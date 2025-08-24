Belarus muốn gắn đầu đạn hạt nhân lên pháo phản lực Polonez

Belarus đang xem xét khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân lên các hệ thống pháo phản lực tầm xa Polonez cũng như các tên lửa đạn đạo đang được Nga triển khai tại nước này.

Một quan chức an ninh cấp cao cho biết trong tuần này rằng Belarus đang cân nhắc khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt tầm xa Polonez.

Tên lửa Polonez có tầm bắn 300km sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu trang bị đầu đạn hạt nhân. Ảnh: TWZ

Thư ký Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich phát biểu với các phóng viên vào thứ năm rằng các cuộc thảo luận đang được tiến hành về khả năng tích hợp tải trọng hạt nhân vào bệ phóng Polonez.

“Polonez là một tổ hợp pháo binh hiện đại với tầm bắn tưf 200 km đến 300 km. Đây là vũ khí có độ chính xác cao. Tất nhiên, bất kỳ vũ khí nào cũng cần được điều chỉnh và thay đổi. Những câu hỏi đã được đặt ra về việc trang bị đầu đạn hạt nhân cho những tên lửa này”, ông Volfovich nói.

Belarus hiện không sở hữu vũ khí hạt nhân riêng nhưng lại có các đầu đạn hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ của mình. Moscow đã tuyên bố rằng các đầu đạn này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Nếu Minsk theo đuổi việc cải tiến các hệ thống Polonez của mình để mang đầu đạn hạt nhân, điều này sẽ đánh dấu sự thay đổi so với các thỏa thuận hiện có và đặt ra những câu hỏi về việc tuân thủ các hiệp ước quốc tế.

Bệ phóng Polonez dựa trên hệ thống tên lửa A-200 và A-300 của Trung Quốc, lắp trên khung gầm MZKT-7930 của Belarus. Hệ thống này được Minsk quảng bá là sản phẩm nội địa, mặc dù quá trình phát triển phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ Trung Quốc.

Nếu đầu đạn hạt nhân được lắp vào Polonez, lực lượng Belarus có khả năng kiểm soát các bệ phóng có khả năng mang vũ khí hạt nhân, một kết quả sẽ thách thức các thỏa thuận lâu đời hạn chế chia sẻ vũ khí hạt nhân bên ngoài các khuôn khổ đã được thiết lập.

Nga chia sẻ kho vũ khí hạt nhân với Belarus như một động thái chiến lược đối phó NATO. Ảnh: Sputnik

Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng mặc dù vũ khí hạt nhân chiến thuật được lưu giữ tại Belarus, quyền chỉ huy và kiểm soát vẫn hoàn toàn nằm trong tay Moscow. Phát biểu của ông Volfovich cho thấy Minsk vẫn đang tìm kiếm quyền tự chủ lớn hơn trong các năng lực liên quan đến hạt nhân.

Ngoài các cuộc thảo luận về Polonez, Volfovich cho biết Belarus cũng đang xem xét khả năng tích hợp công nghệ tên lửa siêu thanh của Nga. Ông đề cập đến hệ thống tên lửa siêu thanh tầm trung "Oreshnik" như một ứng cử viên cho chương trình phát triển chung.

Vị quan chức này mô tả đây là cơ hội cho một "tổ hợp tên lửa chung", mặc dù ông không cung cấp chi tiết về thời gian biểu hoặc yêu cầu kỹ thuật.

Việc Belarus theo đuổi các lựa chọn này diễn ra trong bối cảnh hợp tác quân sự với Nga ngày càng được tăng cường và việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân bên trong biên giới Belarus vào đầu năm nay.

Các quan chức phương Tây đã cảnh báo rằng những động thái như vậy sẽ làm gia tăng bất ổn ở châu Âu và làm mờ ranh giới trách nhiệm hạt nhân giữa Moscow và Minsk.