Quân sự

Hải quân Mỹ thử nghiệm tên lửa ICMB Trident không mang đầu đạn hạt nhân

Đã có 4 tên lửa Trident II D5 Life Extension được phóng đi từ tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Ohio.

Tuệ Minh

Một trong các tên lửa được phóng đi có thể nhìn thấy từ Puerto Rico, làm sáng bừng bầu trời đêm trong những bức ảnh được người dân chia sẻ.

Hải quân Mỹ cũng đã xác nhận rằng, họ đã tiến hành bốn cuộc thử nghiệm tên lửa theo lịch trình của một hệ thống vũ khí có khả năng hạt nhân ngoài khơi bờ biển Florida vào tuần trước.

Người dân chia sẽ hình ảnh tên lửa Trident thắp sáng bầu trời Puerto Rico. Ảnh: X/sentdefender

Chương trình "Hệ thống Chiến lược" của lực lượng này đã thực hiện các chuyến bay thử tên lửa Trident II D5 Life Extension không mang vũ khí từ tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio như một phần của sự kiện đang diễn ra theo lịch trình nhằm kiểm tra độ tin cậy của hệ thống.

Thông cáo của Hải quân Mỹ cho biết: "Các cuộc thử tên lửa không được tiến hành để ứng phó với bất kỳ sự kiện thế giới nào đang diễn ra". Một trong những sự kiện ra mắt vào Chủ Nhật có thể nhìn thấy từ Puerto Rico, làm sáng bừng bầu trời đêm trong những bức ảnh được dịch vụ chia sẻ.

Sự kiện được lên kế hoạch đánh dấu lần thử nghiệm bay thành công thứ 197 của hệ thống vũ khí chiến lược Trident II D5. Theo thông cáo, các tên lửa được bắn khi tàu ngầm ở trạng thái đang lặn và rơi xuống Đại Tây Dương.

Các phi công tiếp cận khu vực được thông báo rằng khu vực này là vùng cấm bay và thủy thủ được hướng dẫn tránh xa khu vực này trong thời gian thử nghiệm.

Bản thông cáo cho biết tên lửa D5 được phát triển vào những năm 1980 và đã được "làm mới kéo dài tuổi thọ" vào năm 2017 để kéo dài tuổi thọ đến những năm 2040.

Quỹ đạo tên lửa không mang đầu đạn hạt nhân được Hải quân Mỹ phóng thử nghiệm hôm 21/9. Ảnh: US. Navy

Phó Đô đốc Johnny R. Wolfe, giám đốc Chương trình Hệ thống Chiến lược của Hải quân Mỹ, cho biết: "Hệ thống tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Quốc gia chúng ta đã là một thành phần quan trọng trong an ninh quốc gia kể từ những năm 1960 và những vụ phóng này tiếp tục chứng minh độ tin cậy và uy tín của năng lực răn đe chiến lược của chúng ta".

Mặc dù có 14 tàu ngầm lớp Ohio có khả năng mang tên lửa Trident II D5, nhưng vẫn chưa rõ tàu nào đã phóng tên lửa trong cuộc thử nghiệm.

Theo Dự án Phòng thủ Tên lửa của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Trident D5 có tầm bắn tối thiểu là 2.000 km và tầm bắn tối đa là 12.000 km.

Tên lửa Trident có thể được trang bị đầu đạn W76 100 kiloton hoặc W88 475 kiloton và có thể mang theo tải trọng lên tới 2.800 kg.

Tên lửa này được cả Mỹ, Anh triển khai trên tàu ngầm tên lửa hạt nhân lớp Ohio và Vanguard. Đây là tên lửa đầu tiên của Mỹ phóng từ tàu ngầm có khả năng phá hủy các mục tiêu kiên cố.

Tên lửa Trident II thắp sáng bầu trời Puerto Rico.
Defense News
Link bài gốc
https://www.defensenews.com/naval/2025/09/25/us-navy-test-fires-unarmed-trident-nuclear-capable-missiles/
#tên lửa ICMB Trident #thử nghiệm tên lửa Mỹ #tên lửa không mang đầu đạn hạt nhân #tên lửa Trident II D5 #tàu ngầm Ohio #hệ thống vũ khí chiến lược Mỹ

