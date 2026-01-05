Hà Nội

Hot girl viral vì biệt tài nuôi chim vẹt độc lạ

Số hóa

Hot girl viral vì biệt tài nuôi chim vẹt độc lạ

Không cần chiêu trò, hot girl zi_huang_ vẫn viral mạnh nhờ biệt tài nuôi và chơi cùng đàn chim vẹt đầy màu sắc, tạo nên loạt ảnh cực thú vị.

Thiên Trang (TH)
Giữa làn sóng hot girl nội dung na ná nhau, zi_huang_ bất ngờ nổi bật nhờ biệt tài nuôi và gắn bó với nhiều loài chim vẹt.
Trên Instagram, cô nàng thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên cạnh vẹt xám, vẹt trắng và những chú vẹt có bộ lông sặc sỡ.
Không chỉ nuôi cho vui, zi_huang_ còn dành thời gian chăm sóc, huấn luyện và tương tác thân thiết với từng chú chim.
Những khoảnh khắc chim đậu trên vai, trên đầu hay tạo dáng cùng chủ nhân tạo nên loạt ảnh vừa nghệ thuật vừa đáng yêu.
Chính sự tự nhiên và nhẹ nhàng này giúp content của cô khác biệt hoàn toàn so với nhiều hot girl hiện nay.
Cộng đồng mạng cho biết ban đầu bị thu hút bởi nhan sắc, nhưng càng xem càng “dính” vì những chú chim quá dễ thương.
Nhiều người còn ngưỡng mộ sự kiên nhẫn và tình yêu động vật khi nuôi chim vẹt vốn không hề đơn giản.
Zi_huang_ cho thấy chỉ cần đam mê đủ lớn và cá tính riêng rõ ràng cũng có thể tạo dấu ấn bền vững trên mạng xã hội.
Thiên Trang (TH)
#hot girl #chim vẹt #nuôi chim #z_huang #động vật

