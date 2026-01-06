Honda Việt Nam giảm phí trước bạ cho hàng loạt mẫu ôtô mới

Honda Việt Nam phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối ưu đãi dành cho nhiều dòng ôtô mới bán ra trong nước, tập trung vào hỗ trợ lệ phí trước bạ, ưu đãi tiền mặt.

Video: Đánh giá mẫu xe SUV Honda HR-V e:HEV RS 2025 tại Việt Nam.

Bước sang tháng đầu tiên của năm 2026, Honda Việt Nam phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối triển khai chương trình ưu đãi dành cho nhiều dòng ôtô đang phân phối trong nước, tập trung vào hỗ trợ lệ phí trước bạ, ưu đãi tiền mặt và chính sách tài chính. Chương trình được áp dụng từ ngày 2/1 đến hết 31/1/2026, nhằm kích cầu thị trường sau giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm.

Theo thông tin từ Honda Việt Nam, các mẫu Honda City, BR-V cùng các phiên bản HR-V G, HR-V L và HR-V e:HEV RS được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ theo mức 10%. Với nhóm khách hàng mua Honda CR-V, hai phiên bản G và L được áp dụng ưu đãi trực tiếp 80 triệu đồng.

Honda Việt Nam giảm phí trước bạ và ưu đãi cho hàng loạt mẫu ôtô mới.

Ở phân khúc sedan hạng C, Honda Civic tiếp tục nhận mức hỗ trợ cao, trong đó Civic e:HEV RS sản xuất năm 2024 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, còn Civic RS và Civic G được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kèm một năm bảo hiểm thương hiệu Honda.

Song song với đó, Honda Việt Nam còn triển khai Chương trình “Hỗ trợ siêu hời – Lên đời xế mới, áp dụng cho khách hàng bán thành công xe ô tô Honda đã qua sử dụng và lên đời các xe ô tô Honda CR-V, CIVIC, BR-V, HR-V mới với mức ưu đãi từ 20 - 30 triệu đồng tùy mẫu xe.

Ngoài ra, Honda Việt Nam còn tiếp tục duy trì chương trình hỗ trợ tài chính thông qua ngân hàng với lãi suất vay cố định 6,3% trong 12 tháng đầu. Theo hãng, các ưu đãi không được áp dụng đồng thời với chương trình khác, trừ khi có quy định riêng từ từng nhà phân phối.

Ở góc độ sản phẩm, Honda hiện sở hữu dải ôtô trải rộng nhiều phân khúc, từ sedan hạng B, C đến SUV và MPV cỡ nhỏ. City vẫn là mẫu xe chủ lực của hãng tại phân khúc sedan hạng B, với lợi thế về trang bị an toàn Honda SENSING tiêu chuẩn, khả năng vận hành ổn định và chi phí sử dụng phù hợp với nhóm khách hàng mua xe lần đầu. BR-V và HR-V đóng vai trò mở rộng tệp khách hàng ở nhóm xe gầm cao và MPV đô thị, nơi yếu tố đa dụng và an toàn ngày càng được chú trọng.

Ở phân khúc cao hơn, CR-V thế hệ mới là một trong những mẫu SUV chiến lược của Honda tại Việt Nam, với hai lựa chọn động cơ xăng tăng áp và hybrid e:HEV. Trong khi đó, Civic thế hệ thứ 11, đặc biệt ở phiên bản e:HEV RS, hướng đến nhóm khách hàng đề cao khả năng vận hành, công nghệ và mức tiêu thụ nhiên liệu tối ưu.

Theo giới kinh doanh, các chương trình ưu đãi đầu năm thường mang tính “giữ nhịp” cho thị trường ôtô sau Tết Dương lịch, đồng thời tạo lực đẩy sớm cho kế hoạch bán hàng cả năm. Việc Honda tập trung hỗ trợ lệ phí trước bạ và chi phí lăn bánh được đánh giá là phù hợp với tâm lý người mua trong giai đoạn hiện nay, khi quyết định mua xe không chỉ dựa vào giá niêm yết mà còn phụ thuộc nhiều vào tổng chi phí sở hữu ban đầu.