‘Anh trai’ Dương Domic - Linh Ka tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò

Giải trí

‘Anh trai’ Dương Domic - Linh Ka tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò

Tin đồn Dương Domic - Linh Ka là một cặp đôi rộ lên từ lâu. Mới đây, cả hai lộ hình ảnh sánh đôi ở Pháp.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Đời Sống Pháp Luật, mới đây, cư dân mạng lan truyền hình ảnh được cho là Dương Domic - Linh Ka sải bước trên đường phố ở Paris (Pháp). Hiện tại, cặp đôi tin đồn chưa có động thái mới sau hình ảnh gây xôn xao. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật.
Tin đồn Dương Domic - Linh Ka là một cặp đôi rộ lên từ năm 2024. Nghi vấn tình cảm xuất phát từ những bằng chứng Dương Domic và Linh Ka dùng đồ đôi, đi chơi chung. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.
Dương Domic - Linh Ka vướng nghi vấn đi hẹn hò giữa đêm vào tháng 11/2024. Ảnh: Tiền Phong.
Theo Znews, Linh Ka và Dương Domic sử dụng vòng đeo tay giống nhau, mũ đôi, áo đôi. Ảnh: Znews.
Sau khi Dương Domic kết thúc phần thi ở Anh trai say hi 2024 với tiết mục Sóng vỗ vỡ bờ, Linh Ka đăng tải hình ảnh sóng biển kèm chú thích bằng tiếng Hàn với nội dung tạm dịch: "Tốt lắm".
Linh Ka từng phải khóa trang mạng xã hội sau khi đăng tải đoạn clip xuất hiện cánh tay chàng trai được cho là Dương Domic. Ảnh: Vietnamnet.
Tháng 12/2024, trong concert 2 Anh trai say hi, khi MC Trấn Thành đặt câu hỏi liệu Dương Domic đã yêu cô gái Hà Nội nào chưa, nam ca sĩ trả lời: "Dạ chưa anh ơi". Ảnh: Vietnamnet.
Theo Vietnamnet, Dương Domic từng được ghép đôi với Pháp Kiều vì có những tương tác đáng yêu. Tuy nhiên, Dương Domic khẳng định cả hai chỉ là đồng nghiệp thân thiết. Ảnh Vietnamnet.
Trong khi Dương Domic là ca sĩ, gây chú ý sau chương trình Anh trai say hi 2024, Linh Ka từng tham gia một số sản phẩm âm nhạc. Theo Thế Giới Điện Ảnh, năm 2023, Linh Ka phát hành EP đầu tay tên CHU. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa.
