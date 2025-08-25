Anker Soundcore Sleep A30 Tai nghe ngủ “chống ngáy”, đồng bộ sóng não

Ngủ ngon giờ đây cũng có công nghệ “cứu trợ”. Với Sleep A30, Anker hứa hẹn mang lại giấc ngủ yên bình hơn nhờ khử tiếng ngáy theo thời gian thực.
Được biết, 2 nam công nhân này đang làm việc trên cột điện thuộc thôn Hải Bối, Hà Nội thì gặp nạn. Người dân chứng kiến cũng không còn cách nào để giải cứu.
Trump Mobile đang khiến chiếc smartphone T1 thành một chiếc "điện thoại ma" khi lần lược biến hình từ iPhone thành Galaxy S25 Ultra.
Tựa game mô phỏng kết hợp phép thuật Fields of Mistria bất ngờ tạo cơn sốt trên Steam với hơn 700.000 lượt tải và 97% đánh giá tích cực.
Màn cosplay Ahri “promax” của Phan Hoàng Thiên Thy khiến cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại trầm trồ vì nhan sắc, thần thái và độ đầu tư đỉnh cao.
Mã QR mang lại sự tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo mang tên Quishing, khiến người dùng có thể mất tiền và lộ lọt dữ liệu cá nhân.
Ngày 21/8, Google chính thức ra mắt Pixel 10 Series với các thay đổi cấu hình phần cứng lẫn tính năng so với tiền nhiệm Google…
Một cụ ông Nhật Bản 72 tuổi bất ngờ nổi tiếng khi thể hiện niềm đam mê mãnh liệt với game gacha Umamusume, khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ.
Hàng trăm ngàn đoạn chat riêng tư với Grok đã bị Google lập chỉ mục, hé lộ nguy cơ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng chỉ vài tuần sau sự cố tương tự của ChatGPT.
Sau 17 năm ì ạch và đội vốn hơn 100 tỷ USD, dự án đường sắt cao tốc California bất ngờ tìm thấy lối thoát từ trung tâm dữ liệu AI và năng lượng sạch.
Stanford công bố chip não có thể dịch ý nghĩ thành văn bản với độ chính xác tới 74%, mở ra hy vọng giao tiếp cho người khuyết tật nhưng gây lo ngạiquyềnriêngtư.
Apple được cho là sẽ lần đầu tiên sản xuất cả bốn mẫu iPhone 17 tại Ấn Độ, động thái gây chú ý vì có thể thay đổi toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu.
Nhiều người đã rơi vào ảo tưởng, đổ vỡ hôn nhân và thậm chí tử vong vì chatbot AI, chuyên gia cảnh báo công nghệ này đang gây hậu quả tàn khốc.
Không chỉ rạng rỡ trên sóng truyền hình, Linh Nắng còn gây bất ngờ với vẻ đẹp đời thường vừa gợi cảm vừa trong trẻo, khiến fan không thể rời mắt.
Định nghĩa “Mini SSD” cũng ra đời dựa theo tên của loại ổ cứng thể rắn nhưng lại chỉ bé như thẻ micro SD.
Mã PIN là lớp bảo mật đầu tiên của smartphone, nhưng nhiều người dùng vẫn mắc những sai lầm cơ bản khiến thiết bị và dữ liệu cá nhân rơi vào nguy hiểm.
Titan Quest 2 vừa ra mắt Early Access đã cán mốc hơn 300.000 bản bán ra, tái hiện huyền thoại ARPG với bối cảnh Hy Lạp cổ đại đầy sử thi.
Samsung cuối cùng cũng chính thức giới thiệu Galaxy Buds 3 FE, tai nghe hứa hẹn sẽ mang lại giá trị tốt cho người tiêu dùng.
Những bước tiến mới trong tự động hóa giúp Viettel Post (VTP) tối ưu vận hành, rút ngắn thời gian giao nhận và tăng khả năng đáp ứng nhu cầu logistics đô thị.
Zalo có 3 thông báo bảo mật cực quan trọng, nếu lơ là bạn có thể bị kẻ gian chiếm đoạt tài khoản chỉ trong vài giây.
Có thể phải đợi đến iPhone 20 hoặc lâu hơn để người dùng tận hưởng nâng cấp vượt trội này. Nhưng, kẻ không vui nhất ắt hẳn là Sony.
Sau khi đơn giản hóa thành ba mục ở thanh dưới cùng vào đầu năm nay, Google Photos đang triển khai tab "Tạo" mới.