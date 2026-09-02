AI làm phim bùng nổ, Trung Quốc thành công xưởng mới

Thị trường điện ảnh AI Trung Quốc đang bước vào giai đoạn bùng nổ khi trí tuệ nhân tạo không còn chỉ đóng vai trò hỗ trợ hậu kỳ hay kỹ xảo, mà đang dần trở thành một phần của dây chuyền sản xuất phim. Theo thông tin từ Truyền hình Trung ương Trung Quốc, nhu cầu tuyển dụng các vị trí liên quan đến dựng phim AI trong tháng 6/2026 tăng tới 179% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, các vị trí dựng phim truyền thống chỉ tăng khoảng 7%, cho thấy nhu cầu nhân lực của ngành đang dịch chuyển rất nhanh sang những công việc gắn với công nghệ mới.

Công nghệ AI đang thay đổi nhiều công đoạn trong quy trình sản xuất phim tại Trung Quốc, từ tiền kỳ đến hậu kỳ.

Động lực phía sau sự thay đổi này đến từ tốc độ phát triển của các mô hình video AI tại Trung Quốc. Đạo diễn Phùng Ngạn Dung, người chuyển từ điện ảnh truyền thống sang làm phim bằng AI, cho rằng công nghệ tạo video của Trung Quốc hiện đã đạt vị trí hàng đầu thế giới. Theo ông, những công cụ này có thể đảm nhận nhiều công đoạn vốn trước đây cần một đội ngũ lớn cùng thời gian sản xuất kéo dài. Từ xây dựng bối cảnh, thiết kế trang phục, tạo hình nhân vật cho đến những góc máy phức tạp, AI có thể xử lý ngay từ giai đoạn tiền kỳ, giúp giảm đáng kể chi phí và thời gian.

Làn sóng phim AI kéo theo nhu cầu nhân lực mới, đặc biệt là những người có khả năng kết hợp tư duy nghệ thuật với kỹ năng công nghệ.

Quy mô sản xuất cũng đang cho thấy phim AI đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm. Theo số liệu được dẫn từ Cục Quản lý Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc, khoảng 128.000 tập phim ngắn được phát hành tại nước này trong quý I/2026, với hơn 95% có sử dụng công nghệ AI trong quá trình sản xuất. Nhờ các công cụ mới, hiệu suất ở một số công đoạn kỹ xảo và tiền kỳ được cải thiện từ 3 đến 10 lần, trong khi thời gian hoàn thiện một dự án có thể được rút từ hàng tháng xuống còn vài ngày. Một số đơn vị thậm chí nâng sản lượng từ vài tác phẩm mỗi tháng lên gần 100 tác phẩm. Điều này đang biến AI từ một công cụ sáng tạo thành nền tảng sản xuất có khả năng mở rộng quy mô nhanh chóng.

Sự thay đổi cũng kéo theo sự xuất hiện của hàng loạt nghề mới. Bên cạnh chuyên viên dựng phim AI, thị trường bắt đầu cần những nhân sự có khả năng chuyển ý tưởng nghệ thuật thành câu lệnh để mô hình AI tạo ra hình ảnh, video và các cảnh quay theo yêu cầu. Một nhóm làm phim do đạo diễn Phó Vi Vi dẫn dắt là ví dụ đáng chú ý khi chỉ có 6 thành viên ở độ tuổi 20, xuất thân từ nhiều lĩnh vực khác nhau như xây dựng, phục chế cổ vật, truyền thông và mỹ thuật, nhưng vẫn có thể duy trì sản lượng khoảng 1,5 phim ngắn mô phỏng người thật mỗi tháng. Tuy nhiên, chính sự phát triển quá nhanh này lại làm lộ ra một khoảng trống nhân lực: ngành phim AI đang cần những người vừa hiểu nghệ thuật, kể chuyện, ngôn ngữ hình ảnh, vừa đủ khả năng làm việc với các mô hình AI.

Đây cũng là yếu tố quyết định liệu Trung Quốc có thể trở thành công xưởng điện ảnh AI hay không. Công nghệ có thể giúp giảm đáng kể rào cản sản xuất, nhưng chưa thể tự mình quyết định một câu chuyện có hấp dẫn hay không, một nhân vật có đủ cảm xúc hay một khuôn hình có thực sự có giá trị nghệ thuật. Theo các chuyên gia được dẫn trong nguồn, AI nên được xem là đòn bẩy nâng cao năng suất thay vì công cụ thay thế hoàn toàn con người. Trong bối cảnh các mô hình video Trung Quốc được kỳ vọng tiếp tục nâng chất lượng lên chuẩn 4K, ngành phim nước này còn hướng tới việc đưa công nghệ từ phim ngắn sang các tác phẩm điện ảnh chiếu rạp. Nếu xu hướng này tiếp tục, cuộc cạnh tranh trong ngành công nghiệp điện ảnh tương lai có thể không chỉ nằm ở máy quay, trường quay hay ngân sách, mà còn ở khả năng khai thác AI để biến ý tưởng thành tác phẩm với tốc độ chưa từng có.