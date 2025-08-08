Ăn hải sản thế nào để không rước độc vào người?

Hải sản ngon và bổ dưỡng, nhưng nếu không biết cách lựa chọn, chế biến và ăn đúng, bạn có thể đối mặt với nguy cơ ngộ độc nguy hiểm.

Hải sản là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, thơm ngon và hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu không biết cách lựa chọn và chế biến đúng, bạn có thể đối mặt với nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Ngộ độc hải sản không chỉ gây rối loạn tiêu hóa mà còn có thể dẫn đến dị ứng, tổn thương thần kinh, thậm chí tử vong nếu nhiễm độc tố mạnh. Vì vậy, việc ăn hải sản đúng cách là điều mỗi người cần trang bị để bảo vệ chính mình và gia đình.

Chọn hải sản tươi sống, rõ nguồn gốc

Ưu tiên mua ở nơi uy tín: Chợ hải sản quen, siêu thị, cửa hàng có chứng nhận an toàn thực phẩm.

Dấu hiệu tươi sống: Mắt cá trong, mang đỏ, thân săn chắc; Tôm cua còn sống, chuyển động linh hoạt; Vỏ sò, ốc khép kín, không có mùi hôi lạ. Tránh hàng đông lạnh không rõ hạn sử dụng hoặc có dấu hiệu rã đông nhiều lần.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Tuyệt đối không ăn hải sản lạ, chưa từng thử

Nhiều loại hải sản như ốc biển, cá nóc, bạch tuộc xanh... có thể chứa độc tố tự nhiên cực mạnh (tetrodotoxin, saxitoxin).

Với những người cơ địa dị ứng, cần cẩn trọng khi ăn thử loại hải sản mới.

Nấu chín kỹ trước khi ăn

Không ăn sống hoặc tái, đặc biệt là các loại nghêu, sò, hàu vì có thể chứa vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus, gây tiêu chảy cấp và ngộ độc.

Luộc, hấp, nướng kỹ để đảm bảo tiêu diệt vi khuẩn, ký sinh trùng.

Với tôm, cua, ghẹ, nên luộc đến khi chuyển màu đỏ đều và thịt chín chắc.

Không kết hợp hải sản với thực phẩm "kỵ"

Tránh uống bia rượu khi ăn hải sản: Dễ gây lắng đọng axit uric, dẫn đến bệnh gout.

Không dùng vitamin C liền kề khi ăn hải sản (đặc biệt là tôm, cua): Nguy cơ tạo thành hợp chất độc hại (asen hóa trị 3).

Tránh ăn cùng rau quả có vị chua (me, cóc, xoài xanh...) nếu hải sản chưa thực sự tươi.

Bảo quản đúng cách

Hải sản để ngoài quá 2 giờ ở nhiệt độ thường rất dễ bị ôi thiu, nhiễm khuẩn.

Nếu chưa dùng ngay, đông lạnh ngay lập tức và giữ ở nhiệt độ -18°C hoặc thấp hơn.

Không rã đông hải sản bằng nước nóng hay để qua đêm ở ngoài.

Dấu hiệu ngộ độc hải sản cần biết

Buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng dữ dội.

Chóng mặt, tê môi, ngứa khắp người, khó thở (trong trường hợp dị ứng hoặc nhiễm độc tố).

Xử trí ban đầu: Ngưng ăn ngay, gây nôn nếu có thể, uống nhiều nước ấm và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất.

Những người nên hạn chế ăn hải sản

Người có tiền sử dị ứng thực phẩm.

Bệnh nhân gout, rối loạn mỡ máu, người bị bệnh gan – thận mãn tính.

Trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai cũng cần lựa chọn kỹ và ăn với lượng vừa phải.

Cẩn trọng khi ăn hải sản ở ngoài hàng

Không ăn ở quán vỉa hè, quán không đảm bảo vệ sinh: Dù hấp dẫn và tiện lợi, nhưng nhiều nơi không đảm bảo nguồn hải sản tươi, dễ dùng lại đồ cũ, chế biến sơ sài, gây nguy cơ ngộ độc cao.

Hỏi rõ nguyên liệu: Khi gọi món lạ như gỏi, nướng tái, lẩu hải sản… nên hỏi rõ cách chế biến và loại hải sản sử dụng. Nếu nghi ngờ không tươi hoặc có mùi lạ, nên từ chối ngay.

Theo dõi phản ứng cơ thể sau khi ăn

Sau khi ăn hải sản, nếu xuất hiện ngứa, nổi mẩn, buồn nôn, khó thở..., cần chú ý theo dõi sát sao.

Những phản ứng dị ứng có thể xuất hiện sau vài phút đến vài giờ, nên không nên chủ quan nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường.

Trong trường hợp phản ứng mạnh, cần đi cấp cứu ngay, tránh biến chứng sốc phản vệ nguy hiểm.

Hải sản là món ngon không thể thiếu trong bữa ăn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, hãy ăn hải sản một cách thông minh và có chọn lọc, bởi chỉ một chút bất cẩn cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Sức khỏe luôn là ưu tiên hàng đầu, đừng để một bữa ăn ngon trở thành nỗi ám ảnh!