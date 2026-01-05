Lý do đằng sau loạt fanpage tích xanh đồng loạt xóa Avatar

Việc các fanpage tích xanh lớn như VTV24, VTV3 hay Theanh28 Entertainment đồng loạt xoá ảnh đại diện là một xu hướng gây hiệu ứng có chủ đích.

Nhiều người dùng Facebook gần đây phát hiện hàng loạt fanpage lớn, sở hữu hàng triệu lượt theo dõi và tích xanh xác thực, bất ngờ không còn hiển thị ảnh đại diện.

Dù các trang vẫn hoạt động bình thường, đăng bài, chạy story và tương tác không bị gián đoạn, việc "mất avatar" đồng loạt vẫn nhanh chóng tạo ra làn sóng đồn đoán.

Các fanpage lớn đồng loạt xóa ảnh đại diện.

Trên các hội nhóm quản trị fanpage và mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là dấu hiệu của một đợt tấn công report hàng loạt, đặc biệt liên quan đến bản quyền hình ảnh. Không ít admin và người dùng cá nhân thậm chí còn xoá avatar theo "hiệu ứng đám đông" với hy vọng tránh rủi ro bị khoá tài khoản.

Theo chia sẻ từ ông Nguyễn Hoàng Tuấn Minh, người có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ xử lý sự cố fanpage Facebook, việc xoá hay không xoá ảnh đại diện không quyết định việc một trang có bị report hay không.

Nếu một tài khoản hoặc fanpage đã bị nhắm report có chủ đích, thì dù có đổi ảnh, ẩn avatar hay thậm chí khoá tạm thời, nguy cơ vẫn không thay đổi.

Ông Minh cho biết thêm, report hàng loạt thường là dịch vụ có tổ chức, không phải ai cũng có thể làm được. Vì vậy, việc xoá avatar chỉ mang tính tâm lý, không phải biện pháp bảo mật hiệu quả như nhiều người đang hiểu.

Lý do thật sự: phân biệt page thật và page giả

Theo ông Minh, nguyên nhân chính khiến nhiều fanpage tích xanh lớn chủ động xoá avatar không nằm ở bảo mật, mà ở câu chuyện giả mạo. Trước đó, đã xuất hiện tình trạng nhiều fanpage fake tìm cách giả danh các page tích xanh lớn để đánh lừa người dùng. Những page giả mạo này thường bắt buộc phải để avatar nhằm tạo cảm giác giống page chính chủ.

Các thức "nhận diện ngược" giúp người theo dõi phân biệt cá trang 'VTV24 không chính chủ'.

Trong khi đó, với fanpage tích xanh thật, việc có hay không có ảnh đại diện không ảnh hưởng đến dấu xác thực. Chính vì vậy, việc xoá avatar trở thành một cách nhận diện ngược: page thật vẫn giữ tích xanh dù không có ảnh, còn page fake thì khó "ẩn mình" vì vẫn cần avatar để tạo niềm tin giả.

Một Digital content creator đã áp dụng chiến thuật "xóa avatar" từ rất lâu.

Nói cách khác, đây là động thái nhằm giúp người dùng phân biệt rõ đâu là fanpage chính chủ, đâu là fanpage giả mạo, thay vì để avatar trống để "né" hệ thống Facebook.

Từ góc nhìn tổng thể, việc các fanpage lớn xoá avatar là một quyết định mang tính vận hành và nhận diện thương hiệu trong bối cảnh page giả mạo gia tăng, chứ không phải dấu hiệu của một cuộc tấn công hay lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.

Đối với người dùng cá nhân, các chuyên gia cũng cho rằng việc xoá ảnh đại diện không giúp tăng mức độ an toàn cho tài khoản nếu các biện pháp bảo mật cơ bản như xác thực hai lớp chưa được kích hoạt. Trong nhiều trường hợp, việc hoang mang và làm theo đám đông còn dễ khiến người dùng hiểu sai bản chất vấn đề.