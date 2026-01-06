Hà Nội

Số hóa

Chrome trên Android sắp có tính năng 'bóc sạch' quảng cáo

Trải nghiệm duyệt web với Chrome của người dùng Android có thể sớm được cải thiện đáng kể nhờ bản cập nhật mới của Google cho Chế độ đọc.

Tuệ Minh

Chế độ Đọc là tính năng trên Chrome giúp loại bỏ các yếu tố gây nhiễu như quảng cáo và video, chỉ giữ lại văn bản trong một định dạng gọn gàng hơn.

Theo thông tin từ 9to5Google, tính năng mới đã được phát hiện trên hai thiết bị chạy Chrome 145, với các cờ "reader-mode-improvements" được kích hoạt trong cài đặt.

Người ghét quảng cáo sắp có lý do để thích Chrome trên Android
Người ghét quảng cáo sắp có lý do để thích Chrome trên Android

Mặc dù phiên bản hiện tại của Chrome đã có Chế độ Đọc, nhưng tính năng này chỉ hoạt động trên các trang có nhiều văn bản và không hỗ trợ các trang như kết quả tìm kiếm hay các trang tương tác phức tạp.

Kết quả dẫn đến sự không nhất quán khi biểu tượng kích hoạt chế độ đôi khi không xuất hiện và gây khó khăn cho người dùng.

Chế độ Đọc mới dường như sẽ khắc phục những vấn đề này. Theo báo cáo, khi người dùng nhấn vào ba dấu chấm ở góc trên bên phải màn hình, họ sẽ thấy nút "Hiển thị Chế độ Đọc" mới nằm dưới tùy chọn "nghe trang này". Đặc biệt, nút này sẽ xuất hiện trên mọi trang, không chỉ những trang được hỗ trợ.

Những quảng cáo phiền toái khi đọc trên Chrome sắp hết đất sống.

Khi nhấn vào nút mới, một hộp thoại đa năng sẽ hiện ra cho phép người dùng tùy chỉnh trải nghiệm đọc theo ý thích. Người dùng có thể chọn giữa ba kiểu chữ: Sans Serif, Serif hoặc Mono và phóng to kích thước chữ lên đến 250% cho những ai gặp khó khăn với chữ nhỏ.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể điều chỉnh độ sáng của trang với các tùy chọn tông màu sáng, tối hoặc nâu đỏ. Đặc biệt, ứng dụng sẽ lưu lại tùy chọn Chế độ Đọc của người dùng giữa các trang khác nhau.

Tuy nhiên, tính năng này vẫn chưa được triển khai rộng rãi. Khi kiểm tra trên chiếc Galaxy Z Fold5, tùy chọn này không xuất hiện. Hy vọng Google sẽ sớm phổ biến tính năng mới cho nhiều thiết bị hơn.

Cách chặn các quảng cáo tự xuất hiện trên trình duyệt Chrome.
9to5 Google
Link bài gốc Copy link
https://9to5google.com/2025/12/30/chrome-android-reading-mode-redesign/
#Trình duyệt web #tính năng mới #bản cập nhật #Google #quảng cáo

