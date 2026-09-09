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Doanh nghiệp

Green SM và Long Châu hợp tác giao hàng bằng xe máy điện tại 1.500 nhà thuốc

Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM cùng Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu chính thức hợp tác giao nhận thuốc bằng xe máy điện.

PV

Dịch vụ sẽ được triển khai tại hơn 1.500 nhà thuốc Long Châu thuộc 19 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo thỏa thuận hợp tác, mỗi đơn hàng Long Châu do Green SM vận giao đều được thực hiện theo tiêu chuẩn thống nhất, bài bản và chặt chẽ, gồm nhiều khâu từ: xác minh người nhận, cập nhật trạng thái, xử lý trường hợp giao hàng không thành công, hoàn trả và các sự cố phát sinh. Hoạt động tiếp nhận, điều phối và cập nhật trạng thái đơn hàng được hai bên phối hợp quản lý trên nền tảng số, hỗ trợ theo dõi tiến độ, kiểm soát chất lượng dịch vụ và xử lý tình huống tại các khu vực triển khai.

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Để đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ giao vận tốt nhất, đội ngũ Bác Tài Xanh của Green SM cũng được đào tạo chuyên nghiệp về quy trình tiếp nhận và bàn giao đơn hàng, bảo quản sản phẩm, bảo mật thông tin khách hàng và xử lý tình huống.

Dịch vụ giao thuốc Long Châu bằng xe máy điện Green SM sẽ được triển khai ngay tại 19 tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Long An, Cần Thơ, Quảng Ninh, Hải Phòng... Dự kiến, tới năm 2027, dịch vụ sẽ phủ sóng toàn bộ hệ thống Long Châu trên toàn quốc.

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Bà Trần Thanh Thủy - Phó Tổng Giám đốc Vận hành Hai bánh và Giao hàng Toàn cầu Green SM chia sẻ:“Giao vận đang ngày càng trở thành một phần quan trọng trong chuỗi giá trị của các ngành thiết yếu, nơi tốc độ phải song hành với chất lượng dịch vụ, công nghệ và trách nhiệm với môi trường. Hợp tác với Long Châu cho thấy tiềm năng kết nối năng lực của những doanh nghiệp dẫn đầu để cùng tạo ra giá trị mới cho khách hàng. Với Green SM, đây cũng là bước tiến trong chiến lược đưa giao vận xanh trở thành một phần của hoạt động vận hành thường nhật, từ di chuyển đến giao nhận và các nhu cầu thiết yếu của đời sống.”

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Giám đốc Truyền thông Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu cho biết: “Mỗi nhu cầu về thuốc và chăm sóc sức khỏe đều gắn với tính kịp thời, sự thuận tiện và trên hết là niềm tin của khách hàng. Với mạng lưới rộng khắp cùng nền tảng công nghệ, Long Châu không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe để người dân tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ cần thiết một cách thuận tiện và tin cậy. Hợp tác cùng Green SM giúp kết nối năng lực phục vụ của Long Châu với giao vận xanh, góp phần xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe ngày càng hiện đại, bền vững, vì một Việt Nam khỏe mạnh.”

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Theo báo cáo của Mordor Intelligence, trong tháng 6/2026, Green SM chiếm 33,7% tổng giá trị giao dịch trong nhóm ba nền tảng giao hàng bằng xe hai bánh được so sánh. Khảo sát của Q&Me với người dùng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cũng ghi nhận 52% người tham gia lựa chọn Green SM Express là ứng dụng giao hàng được sử dụng thường xuyên nhất. Trước Long Châu, Green SM đã cung cấp dịch vụ giao vận cho các hệ thống lớn như Sàn thương mại điện tử Shopee, Jollibee, Aeon Mall…

Về phía Long Châu, hệ thống hiện sở hữu hơn 2.700 nhà thuốc và hơn 230 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc. Hợp tác cùng Green SM giúp doanh nghiệp bổ sung năng lực giao nhận bằng phương tiện điện, đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến và giao tận nơi đối với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đang tăng nhanh.

Thông qua hợp tác, Green SM và Long Châu kết nối năng lực bán lẻ, công nghệ và giao nhận để đưa phương tiện điện vào hoạt động giao hàng chặng cuối. Mô hình hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời thúc đẩy ứng dụng các giải pháp giao vận xanh trong hoạt động vận hành thường nhật của doanh nghiệp tại Việt Nam./.

#Green SM #Long Châu #Giao hàng xe điện #Hợp tác logistics #Chăm sóc sức khỏe

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