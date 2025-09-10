Hà Nội

ZSU23-4 do Việt Nam cải tiến lá chắn phòng không tin cậy cho bộ binh

Quân sự

ZSU23-4 do Việt Nam cải tiến lá chắn phòng không tin cậy cho bộ binh

Sự kết hợp giữa pháo 23 mm và tên lửa phòng không giúp nâng cao khả năng tác chiến của ZSU23-4, xứng đáng là "lá chắn thép" bảo vệ các cuộc hành quân.

Trà Khánh
Tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU23-4 cải tiến được Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu, cải tiến từ nguyên mẫu ZSU23-4 do Liên Xô chế tạo. Phiên bản cải tiến có các ưu điểm về hỏa lực, tính cơ động cao đáp ứng nhiệm vụ làm lá chắn phòng không tin cậy cho đội hình hành quân mặt đất trong môi trường chiến tranh hiện đại.
Tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU23-4 cải tiến là vũ khí tiêu biểu đại diện cho Quân chủng Phòng không - Không quân tại khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước. Bên cạnh các hệ thống vũ khí khác đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Tổ quốc.
Hệ thống vũ khí mới của ZSU23-4 sau khi nâng cấp gồm: Đài quan sát quang điện tử, khối máy tính trung tâm, khối điều khiển và ổn định đài quan sát và tháp pháo, hệ thống giao diện kíp xe được chế tạo bằng công nghệ điện tử hiện đại, kỹ thuật số cho chỉ tiêu chiến kỹ thuật tương đương, một số chỉ tiêu cao hơn so với tổ hợp ZSU23-4 nguyên bản, các chế độ chiến đấu của xe giữ nguyên tương tự như với khí tài radar nguyên bản.
Sau cải tiến, thông số về chiến - kỹ thuật của pháo phòng không tự hành ZSU23-4 như sau: cự ly phát hiện mục tiêu ban ngày và ban đêm (trong điều kiện không vật cản, thời tiết tốt) là 20 km đối với máy bay dân sự, 15 km đối với máy bay quân sự; cự ly bám mục tiêu tự động ban ngày và ban đêm 18 km đối với máy bay dân sự, 12 km đối với máy bay quân sự.
Tổ hợp ZSU23-4 với hệ thống điều khiển hỏa lực sử dụng khí tài quang điện tử do trong nước tự sản xuất có thể đưa vào huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trong đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân nhờ giao diện sử dụng tiếng Việt, các nút điều khiển đơn giản hơn so với tổ hợp Zsu 23-4 nguyên bản nên việc huấn luyện cho kíp chiến đấu nắm bắt thao tác sử dụng khá thuận lợi.
Ngoài khối quang điện tử, tổ hợp ZSU23-4 còn được trang bị thêm 4 tên lửa phòng không đất đối không để nâng cao khả năng tiêu diệt mục tiêu, tầm bắn tên lửa khoảng 5,5 km. Việc sử dụng khí tài quang điện tử cũng sẽ giúp xe chống được tác chiến điện tử, chống nhiễu của đối phương và tiêu diệt các loại UAV, mục tiêu tầm gần hiệu quả.
Còn vũ khí chính của ZSU23-4 vẫn là tổ hợp 4 pháo tự động 23 mm 2A7, cự ly tiêu diệt mục tiêu trên không từ 200 - 2.500 m; độ cao mục tiêu khoảng 50 - 1.500 m; cự ly tiêu diệt mục tiêu trên mặt đất, mặt nước tối đa 2.000 m. Cơ số đạn mang theo 2.000 viên.
Về kíp chiến đấu ZSU23-4 có 4 người, có thể đứng tại chỗ bắn; dừng ngắn bắn; bắn trong khi hành tiến với tốc độ 15 km/giờ trên đường đất, 20 km/giờ tại đường nhựa.
Tổ hợp này có thể di chuyển 50 km/giờ trên đường nhựa, 30 km/giờ trên đường đất. Thời gian chuyển từ hành quân sang chiến đấu 5 phút khi sử dụng camera ánh sáng ngày, 8 phút khi sử dụng camera ảnh nhiệt.
Tầm hoạt động của ZSU23-4 là 450km với đường nhựa và 350km với đường đất. Tổng trọng lượng chiến đấu của xe là 19 tấn.
Tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU23-4 tại Triển lãm thành tựu đất nước.
Hiện nay, kíp chiến đấu ZSU23-4 tại Quân chủng Phòng không-Không quân đã được huấn luyện sử dụng tổ hợp ZSU23-4 cải tiến chỉ trong thời gian 4 tuần và đã thực hành bắn đạn thật an toàn, đạt kết quả cao.
Trà Khánh
#ZSU23-4 cải tiến #Việt Namc cải tiến ZSU23-4 #Việt Nam #Bộ Quốc phòng #phòng không #Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

