[INFOGRAPHIC] Logitech G304 X Lightspeed, nâng cấp mạnh từ huyền thoại G304

Số hóa

[INFOGRAPHIC] Logitech G304 X Lightspeed, nâng cấp mạnh từ huyền thoại G304

Logitech G304 X Lightspeed chính thức ra mắt với trọng lượng chỉ 57g, pin lithium tích hợp 106 giờ, kết nối Lightspeed thế hệ mới và cảm biến Hero 25K.

Thiên Trang
chuot-light.jpg
#Logitech #G304 X Lightspeed #chuột gaming #cảm biến Hero 25K #kết nối Lightspeed #gaming gear

