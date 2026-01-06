Hà Nội

Á hậu Thụy Vân ghi điểm với phong cách kín đáo vẫn đầy cuốn hút

Giải trí

Á hậu Thụy Vân thường lựa chọn những thiết kế kín đáo, ưu tiên phom dáng gọn gàng, màu sắc nhã nhặn, chất liệu mềm mại.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Thụy Vân)
Áo dài truyền thống là trang phục yêu thích của Á hậu Thụy Vân khi người đẹp đảm nhận công việc dẫn chương trình.
"Mỗi lần mặc áo dài tôi đều thấy tôi dịu dàng hơn thường lệ! Hai chương trình gần đây đều được mặc áo dài thật tự tin", Thụy Vân viết trên trang cá nhân.
Thụy Vân diện áo dài trắng làm MC. Mẫu áo dài có phom dáng gọn gàng cùng gam màu tinh khôi không chỉ tôn vẻ đẹp nền nã của nàng hậu mà còn phù hợp với tính chất trang trọng của chương trình.
Thụy Vân chia sẻ trên Vietnamnet, người dẫn chương trình cũng giống như nghệ sĩ bởi ngoài kỹ năng dẫn, đài từ tốt, sự hiểu biết về lĩnh vực dẫn cũng cần để ý đến ngoại hình bởi vậy cô chú trọng trang phục dẫn của mình.
Thụy Vân lấy lại được vóc dáng thon thả chỉ sau ít tháng sinh con thứ hai.
Nàng hậu chia sẻ trên Dân Việt, cô không có bí quyết đặc biệt. "Quan trọng nhất là giữ tinh thần thoải mái và ăn uống khoa học: ưu tiên đồ tươi, ít dầu mỡ. Tôi vận động nhẹ nhàng như đi bộ, giãn cơ, tập phục hồi khi cơ thể cho phép. Kiên nhẫn và thấu hiểu cơ thể quan trọng hơn mọi phương pháp ép buộc", Thụy Vân cho biết.
Nàng hậu chọn giữ kín hình ảnh các con khi còn nhỏ.
“Các con không phải người của công chúng. Tôi muốn các con lớn lên nhẹ nhàng, không chịu sự chú ý quá sớm. Với bé thứ hai, tôi cũng tôn trọng quyền riêng tư của con”, Thụy Vân trải lòng.
Với con trai đầu lòng Tony, Thụy Vân công khai hình ảnh quý tử khi cậu nhóc được 6–7 tuổi.
Theo Tiền Phong, Thụy Vân cho rằng việc quay lại với công việc không chỉ là vì khán giả, mà còn là cách cô giữ cho mình năng lượng tích cực, sự tự tin và niềm vui trong cuộc sống.
