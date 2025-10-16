[INFOGRAPHIC] MC Anh Tuấn điển trai, sự nghiệp thăng hoa

Sở hữu vòng eo nhỏ 'chỉ bằng gang tay', nữ người mẫu Beca Michie khiến nhiều người đặt nghi vấn về tính chân thật của những bức ảnh được cô đăng tải.
Ngày làm người mẫu, bắt đầu đóng phim, Phương Oanh sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, cuốn hút. Đến năm 2018, cô phẫu thuật thẩm mỹ.
Con gái Quyền Linh - Mai Thảo Linh diện đầm lụa hồng tôn vóc dáng mảnh mai. NSƯT Kim Tuyến khoe khéo vóc dáng thon thả, vai trần quyến rũ.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương được cho là hẹn hò hơn 2 năm trước khi tổ chức lễ ăn hỏi.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương - Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải dành cho nhau hành động tình cảm trong lễ ăn hỏi sáng ngày 16/10.
Xuất hiện tại một sự kiện thời trang ở TP HCM, “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” Marian Rivera khiến công chúng trầm trồ trước làn da căng bóng không tì vết.
Băng Di - Justin Chiêm dành cho đối phương nhiều lời ngọt ngào, đăng tải hình ảnh bên nhau trong 9 năm hẹn hò.
Phương Oanh từng hài hước gọi Shark Bình là ‘Hồng Hài Nhi’. Nữ diễn viên còn nhiều lần chia sẻ về chồng trên truyền thông.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà thường xuyên du lịch nước ngoài, sử dụng đồ hiệu. Mới đây, trước thông tin sắp lên xe hoa, cô vẫn giữ im lặng.
Ca sĩ Vũ Duy Khánh đăng lại bộ ảnh cưới, viết lời yêu thương dành cho Phương Anh dịp kỷ niệm 3 năm về chung một nhà.
Lương Bằng Quang dao kéo gương mặt, từng không ít lần chia sẻ về việc phẫu thuật thẩm mỹ.
Cựu người mẫu Bùi Thuý Hạnh khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi chia sẻ loạt ảnh mới của hai con gái Suli và Suti.
Tăng Thanh Hà, Trang Pháp...gửi lời chúc mừng đến cặp đôi Băng Di - Justin Chiêm sau màn cầu hôn.
Sau khi kết hôn cùng Shark Bình, Phương Oanh làm mẹ, trở lại màn ảnh nhỏ cách đây không lâu. Nữ diễn viên thú nhận, tính cách cô có nhiều thay đổi.
Ca sĩ Siu Black hạnh phúc đón cháu nội chào đời. Midu đến Dubai mừng tuổi mới.
Yến Nhi thay đổi ý tưởng trình diễn trang phục dân tộc Thăng Long Hội ở Miss Grand International 2025.
Doanh nhân Đỗ Vinh Quang viết lời ngọt ngào dành cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhân dịp người đẹp bước sang tuổi 29.
Người mẫu Hồng Xuân giành giải á quân cuộc thi Vietnam's Next Top Model năm 2015, từng phủ nhận dao kéo, hiện tại sống kín tiếng.
Denis Đặng bị chê “tụt hạng visual” khi vào vai tổng tài trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Ngoài đời, anh ghi điểm với phong cách bảnh bao, lịch lãm.
Ngọc Châu, Trang Khiếu, Hoàng Thùy, Mai Giang, Mâu Thủy, Hương Ly…có nhiều thay đổi sau khi giành chiến thắng cuộc thi Vietnam's Next Top Model.
Nhạc sĩ Lương Bằng Quang từng nổi tiếng, thú nhận qua tay 14 người phụ nữ. Mới đây, anh bị cơ quan chức năng triệu tập sau khi Ngân 98 bị khởi tố.