Ấn Độ muốn mua hệ thống phòng không S-500 từ Nga

S-400 Triumf phát huy hiệu quả khi liên tiếp giúp Ấn Độ thêm phần tin tưởng vào hệ thống phòng không do Nga sản xuất.

Ấn Độ đã ký hợp đồng trị giá 5,43 tỷ USD với Nga vào năm 2018 để mua năm hệ thống phòng không S-400 Triumf. Thỏa thuận này nhằm mục đích tăng cường đáng kể năng lực phòng không của Ấn Độ, đặc biệt là trước các mối đe dọa từ Trung Quốc và Pakistan.

Tính đến năm 2025, bốn trong số các hệ thống này đã được bàn giao và tích hợp vào mạng lưới của Ấn Độ, với hệ thống thứ năm cuối cùng dự kiến ​​được bàn giao vào năm 2026.

S-400 mua từ Nga phát huy hiệu quả cao trong xung đột với Pakistan khiến Ấn Độ muốn trang bị thêm hệ thống phòng không này. Ảnh: ANI

Hợp đồng đã phải đối mặt với nhiều sự chậm trễ, một phần là do căng thẳng địa chính trị và các vấn đề về chuỗi cung ứng liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

Hệ thống S-400 đã chứng tỏ hiệu quả cao trong các hoạt động quân sự gần đây, đáng chú ý là Chiến dịch Sindoor vào tháng 5 năm 2025, trong đó hệ thống này cung cấp khả năng đánh chặn quan trọng đối với các tên lửa đang bay tới, củng cố thế trận răn đe của Ấn Độ.

Ấn tượng trước hiệu suất của các hệ thống này, Ấn Độ đang tích cực tìm hiểu việc mua thêm các đơn vị S-400. Hơn nữa, nước này cũng thể hiện nhu cầu mua các hệ thống phòng không S-500 Prometheus tiên tiến hơn của Nga, hứa hẹn khả năng vượt trội hơn so với S-400.

Các cuộc đàm phán giữa Ấn Độ và Nga đang được tiến hành để mua thêm ngoài năm tổ hợp S-400 ban đầu.

Một điều khoản bổ sung trong hợp đồng ban đầu năm 2018 cho phép mua thêm hệ thống với các điều khoản tài chính tương tự, tùy thuộc vào lạm phát hoặc biến động tỷ giá.

Nga đã đảm bảo với Ấn Độ rằng các đơn vị còn lại của thỏa thuận ban đầu sẽ được hoàn thành vào năm 2026 hoặc 2027, cùng với các cuộc thảo luận về việc mua sắm thêm bao gồm cả hệ thống S-500 đang được tiến hành song song.

Quan hệ đối tác quốc phòng giữa hai nước vẫn bền chặt bất chấp những áp lực bên ngoài như lệnh trừng phạt tiềm tàng của Hoa Kỳ theo CAATSA (Đạo luật Chống lại Đối thủ của Hoa Kỳ thông qua Trừng phạt), cho đến nay vẫn chưa được thực thi đối với các giao dịch S-400 của Ấn Độ.

Cơ quan quốc phòng Ấn Độ coi hệ thống S-400 và hệ thống S-500 tương lai là tài sản quan trọng cho hệ thống phòng không và tên lửa tầm xa.

Các điều khoản giữa Ấn Độ và Nga cũng đề cập đến việc mua hệ thống S-500 Prometheus hiện đại nhất.

Các hệ thống này có thể phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa nhiều mối đe dọa trên không, bao gồm máy bay chiến đấu, UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, ở phạm vi hơn 400 km.

Việc mua lại này phù hợp với chiến lược rộng hơn của Ấn Độ nhằm củng cố chương trình phòng không nội địa Project Kusha và hiện đại hóa phi đội máy bay chiến đấu như Su-30MKI vốn đóng vai trò trung tâm trong các cuộc xung đột xuyên biên giới gần đây.

Ấn Độ không chỉ hoàn tất việc chuyển giao các đơn vị S-400 Triumf đầu tiên vào năm 2026 mà còn tích cực theo đuổi việc mua thêm các hệ thống phòng không tiên tiến của Nga.

Việc đưa cả hệ thống S-500 Prometheus vào kế hoạch mua sắm sẽ duy trì và mở rộng khả năng răn đe chiến lược và phòng thủ của Ấn Độ trong môi trường an ninh khu vực đầy thách thức.