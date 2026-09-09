Bước tiến mới của cầu Ngọc Hồi và Vành đai 3,5 tăng nhiệt cho bất động sản

Bước tiến mới của hai dự án trọng điểm không chỉ đẩy nhanh việc hình thành hành lang mới giữa Tây Nam Hà Nội và phía Đông mà còn gia tăng sức hút cho Ocean City.

Cầu Ngọc Hồi về đích trước APEC 2027, Vành đai 3.5 dần khép kín hành lang mới

Sau một năm khởi công, cầu Ngọc Hồi trị giá gần 12.000 tỷ đồng, nằm trên Vành đai 3.5 nối Hà Nội và Hưng Yên, đang từng bước thành hình.

Ghi nhận thực tế tại công trường cho thấy, đến cuối tháng 8/2026, nhà thầu đã hoàn thành 80/80 cọc khoan nhồi của hai trụ tháp chính; thi công 1.902/2.315 cọc cầu dẫn và đúc 257/2.165 phiến dầm Super T. Giá trị sản lượng đạt hơn 1.528 tỷ đồng, tương đương khoảng 20,74% giá trị hợp đồng.

Phối cảnh cầu Ngọc Hồi

Những con số này cho thấy công trình đã đi qua một phần quan trọng của giai đoạn nền móng. Từ các cọc khoan nhồi dưới sông, khối lượng thi công đang mở rộng sang cầu dẫn và cấu kiện phần trên - những hạng mục giúp hình hài tuyến vượt sông dần rõ hơn trên thực địa. Mục tiêu được thành phố Hà Nội đặt ra là đưa công trình về đích trước Hội nghị APEC 2027, đi kèm yêu cầu đẩy nhanh đồng bộ các tuyến kết nối.

Song song với cầu Ngọc Hồi, dự án Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã chuyển từ khâu hoàn thiện thủ tục sang triển khai. Tuyến dài khoảng 10,7 km, điểm đầu giao phố Văn Khê, điểm cuối nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và khớp với hướng lên cầu Ngọc Hồi. Đây là mắt xích đặc biệt quan trọng, đưa dòng xe từ Hà Đông và khu vực Tây Nam tiếp cận khu Đông Thủ đô qua cầu Ngọc Hồi thay vì phải đi xuyên qua lõi trung tâm.

Với hạ tầng liên vùng, cầu chính và các tuyến kết nối có ý nghĩa quan trọng như nhau. Bởi vậy, những bước tiến lớn trong thi công cầu Ngọc Hồi cũng như dự án Vành đai 3.5 giúp củng cố thêm niềm tin về tiến độ hình thành của tuyến hành lang mới giữa Tây Nam và phía Đông Hà Nội.

Hành lang mới mở rộng dư địa khai thác thương mại, gia tăng giá trị bất động sản

Khi cầu Ngọc Hồi và đoạn Vành đai 3.5 phía Tây Nam được khớp nối, giá trị của hạ tầng không dừng ở việc có thêm một lối vượt sông Hồng. Tuyến mới sẽ tạo nên một hành trình liên tục hơn từ Hà Đông, Thanh Trì, khu vực Pháp Vân - Cầu Giẽ sang Văn Giang và mạng lưới phía Đông. Thay vì phụ thuộc vào các trục hướng tâm và cầu hiện hữu như Vĩnh Tuy, Chương Dương, người dân khi muốn tiếp cận khu Đông Thủ đô sẽ có thêm một cửa ngõ từ phía Nam và Tây Nam thành phố.

Sự thay đổi này có ý nghĩa với nhiều nhóm nhu cầu. Gia đình có lịch trình học tập, làm việc giữa các khu vực sẽ có thêm phương án lựa chọn tuyến. Chuyên gia và doanh nghiệp có thể tiếp cận thuận tiện hơn các hành lang công nghiệp, logistics phía Nam. Dòng khách từ các tỉnh kết nối qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng có thêm hướng tới Văn Giang và các điểm đến của Ocean City.

Hạ tầng mới vì thế không chỉ mở đường cho con người đi đến bất động sản, mà còn mở rộng thị trường để bất động sản tạo ra doanh thu và giá trị sử dụng.

Hạ tầng hoàn thiện tạo thêm cú hích giá trị cho các đại đô thị đã đi vào vận hành đồng bộ như Ocean City

Tác động ấy càng rõ rệt với các đô thị đã vận hành ở phía Đông như Ocean City. Đại đô t hị quy mô 1.200ha hiện có cộng đồng cư dân lên tới 150.000 người cùng hệ thống giáo dục, y tế, mua sắm, vui chơi giải trí và các tuyến phố thương mại sầm uất. Khi hành lang giao thông mới hình thành, dòng di chuyển không kết thúc tại một khu vực còn chờ phát triển. Nó gặp một đô thị đã có nhu cầu ở, học tập, tiêu dùng và giải trí. Đây là điều kiện để hạ tầng chuyển hóa thành giá trị sử dụng thay vì chỉ tạo ra kỳ vọng.

Với bất động sản thương mại, thêm một hướng tiếp cận có thể mở rộng tập khách và nguồn lao động. Với người mua để ở, điều quan trọng hơn là khả năng dự phòng hành trình. Khi một tuyến gặp áp lực, mạng lưới có thêm lựa chọn thay thế. Khoảng cách địa lý không biến mất, nhưng thời gian di chuyển sẽ giảm đi nhờ số lượng phương án tăng lên và sự phụ thuộc vào một cửa ngõ duy nhất được thu hẹp.

Vì vậy, cầu Ngọc Hồi và Vành đai 3,5 không đơn thuần bổ sung một tuyến đường hay một cây cầu mới cho bản đồ giao thông Hà Nội. Hai dự án đang góp phần mở rộng bản đồ tiếp cận, bản đồ thương mại và bản đồ giá trị của phía Đông Thủ đô.

Với Ocean City, đây là cửa ngõ mới để kết nối với thị trường rộng lớn hơn, đồng thời là cơ hội nâng cao công suất khai thác của một hệ sinh thái đô thị đã vận hành. Khi hạ tầng tiếp tục hoàn thiện, dư địa tăng trưởng của bất động sản sẽ càng được củng cố bởi khả năng tạo ra giá trị sử dụng, thương mại và dòng tiền thực tế.