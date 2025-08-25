Hà Nội

Chuyến bay lịch sử của Sputnik 5 và hai chú chó anh hùng

Số hóa

Chuyến bay lịch sử của Sputnik 5 và hai chú chó anh hùng

Ngày 19/8/1960, Sputnik 5 đưa hai chú chó Belka và Strelka lên quỹ đạo rồi trở về an toàn, mở đường cho kỷ nguyên bay vào vũ trụ của loài người.

Thiên Trang (TH)
Sputnik 5 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi lần đầu tiên sinh vật sống được đưa ra ngoài không gian và trở về an toàn.
Tàu vũ trụ do Liên Xô phóng mang theo hai chú chó Belka và Strelka cùng nhiều sinh vật khác.
Trong 25 giờ, Sputnik 5 thực hiện 17 vòng quay quanh Trái Đất và thu thập dữ liệu khoa học quý giá.
Sự sống sót của Belka và Strelka chứng minh rằng con người có thể thực hiện chuyến bay vũ trụ có người lái.
Chỉ chưa đầy một năm sau, Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ nhờ dữ liệu từ Sputnik 5.
Belka và Strelka nhanh chóng trở thành “ngôi sao” truyền thông, xuất hiện trên báo chí, tem thư và phim hoạt hình.
Một chi tiết thú vị là Strelka sau đó sinh con, trong đó có một chú chó được tặng cho gia đình Tổng thống Mỹ Kennedy.
Hơn sáu thập kỷ trôi qua, câu chuyện của Sputnik 5 vẫn là biểu tượng bất tử cho sự dũng cảm và khát vọng chinh phục không gian.
Thiên Trang (TH)
