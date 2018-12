Những đặc sản độc lạ của Lai Châu ít người biết

Lam nhọ: Lam là nướng và nhọ là nhừ, có nghĩa là thịt trâu hoặc thịt bò sau khi được thái lát mỏng sẽ được ướp gia vị riêng như mắc khén, gừng tỏi, bí non, quả cà rừng. Tất cả các gia vị này cùng với thịt được cho vào ống tre nướng trên bếp than hồng cho đến khi từng thớ thịt săn lại, thơm lừng. Pa pính tộp: Đây là tên gọi của món cá nướng. Những con cá to như mè, chép, trôi sau khi được làm sạch sẽ nhét gia vị vào trong ổ bụng rồi kẹp lại bằng những thanh tre. Cá được nướng trên lửa than nên khi chín dậy mùi rất là thơm. Vị ngọt của cá tươi quyện lẫn với chút cay nồng của sả, của ớt, của mắc khén khiến cho món ăn trở nên vừa lạ miệng lại vừa ngon. Canh tiết lá đắng: Lá đắng là một thứ lá chỉ có riêng ở vùng Lai Châu, là thành phần chủ chốt của món canh đặc sản độc lạ của Lai Châu. Để nấu món này cũng khá là đơn giản gồm phổi lợn, chút tiết, rau thơm và lá đắng. Lần đầu thưởng thức nó có lẽ nhiều người sẽ thấy khó ăn nhưng dần dần sẽ nghiện cái vị đắng đắng tê tê nơi đầu lưỡi. Nộm rau dớn: Rau dớn là một loại rau không thể thiếu trong bữa ăn của mỗi gia đình người Thái ở đây. Rau dớn sau khi được phơi héo một chút sẽ được trộn với các nguyện liệu cơ bản như rau thơm, ớt gừng hành tỏi, lạc rang. Rau sau khi thấm gia vị sẽ có vị bùi bùi lạ miệng. Rêu đá: Có thể nói đây là món ăn độc đáo của người dân Lai Châu. Rêu đá có thể chế biến thành nhiều món ngon khác nhau như là canh rêu, nộm rêu, rêu xào lá tỏi. Cầu kì hơn một chút chính là món rêu nướng ngon trứ danh. Rêu nướng có mùi thơm đặc biệt và cực kỳ tốt cho sức khỏe. Cá bống vùi gio: Cá bống vùi gio là đặc sản dân dã mà chỉ có riêng ở vùng Lai Châu. Cá bống để làm ra món ăn thường được bắt ở suối Tùng Lâm, được ướp các gia vị đặc biệt của núi rừng Mường So rồi vùi trong tro nóng cho tới khi chín. Ve sầu rán: Thoạt trông món ăn có vẻ sẽ khiến cho vài người cảm thấy hơi ghê sợ. Thế nhưng người Thái rất ưa chuộng và có cách chế biến riêng rất hấp dẫn. Những chú ve sầu mập ú sau khi cắt bỏ cánh và rút ruột thì được nhét một hạt đậu phộng vào bên trong bụng, sau đó tẩm ướp gia vị rồi đem chiên giòn. Nộm măng đắng hoa lan: Hoa lan không chỉ để nhìn mà còn có thể ăn được, thậm chí là một món ăn rất ngon khi kết hợp cùng với măng đắng. Vị ngọt thơm của cá, vị bùi bùi là lạ của hoa lan cùng với chút đăng đắng sần sật của măng đắng. Tất đã tạo ra một món ăn không thể chối từ. Xôi tím: Màu tím đặc trưng của món xôi được nhuộm bằng một loại cây có tên là khấu cắm. Cũng là thứ nếp hương thơm dẻo đặc trưng của núi rừng Tây Bắc nhưng qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ nơi đây, từ những nguyên liệu thân thuộc trong phút chốc trở thành một món ăn hấp dẫn. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

