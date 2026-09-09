Đô thị đã vận hành vẫn ngập tràn ưu đãi: Cơ hội hiếm có sở hữu thấp tầng

Ngày 10/9, ưu đãi “chồng ưu đãi” của Ocean City kết thúc, với loạt chính sách hỗ trợ lãi suất, chiết khấu thanh toán và ưu đãi về ở sớm, giúp tối ưu dòng tiền.

Các hỗ trợ được đặt trên nền một đại đô thị đã vận hành - được xem là hiếm có trên thị trường, giúp người mua đồng thời đánh giá bài toán tài chính và giá trị sử dụng thực tế.

Giảm áp lực dòng tiền, vừa mua xong đã “lãi”

Tại Vinhomes Ocean Park 2 và 3 thuộc Ocean City, chương trình ưu đãi triển khai từ ngày 13/8 đến hết 10/9/2026 mang đến nhiều phương án tài chính cho khách hàng, từ vay vốn, thanh toán sớm đến các ưu đãi gắn với nhu cầu ở thật và khai thác kinh doanh.

Với khách hàng sử dụng đòn bẩy, chính sách hỗ trợ lãi suất giúp giảm đáng kể áp lực tài chính trong giai đoạn đầu. Người mua có thể vay tới 70% giá trị căn với lãi suất 0% trong 18 tháng. Nếu lựa chọn thời gian hỗ trợ dài hơn, mức lãi suất lần lượt là 4,5% cho 24 tháng, 9% cho 30 tháng và 14% cho 36 tháng.

Chính sách hỗ trợ lãi suất giúp khách hàng dễ dàng sở hữu nhà tại Ocean City. Ảnh: Vinhomes

Khoảng thời gian hỗ trợ này tạo thêm dư địa để người mua chủ động sắp xếp dòng tiền: gia đình có thể chuẩn bị nguồn lực cho việc chuyển nhà, nhà đầu tư có thêm thời gian hoàn thiện sản phẩm và tìm kiếm khách thuê. Đặc biệt, với dòng sản phẩm đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao, dòng tiền khai thác có thể thu về ngay trong giai đoạn hỗ trợ lãi suất, mang đến cho nhà đầu tư lợi thế kép.

Với khách hàng có nguồn vốn sẵn, phương án thanh toán sớm là một khoản đầu tư “vừa mua đã lãi” khi được chiết khấu 9% (trước VAT và kinh phí bảo trì).

Ngoài ra, chủ đầu tư còn triển khai chương trình ưu đãi về ở sớm tới 10% theo danh mục quỹ căn (điều kiện kèm theo); ưu đãi VinClub lên tới 1,7%, trong đó một phần được khấu trừ vào giá và một phần tích điểm VPoint.

Như vậy, thay vì chỉ có một phương án tài chính, khách hàng có thể kết hợp nhiều lớp quyền lợi để giảm chi phí sở hữu, tối ưu dòng tiền hoặc tái phân bổ nguồn vốn cho mục đích hoàn thiện nhà và kinh doanh.

Đại đô thị đã vận hành khuếch đại giá trị ưu đãi

Chính sách ưu đãi tài chính càng phát huy hiệu quả khi các bất động sản thấp tầng tại Ocean City đều đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao, khai thác.

Tính đến năm 2026, Ocean City đã vận hành với gần 150.000 cư dân sinh sống thường xuyên và khoảng 90% hạ tầng hoàn thiện. Hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ từ Vincom Mega Mall, Vinmec, VinUniversity, Vinschool đến VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park, Crystal Lagoon… đã tạo nên nhịp sống thường nhật và thị trường tiêu dùng thực tế.

Cộng đồng gần 150.000 cư dân cùng hệ tiện ích đã vận hành tạo nên nhu cầu sử dụng thực tại Ocean City. Ảnh: Vinhomes

Điều này tạo ra khác biệt đáng kể so với việc sở hữu một bất động sản còn phụ thuộc vào tiến độ hình thành đô thị. Người mua có thể trực tiếp kiểm chứng cảnh quan, hạ tầng, tiện ích, cộng đồng cư dân và khả năng kết nối trước khi quyết định. Với nhà đầu tư, đây cũng là cơ sở để đánh giá khả năng khai thác thay vì chỉ đặt kỳ vọng vào tương lai.

Đặc biệt, các sản phẩm thấp tầng đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao giúp rút ngắn đáng kể “độ trễ” từ sở hữu đến khai thác. Khách hàng có thể lựa chọn nhận nhà để ở, hoàn thiện để kinh doanh hoặc đưa vào cho thuê tùy nhu cầu.

Với người mua ở, voucher Vinmec trị giá 100 triệu đồng và quà tặng AquaField trị giá 20 triệu có ý nghĩa thiết thực khi đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng ngay trong lòng đô thị.

Với sản phẩm cần hoàn thiện, khách hàng có thể lựa chọn nhận chiết khấu tự doanh tới 10% (trước VAT và kinh phí bảo trì), hoặc cam kết tiền thuê tới 18% trong ba năm, thanh toán ba tháng một lần.

Hạ tầng, cảnh quan và tiện ích đã thành hình giúp người mua trực tiếp kiểm chứng môi trường sống trước khi lựa chọn sản phẩm. Ảnh: Vinhomes

Bên cạnh đó, Vinhomes Ocean Park 2, 3 còn cho phép khách hàng sử dụng voucher tri ân của Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị sản phẩm đủ điều kiện áp dụng. Đồng nghĩa, khách hàng có thể sở hữu thấp tầng Ocean City với 0 đồng vốn ban đầu nếu kết hợp thêm đòn bẩy tài chính.

Ngoài ra, chương trình “Quà tặng vàng - chính sách đặc biệt tháng Ngâu” cũng bổ sung thêm quyền lợi cho khách hàng, với mức tặng một chỉ vàng cho căn dưới 10 tỷ đồng, ba chỉ cho căn từ 10 - 20 tỷ đồng và năm chỉ cho căn trên 20 tỷ đồng. Nếu khéo léo tranh thủ “ưu đãi chồng ưu đãi” trong giai đoạn này, người mua có thể tối ưu hàng tỷ đồng khi mua nhà Ocean City.

Trên thị trường bất động sản, phần lớn dự án chỉ ưu đãi khi mới mở bán. Việc một đô thị đã vận hành như Ocean City vẫn dành cho người mua “cơn mưa” ưu đãi được xem là hi hữu. Đây chính là cơ hội khó lặp lại bởi quỹ biệt thự trực tiếp từ chủ đầu tư hiện chỉ còn dưới 5%.