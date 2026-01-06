Hà Nội

Giải trí

Nhan sắc cuốn hút của Bích Ngọc ‘Thiên đường máu’

Không chỉ ghi dấu ấn qua vai diễn trong Thiên đường máu, Bích Ngọc còn được nhiều khán giả yêu mến đến bởi vẻ đẹp trong trẻo.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Bích Ngọc)
Trong Thiên đường máu, Bích Ngọc vào vai Tâm. Theo Thế Giới Điện Ảnh, nhân vật Tâm là cô gái quê mới lớn, chưa có nhiều trải nghiệm cuộc sống vì nghe lời quảng cáo việc nhẹ lương cao mà trót bị lừa.
Bích Ngọc chia sẻ trên Sài Gòn Giải Phóng Online, trước khi vào vai trong Thiên đường máu, cô dành nhiều thời gian để nghiên cứu kịch bản, tìm hiểu tâm lý và hoàn cảnh của những người khi bị 'bán' ra nước ngoài sẽ như thế nào.
Vai diễn trong Thiên đường máu của Bích Ngọc mang đến nhiều thử thách, không chỉ mệt mỏi về thể xác, còn rất căng thẳng về tâm lý. Nhiều lúc khi về nhà, Bích Ngọc không biết đâu là vết bầm thiệt, đâu là hóa trang chưa được tẩy hết.
Để giữ cảm xúc cho vai Tâm, trong quá trình quay phim, Bích Ngọc chọn viết nhật ký cho nhân vật của mình. “Tôi nghĩ cách viết nhật ký cho nhân vật này sẽ giúp mình xây dựng tâm lý, bám sát câu chuyện cũng như tuyến tình cảm được đầy đặn và hợp lý”, cô nói.
Bích Ngọc sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo, gợi cảm.
Nữ diễn viên Thiên đường máu theo đuổi phong cách ngọt ngào.
Bích Ngọc thi thoảng đổi phong cách. Cô ăn mặc cá tính, gợi cảm hơn.
Trước Thiên đường máu, Bích Ngọc đóng nhiều phim: Đất rừng phương Nam, Nhà trọ Balanha, Tình yêu và tham vọng, Hương vị tình thân, Cậu Vàng, Hạnh phúc bị đánh cắp 2. Với vai diễn trong Hạnh phúc bị đánh cắp 2, cô vào đề cử Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất ở Mai Vàng lần thứ 31.
Bích Ngọc chia sẻ trên Người Lao Động, cô tiếp tục trau dồi giọng thoại miền Nam, đồng thời duy trì và cải thiện vốn ngoại ngữ để sẵn sàng cho những cơ hội mới. Bên cạnh đó, Bích Ngọc còn giữ các thói quen sinh hoạt như tập yoga và chơi thể thao, vừa để giữ vóc dáng, vừa giúp cơ thể luôn nhanh nhẹn và linh hoạt hơn cho công việc diễn xuất.
