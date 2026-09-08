Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

PHÂN BÓN CÀ MAU dành gần 2 tỷ đồng tiếp sức học sinh, sinh viên năm học mới

Năm học 2026 – 2027, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau triển khai chương trình học bổng “Hạt Ngọc Mùa Vàng” với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.

PV

Được duy trì bền bỉ hơn một thập kỷ qua, chương trình thể hiện cam kết đồng hành của doanh nghiệp với giáo dục và thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC – Phân bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Petrovietnam, dành 120 suất học bổng cho sinh viên đang theo học tại các trường đại học, gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam và Đại học Cần Thơ. Mỗi suất học bổng trị giá 7 triệu đồng, với tổng kinh phí 840 triệu đồng.

11.jpg
PVCFC tiếp tục triển khai học bổng Hạt Ngọc Mùa Vàng năm học 2026 - 2027

Đây là những cơ sở đào tạo có thế mạnh trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, năng lượng và nông nghiệp. Trong đó, việc đồng hành với sinh viên các ngành liên quan đến nông nghiệp còn gắn với sự quan tâm của Phân bón Cà Mau đối với nguồn nhân lực kế cận của ngành. Trong bối cảnh nông nghiệp ngày càng đặt ra yêu cầu về ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng tài nguyên hiệu quả và thích ứng với những biến đổi của thị trường, môi trường, nguồn nhân lực trẻ có kiến thức và tư duy đổi mới là một trong những yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của ngành.

Song song với học bổng dành cho sinh viên đại học, Phân bón Cà Mau dành hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông tại nhiều địa phương. Nguồn hỗ trợ hướng đến các em có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục đến trường.

Bên cạnh hỗ trợ học bổng, Phân bón Cà Mau mở rộng sự đồng hành với thế hệ trẻ thông qua các hoạt động nâng cao hiểu biết, kỹ năng và định hướng nghề nghiệp. Chương trình “Sách và Hành động” được duy trì nhiều năm, góp phần khuyến khích văn hóa đọc và tinh thần chủ động học hỏi; đồng thời, các hoạt động hướng nghiệp, tham quan và trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp giúp học sinh, sinh viên hiểu hơn về môi trường làm việc và có thêm cơ sở cho những lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.

Hơn một thập kỷ qua, “Hạt Ngọc Mùa Vàng” đã được Tổng công ty duy trì thường niên, đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh, sinh viên trên hành trình tìm kiếm tri thức. Sự tiếp nối qua từng năm cũng cho thấy giáo dục luôn là một trong những lĩnh vực được doanh nghiệp ưu tiên trong các hoạt động hướng đến cộng đồng.

22.jpg
“Hạt Ngọc Mùa Vàng” đã đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh, sinh viên hơn một thập kỷ qua. Ảnh: Hoạt động trao học bổng năm 2025

Với thông điệp “Nuôi hy vọng – Dưỡng tương lai”, chương trình đặt niềm tin vào những giá trị được hình thành từ tri thức, nghị lực và cơ hội. Thông qua việc duy trì nguồn lực cho giáo dục, Phân bón Cà Mau tiếp tục thể hiện trách nhiệm với thế hệ tương lai và xã hội, góp phần vun đắp nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

#Học bổng giáo dục #Phân bón Cà Mau #Hạt Ngọc Mùa Vàng #Hỗ trợ học sinh sinh viên #Phát triển nguồn nhân lực

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Phân bón Cà Mau đồng hành đưa sầu riêng Đắk Lắk chạm kỷ lục Guinness thế giới

Ngày 16/8/2026, Guinness World Records chính thức trao chứng nhận “Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới” tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.

Với sự tham gia của hơn 500 xe bán tải chở sầu riêng, kỷ lục tạo nên dấu ấn đặc biệt cho một ngành hàng đang ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường nông sản.

111.jpg
Đắk Lắk xác lập kỷ lục “Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới”
Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Phân Bón Cà Mau cùng bóng bàn Việt Nam bước vào mùa giải đỉnh cao

Giải Vô địch Bóng bàn Quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 tranh Cúp Phân Bón Cà Mau năm 2026 chính thức khởi động, hứa hẹn mang đến một mùa giải sôi động.

Không chỉ là giải đấu danh giá nhất của làng bóng bàn Việt Nam, mùa giải năm nay còn đánh dấu bước phát triển mới khi lần đầu tiên được đưa vào hệ thống thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Lễ khai mạc có sự tham dự của ông Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Lê Văn Hiệu - Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng; ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng; ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Về phía Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau có đại diện ông Huỳnh Trần Anh Quang - Giám đốc Marketing PVCFC. Sự kiện còn có sự góp mặt của các đồng chí lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo lực lượng huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, khán giả hâm mộ.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Phân bón Cà Mau trao tặng 600 triệu đồng tri ân gia đình chính sách

Những ngày tháng Bảy luôn nhắc nhớ mỗi người Việt Nam về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tưởng nhớ và tri ân những người , hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM), đơn vị thành viên của Petrovietnam, đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình trao tặng quà tới người có công với cách mạng và gia đình chính sách tại tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hà Tĩnh.

011.jpg
Đại diện Phân Bón Cà Mau phối hợp cùng UBND xã Hương Khê trao quà tri ân người có công; thân nhân người có công
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới