Coder vạch trần app giao đồ ăn bào tiền cả tài xế lẫn khách

Một lập trình viên backend tố cáo ứng dụng giao đồ ăn lớn dùng thuật toán và phí ẩn để bóc lột tài xế, đánh lừa người dùng, thu lợi hàng triệu USD.

Thiên Trang (TH)
Một coder từng làm backend cho ứng dụng giao đồ ăn lớn đã gây chấn động khi công khai loạt chiêu trò mà chính anh tham gia viết code.
Dịch vụ “Priority Delivery” thu 2,99 USD bị tố chỉ đổi một biến logic vô nghĩa, không hề giúp giao hàng nhanh hơn nhưng tiền chảy thẳng vào túi công ty.
Tệ hơn, thử nghiệm A/B bị lợi dụng để cố tình làm chậm đơn thường nhằm khiến đơn Priority trông có vẻ “nhanh” hơn.
Thuật toán “Desperation Score” - chỉ số tuyệt vọng bí mật gắn nhãn tài xế tuyệt vọng và cắt cơ hội nhận đơn lương cao của những người sống phụ thuộc vào nghề này.
Các khoản phí mang tên “Driver Benefits Fee”- phí phúc lợi tài xế, hay “Regulatory Response Fee” bị tố thực chất dùng cho quỹ vận động hành lang chống công đoàn.
Chiêu “Tip Theft 2.0” - ăn cắp tip phiên bản mới, khiến tiền tip của khách không thưởng cho tài xế mà giúp công ty giảm lương cơ bản phải trả.
Bên trong doanh nghiệp, tài xế bị gọi là “tài sản con người” và bị tối ưu như tài nguyên trong trò chơi.
Vụ việc làm dấy lên tranh cãi gay gắt về đạo đức công nghệ và cách các ứng dụng giao đồ ăn đang vận hành sau lớp vỏ tiện lợi.
