theo dõi thai kỳ nguy cơ cao

Đây là hệ thống hỗ trợ phân tích dữ liệu tim thai bằng thuật toán xử lý tín hiệu và các quy tắc tính toán chuẩn hóa, cung cấp cơ sở dữ liệu khách quan để bác sĩ xác định thời điểm can thiệp phù hợp.

Trong sản khoa, CTG (Cardiotocography) là phương pháp theo dõi tim thai và cơn co tử cung thông qua Monitor. Lâu nay, việc phân tích kết quả chủ yếu dựa trên kinh nghiệm lâm sàng và đánh giá của bác sĩ.

Tuy nhiên, với CTG điện toán (cCTG), hệ thống sử dụng thuật toán thông minh để phân tích tự động dữ liệu tim thai theo từng đơn vị 1/16 phút (3,75 giây). Qua đó, giúp loại bỏ sai số giữa nhiều người quan sát và hỗ trợ chuẩn hóa việc theo dõi thai kỳ nguy cơ cao.

Hệ thống phân tích số liệu theo dõi bà bầu - Ảnh BVCC

Hệ thống có khả năng phân tích sâu các chỉ số kỹ thuật:

Dao động nội tại của tim thai (STV): Thông số cốt lõi tính bằng miligiây (ms) mà mắt người không thể đo được trên CTG thông thường.

Chu kỳ hoạt động của thai: Tự động phân biệt trạng thái thức và ngủ của thai nhi.

Nhận diện biến thiên nhịp tim: Phát hiện sớm các thay đổi bất thường như nhịp tăng/giảm nhất thời hoặc nhịp hình sin.

Mức độ đáp ứng: Đánh giá dựa trên tiêu chuẩn Dawes Redman – hệ thống dữ liệu thực chứng từ hơn 100.000 bản ghi lâm sàng của Đại học Oxford.

Đối với thai kỳ nguy cơ cao, đặc biệt là thai chậm tăng trưởng (FGR), việc chuẩn hóa dữ liệu qua cCTG giúp quá trình theo dõi liên tục có tính đồng nhất cao, hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định can thiệp chính xác.

Theo các bác sĩ, CTG điện toán không hoạt động độc lập mà được phối hợp chặt chẽ cùng siêu âm Doppler và thăm khám chuyên khoa để quản lý toàn diện thai kỳ.

BSCKII Đỗ Xuân Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, phụ trách Khoa Sản bệnh A4, cũng là Khoa đầu tiên tiếp nhận triển khai cCTG cho biết: “Việc phối hợp giữa CTG điện toán với siêu âm doppler giúp kiểm soát thai kỳ nguy cơ cao, đặc biệt là những thai kỳ chậm phát triển, thai kỳ bệnh lý về tiền sản giật. Điều này giúp chúng tôi kịp thời xử trí với các tình huống xảy ra và kết thúc đúng thời điểm của thai kỳ”.

Siêu âm theo dõi cho thai phụ nguy cơ cao - Ảnh BVCC

Thực tế ứng dụng đã ghi nhận hiệu quả rõ rệt trong việc giải quyết các bài toán lâm sàng và tâm lý phức tạp. Điển hình là trường hợp sản phụ D.T.H (45 tuổi), mang thai lần 4 với tiền sử thai lưu ở tuần 34. Trong thai kỳ này, sản phụ đối diện tình trạng dọa sinh non và ra máu âm đạo liên tục.

Bên cạnh các can thiệp y khoa, hệ thống cCTG đóng vai trò là "điểm tựa dữ liệu" quan trọng. Khả năng phát hiện những thay đổi dù là nhỏ nhất trong nhịp tim thai đã giúp ekip bác sĩ Khoa A4 đánh giá khách quan sức khỏe em bé mỗi ngày.

Kết quả phân tích ổn định từ cCTG cũng đồng thời là liệu pháp tâm lý giúp sản phụ an tâm hơn khi bước vào mốc tuần thai nhạy cảm. Nhờ sự theo dõi sát sao, các bác sĩ A4 đã lựa chọn thời điểm đón bé chào đời an toàn ở tuần 33 ngày 4. Bé gái chào đời bình an và nặng 2100g.

