[INFOGRAPHIC] Logitech G304 X Lightspeed, nâng cấp mạnh từ huyền thoại G304

Logitech G304 X Lightspeed chính thức ra mắt với trọng lượng chỉ 57g, pin lithium tích hợp 106 giờ, kết nối Lightspeed thế hệ mới và cảm biến Hero 25K.
Thương hiệu xe máy Đài Loan SYM mới đây đã chính thức trình làng tới thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia phiên bản 2026 của mẫu tay ga Husky 150 SE.
Trải nghiệm duyệt web với Chrome của người dùng Android có thể sớm được cải thiện đáng kể nhờ bản cập nhật mới của Google cho Chế độ đọc.
Không cần chiêu trò, hot girl zi_huang_ vẫn viral mạnh nhờ biệt tài nuôi và chơi cùng đàn chim vẹt đầy màu sắc, tạo nên loạt ảnh cực thú vị.
Việc các fanpage tích xanh lớn như VTV24, VTV3 hay Theanh28 Entertainment đồng loạt xoá ảnh đại diện là một xu hướng gây hiệu ứng có chủ đích.
Một lập trình viên backend tố cáo ứng dụng giao đồ ăn lớn dùng thuật toán và phí ẩn để bóc lột tài xế, đánh lừa người dùng, thu lợi hàng triệu USD.
Người dùng iPhone 15 và iPhone 16 Pro Max phản ánh pin phồng khi đang bay, làm dấy lên lo ngại về an toàn pin và chất lượng sản xuất của Apple.
Giá chip nhớ tăng mạnh có thể khiến smartphone giá rẻ bị cắt cấu hình RAM, đẩy người dùng vào nguy cơ “tiền mất tật mang” từ năm 2026.
HarmonicDyne Romantic mang chất “lãng mạn” đúng nghĩa vào thiết kế và âm thanh, tạo nên một cặp tai nghe open-back ấm áp, hiện đại và giàu cảm xúc.
Robot g.eN được quảng bá là thiết bị chăm sóc răng miệng đầu tiên tự động chải răng, hứa hẹn thay đổi thói quen vệ sinh cá nhân.
Truyền thông Mỹ chỉ ra lưới điện lạc hậu đang kéo Anh tụt lại trong cuộc đua AI, trong khi Trung Quốc âm thầm đi trước một bước dài.
Từ hàng chục nghìn giờ video chơi game công khai, NVIDIA đã tạo ra một mô hình AI có thể học cách thao tác tay cầm và hoàn thành nhiệm vụ trong game.
Chấp nhận lỗ trên mỗi Galaxy Z TriFold bán ra, Samsung ưu tiên vị thế công nghệ và tương lai điện thoại gập ba hơn lợi nhuận ngắn hạn.
Nếu đem vệ sinh, vắc-xin và điện năng hiện đại về thời Trung Cổ, bạn có thể cứu hàng triệu người nhưng cũng làm thay đổi vĩnh viễn dòng lịch sử.
HyperOS 3 cho thấy AI của Xiaomi đã trưởng thành, tích hợp sâu, hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ và thực sự hữu ích trong trải nghiệm hằng ngày.
TSMC chính thức sản xuất chip 2nm, công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, qua đó khẳng định vị thế thống trị ngành bán dẫn toàn cầu trong kỷ nguyên AI.
AI đang tái định hình ngành ngân hàng châu Âu, đe dọa hơn 200.000 việc làm khi các vị trí lặp lại dần bị thay thế bởi tự động hóa.
Giữa ô nhiễm bụi mịn gia tăng, máy lọc không khí Daikin thế hệ mới gây chú ý nhờ lọc sâu PM2.5 và tối ưu bảo trì tới 10 năm.
Nhiều người dùng Việt Nam kêu gọi nhau chọn Viber và Telegram, như những lựa chọn hàng đầu để “thoát Zalo” sau động thái cập nhật chính sách bảo mật.
HyperWork Silentium Gen 2 ra mắt dịp Tết 2026, nâng cấp con lăn ngang, pin 70 ngày, thiết kế cao cấp nhưng giá sale chỉ hơn 400.000 đồng.
Xiaomi Sound Pocket gây chú ý với thiết kế giống JBL Go 3, chống nước IP67, pin bền bỉ và âm lượng đủ lớn, trong khi giá bán chỉ bằng khoảng một nửa.
Ít ai ngờ công nghệ in 3D đế giày thể thao lại trở thành nền tảng tạo nên chuyển động mượt mà cho robot hình người Trung Quốc.