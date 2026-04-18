Ai là thủ phạm gây ra vết sẹo mới trên bề mặt Mặt trăng?

Một miệng hố rộng 225 m vừa được phát hiện trên Mặt Trăng, ghi lại dấu vết của cú va chạm dữ dội từ mảnh vụn không gian.

Không giống như Trái đất, Mặt trăng thiếu gió, mưa, nước và bầu khí quyển để làm phẳng các miệng hố. Bất cứ thứ gì va chạm vào nó đều sẽ để lại dấu vết. Những mảnh vụn không gian lớn nhỏ này va chạm với bề mặt trần trụi của Mặt trăng, để lại những "vết sẹo" trên vùng đất hoang vắng tĩnh lặng của nó.

Mặc dù chúng ta biết rằng, các vụ va chạm liên tục xảy ra, nhưng chúng ta hiếm khi chứng kiến ​​khoảnh khắc những "vết sẹo" này được tạo ra.

Các nhà khoa học tại Đại học bang Arizona, sử dụng Tàu quỹ đạo trinh sát Mặt trăng (LRO) của NASA, đã phát hiện ra một vết sẹo mới trên bề mặt Mặt trăng với đường kính 225 mét - tương đương với hai sân bóng đá đặt nối tiếp nhau. Họ đã trình bày chi tiết về vết sẹo mới này tại Hội nghị Khoa học Mặt trăng và Hành tinh lần thứ 57 ở Woodlands, Texas và xác định được thủ phạm gây ra nó.

Kết quả cho thấy, đó là một mảnh vụn không gian lao đi với tốc độ kinh ngạc đã đâm sầm vào bề mặt của Mặt trăng, để lại một vết sẹo mới. Vết sẹo có hình phễu đường kính 225 mét, sâu 43 mét, với những vách dốc và những mảnh vỡ khổng lồ nằm rải rác dọc theo các cạnh của nó, mảnh lớn nhất có đường kính khoảng 13 mét.

Các nhà khoa học cũng suy luận nguồn gốc của "thủ phạm" từ quỹ đạo của mảnh vỡ bay. Vật thể thiên thể này xuyên qua bầu trời từ phía Tây Nam, lao xuống theo đường chéo, đâm xuyên bề mặt Mặt trăng và cắm sâu vào đất Mặt trăng, sau đó phóng vật chất nóng chảy và vụn nát về phía Bắc tạo thành một vệt dài.

Giá trị quan trọng hơn của "vết sẹo" này nằm ở chỗ các nhà khoa học lần đầu tiên thu được hình ảnh độ phân giải cao của miệng hố trước và sau khi hình thành. Dữ liệu độc đáo này sẽ giúp họ hiệu chỉnh và kiểm tra các mô hình được sử dụng để hiểu quá trình va chạm. Điều này không chỉ giúp hiểu về Mặt trăng, mà còn giúp hiểu về sự tàn phá và biến đổi tương tự trên mọi hành tinh trong toàn bộ Hệ Mặt trời.