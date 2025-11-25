Biết gì về Jaysonlei - Cody Nam Võ bị loại ở Anh trai say hi 2025?

Sau khi Jaysonlei và Cody Nam Võ bị loại trước thềm chung kết Anh trai say hi 2025, fan hy vọng có cơ hội gặp lại hai ca sĩ với vai trò đặc biệt ở livestage 5.

Trong tập 11 Anh trai say hi 2025, 7 thí sinh có điểm thấp nhất phải dừng bước tại chương trình, gồm Đỗ Nam Sơn, Dillan Hoàng Phan, Lohan, Cody Nam Võ, Phúc Du, RiO và Jaysonlei, trong đó Cody Nam Võ và Jaysonlei gây tiếc nuối nhất.

Người hâm mộ nhận xét Cody Nam Võ và Jaysonlei có màu sắc âm nhạc rõ rệt, tư duy làm nhạc hiện đại, khả năng hát nhảy đồng đều và giữ phong độ ổn định xuyên suốt các vòng thi. Nhiều fan cho rằng nếu tiếp tục được thi đấu, hai ca sĩ hoàn toàn có khả năng tạo ra những tiết mục bùng nổ, thậm chí trở thành ứng viên sáng giá cho top 5.

Cody Nam Võ. Ảnh: FB Cody Nam Võ.

Cody Nam Võ sinh năm 1996 là từng thành viên nhóm Uni5 từ năm 2017. Năm 2022, anh bắt đầu hoạt động solo. Ở Anh trai say hi 2025, Cody Nam Võ được xem là một trong những ‘cỗ máy nhảy’ của chương trình, từng khiến người hâm mộ bất ngờ với khả năng ‘bắt beat’ chuẩn.

Chia tay Anh trai say hi 2025, Cody Nam Võ khẳng định: “Mình nghĩ trong tương lai, mình sẽ được nhiều khán giả ủng hộ”.

Jaysonlei tên thật là Lê Hồ Phước Thịnh, sinh năm 2003, sở hữu chiều cao 1m8, ngoại hình điển trai. Jaysonlei theo đuổi dòng nhạc pop, R&B và hip hop. Ở tập mở màn Anh trai say hi mùa 2, Jaysonlei trình bày một ca khúc tự sáng tác.

Jaysonlei được đánh giá là một trong những cái tên thu hút nhiều người hâm mộ nhất ở Anh trai say hi mùa 2. Chính vì thế, MC Trấn Thành tỏ ra vô cùng bất ngờ khi Jaysonlei phải dừng chân sau livestage 4.

Jaysonlei. Ảnh: FB Jaysonlei.

Trước khi chia tay chương trình, Jaysonlei chia sẻ: “Anh trai say hi là một bệ phóng để mình được biết đến nhiều hơn, để mọi người có thể quan tâm, yêu mến mình. Hành trình kết thúc nhưng tình bạn thì không”.

Người hâm mộ hy vọng có cơ hội gặp lại Cody Nam Võ và Jaysonlei với vai trò đặc biệt ở livestage 5, hoặc những sân khấu âm nhạc bùng nổ cùng các nghệ sĩ khác tại concert Anh trai say hi 2025 ngày 27/12.