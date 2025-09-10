ZSU23-4 do Việt Nam cải tiến lá chắn phòng không tin cậy cho bộ binh

Sự kết hợp giữa pháo 23 mm và tên lửa phòng không giúp nâng cao khả năng tác chiến của ZSU23-4, xứng đáng là "lá chắn thép" bảo vệ các cuộc hành quân.
Trong lịch sử, McLaren chưa khi nào ra mắt một mẫu siêu xe đặc biệt dành riêng cho Nhật Bản. Tuy nhiên, việc này đã thay đổi khi 750S JC96 bản giới hạn ra đời.
Zaporizhzhia chấn động, UAV Ukraine tập kích mái nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu, làm dấy lên lo ngại về an toàn hạt nhân.
Với vẻ ngoài thanh thuần, ngọt ngào, Quỳnh Trương được nhiều người ví như tiểu tiên nữ khi đăng tải bộ ảnh mới check-in tại Ô Trấn lên trang cá nhân.
Tiffany Coleman - đại diện Nicaragua ở Miss International Queen 2025 - Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2025 thường xuyên ăn mặc phóng khoáng.
Hình ảnh vệ tinh của NASA cho thấy một khối đất liền, trước đây bị bao phủ trong băng của băng hà Alsek ở Alaska hiện trở thành hòn đảo mới.
Với 4 con giáp dưới đây, tuổi càng lớn lại càng thêm vượng tài. Họ có cơ hội bứt phá mạnh về tiền bạc, không chỉ trả hết nợ mà dư sức lập quỹ tiết kiệm.
Dù cảm biến oxy trong máu vẫn còn bị kiện tụng, Apple Watch mới thêm pin, thông báo tăng huyết và tính năng nhắn tin vệ tinh là những lý do để nâng cấp ngay.
Mỹ triển khai F-35 vừa nhằm tăng cường chiến dịch chống ma túy ở Caribe, vừa gửi thông điệp răn đe tới chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Ông Sébastien Lecornu, một đồng minh thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron, đã được bổ nhiệm làm tân Thủ tướng Pháp.
Mới đây, hot girl người Trung Quốc Nhược Doanh đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ tột độ khi đăng tải khoảnh khắc một chú chó uống bia lên trang cá nhân.
"Mẹ nấu cho những món mình thích, rồi hai mẹ con lại rủ rỉ tâm sự, mẹ hỏi han đủ điều", H'hen Niê viết trên trang cá nhân.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 11/9: Bạch Dương thuận lợi suôn sẻ, đừng quá căng thẳng khi dự án chưa sinh lời. Xử Nữ dễ đạt thành quả, có lợi lộc.
Lợi dụng việc Ukraine chuyển quân phản công ở Zolotyi Kolodyaz, Nga với lợi thế gâp 3 lần quân số đã xâm nhập vào trung tâm Pokrovsk trong 48 giờ qua.
Biệt thự 3 mặt tiền của NSƯT Bảo Quốc có 1 tầng, nằm ở khu vực sang trọng và an ninh tốt, với diện tích 340 m2, sân vườn rộng rãi...
Đỉnh Phượng Hoàng (Quảng Ninh) mùa thu đẹp mê hoặc với biển mây bồng bềnh, lý tưởng để cắm trại và ngắm bình minh sáng sớm.
H'Hen Niê hạnh phúc khi được mẹ lên TP HCM chăm sóc. Thiều Bảo Trâm thưởng thức ẩm thực trong chuyến du lịch Đài Loan.
Bộ ảnh mới được Lê Khánh Chi đăng tải đã chứng minh nhan sắc ngày càng sắc sảo, mặn mà của cô nàng theo thời gian.
Dòng sản phẩm iPhone 17 mới của Apple tự hào sở hữu camera tốt hơn, bộ nhớ lớn hơn và chip Apple Silicon mạnh mẽ hơn.
Tử vi dự đoán trong 30 ngày tới, 3 con giáp mở ra cơ hội tài chính bất ngờ, giúp họ gia tăng thu nhập, cuộc sống nhờ đó có những tiến triển tốt đẹp.
Không dùng nước để giặt giũ như các trang phục khác, long bào của hoàng đế Trung Hoa được làm sạch bằng "phương pháp hương liệu".