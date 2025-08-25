Chuyến bay lịch sử của Sputnik 5 và hai chú chó anh hùng

Ngày 19/8/1960, Sputnik 5 đưa hai chú chó Belka và Strelka lên quỹ đạo rồi trở về an toàn, mở đường cho kỷ nguyên bay vào vũ trụ của loài người.