PHÂN BÓN CÀ MAU dành gần 2 tỷ đồng tiếp sức học sinh, sinh viên năm học mới

Được duy trì bền bỉ hơn một thập kỷ qua, chương trình thể hiện cam kết đồng hành của doanh nghiệp với giáo dục và thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC – Phân bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Petrovietnam, dành 120 suất học bổng cho sinh viên đang theo học tại các trường đại học, gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam và Đại học Cần Thơ. Mỗi suất học bổng trị giá 7 triệu đồng, với tổng kinh phí 840 triệu đồng.

PVCFC tiếp tục triển khai học bổng Hạt Ngọc Mùa Vàng năm học 2026 - 2027

Đây là những cơ sở đào tạo có thế mạnh trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, năng lượng và nông nghiệp. Trong đó, việc đồng hành với sinh viên các ngành liên quan đến nông nghiệp còn gắn với sự quan tâm của Phân bón Cà Mau đối với nguồn nhân lực kế cận của ngành. Trong bối cảnh nông nghiệp ngày càng đặt ra yêu cầu về ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng tài nguyên hiệu quả và thích ứng với những biến đổi của thị trường, môi trường, nguồn nhân lực trẻ có kiến thức và tư duy đổi mới là một trong những yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của ngành.

Song song với học bổng dành cho sinh viên đại học, Phân bón Cà Mau dành hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông tại nhiều địa phương. Nguồn hỗ trợ hướng đến các em có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục đến trường.

Bên cạnh hỗ trợ học bổng, Phân bón Cà Mau mở rộng sự đồng hành với thế hệ trẻ thông qua các hoạt động nâng cao hiểu biết, kỹ năng và định hướng nghề nghiệp. Chương trình “Sách và Hành động” được duy trì nhiều năm, góp phần khuyến khích văn hóa đọc và tinh thần chủ động học hỏi; đồng thời, các hoạt động hướng nghiệp, tham quan và trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp giúp học sinh, sinh viên hiểu hơn về môi trường làm việc và có thêm cơ sở cho những lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.

Hơn một thập kỷ qua, “Hạt Ngọc Mùa Vàng” đã được Tổng công ty duy trì thường niên, đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh, sinh viên trên hành trình tìm kiếm tri thức. Sự tiếp nối qua từng năm cũng cho thấy giáo dục luôn là một trong những lĩnh vực được doanh nghiệp ưu tiên trong các hoạt động hướng đến cộng đồng.

“Hạt Ngọc Mùa Vàng” đã đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh, sinh viên hơn một thập kỷ qua. Ảnh: Hoạt động trao học bổng năm 2025

Với thông điệp “Nuôi hy vọng – Dưỡng tương lai”, chương trình đặt niềm tin vào những giá trị được hình thành từ tri thức, nghị lực và cơ hội. Thông qua việc duy trì nguồn lực cho giáo dục, Phân bón Cà Mau tiếp tục thể hiện trách nhiệm với thế hệ tương lai và xã hội, góp phần vun đắp nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.