Quân sự

Anh xác nhận đang phát triển đầu đạn hạt nhân Astraea

Bộ Quốc phòng Anh đã xác nhận rằng Dự án Astraea nhằm mục tiêu phát triển một loại đầu đạn hạt nhân của riêng họ đang được triển khai.

Tuệ Minh

Bộ Quốc phòng Anh đã xác nhận nước này đang phát triển mẫu đầu đạn hạt nhân mới có tên mã - Dự án Astraea. Đây là một phần của chương trình "Đánh giá Chiến lược Quốc phòng 2025" được London triển khai nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân.

Trong phúc đáp phiên chất vấn của Quốc hội Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Luke Pollard cho biết: “Ngân sách cho dự án Astraea ước tính khoảng 15 tỷ bảng Anh trong nhiệm kỳ quốc hội hiện tại”.

Đầu đạn hạt nhânMk4A hiện đang được Anh trang bị trên các tên lửa Trident II D5.

Tuy nhiên, một phần ngân sách này cũng được dùng để duy trì đầu đạn Mk4A hiện tại và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng tại Cơ sở phát triển vũ khí hạt nhân (AWE) thuộc Bộ Quốc phòng Anh.

Ông Pollard nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Anh sẽ không công khai chi phí dự kiến của Astraea “nhằm bảo đảm an ninh quốc gia.”

Dự án Astraea, ký hiệu A21/Mk7, đang được thiết kế, phát triển và sản xuất tại Anh và do AWE thực hiện.

Astraea sẽ thay thế đầu đạn Holbrook hiện đang được sử dụng trên tên lửa Trident II D5 trang bị cho các tàu ngầm lớp Vanguard và các tàu kế nhiệm lớp Dreadnought.

Hệ thống này được phát triển phối hợp với chương trình W93 của Hoa Kỳ, chia sẻ một số thành phần phi hạt nhân như vỏ Mk7 theo các khuôn khổ hiệp ước đã được thiết lập, nhằm bảo đảm khả năng tương thích liên tục với hệ thống Trident.

Tên lửa Trident II D5 với 6 đầu đạn hạt nhân đang biên chế trong Hải quân Hoàng gia Anh.

Báo cáo Đánh giá Chiến lược Quốc phòng 2025 của Anh nêu rõ chương trình đầu đạn chủ quyền sẽ tạo việc làm cho khoảng 9.000 lao động trong lĩnh vực hạt nhân quốc phòng. Astraea dự kiến sẽ được đưa vào biên chế trong thập niên 2030, khi đầu đạn Holbrook kết thúc vòng đời hoạt động.

Theo các tài liệu chính thức, Astraea sẽ tích hợp các biện pháp an toàn và hiệu suất được cải tiến, bao gồm thuốc nổ khó kích nổ và các công nghệ phát triển thông qua chương trình Trình diễn Công nghệ Chung Anh–Mỹ.

Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Hòa Bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) Anh hiện có khoảng 225 đầu hạt nhân, xếp thứ 9 trên bảng các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Nếu việc chế tạo đầu đạn hạt nhân này hoàn tất, nước Anh chỉ có thể triển khai thẳng vào biên chế mà không thông qua thử nghiệm thực tế. Bởi hiện tại, Vương quốc Anh đã ký kết Hiệp ước Cấm Thử Nghiệm Hạt nhân Toàn diện.

Tên lửa Trident II D5 Missile xoay vòng rồi phát nổ khi phóng từ tàu ngầm USS Tennessee.
UK Defence Journal
Link bài gốc Copy link
https://ukdefencejournal.org.uk/uk-confirms-new-astraea-nuclear-warhead-progressing/
