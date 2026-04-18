Ai là thủ phạm gây ra vết sẹo mới trên bề mặt Mặt trăng?

Một miệng hố rộng 225 m vừa được phát hiện trên Mặt Trăng, ghi lại dấu vết của cú va chạm dữ dội từ mảnh vụn không gian.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Không giống như Trái đất, Mặt trăng thiếu gió, mưa, nước và bầu khí quyển để làm phẳng các miệng hố. Bất cứ thứ gì va chạm vào nó đều sẽ để lại dấu vết. Những mảnh vụn không gian lớn nhỏ này va chạm với bề mặt trần trụi của Mặt trăng, để lại những "vết sẹo" trên vùng đất hoang vắng tĩnh lặng của nó.

Mặc dù chúng ta biết rằng, các vụ va chạm liên tục xảy ra, nhưng chúng ta hiếm khi chứng kiến ​​khoảnh khắc những "vết sẹo" này được tạo ra.

Các nhà khoa học tại Đại học bang Arizona, sử dụng Tàu quỹ đạo trinh sát Mặt trăng (LRO) của NASA, đã phát hiện ra một vết sẹo mới trên bề mặt Mặt trăng với đường kính 225 mét - tương đương với hai sân bóng đá đặt nối tiếp nhau. Họ đã trình bày chi tiết về vết sẹo mới này tại Hội nghị Khoa học Mặt trăng và Hành tinh lần thứ 57 ở Woodlands, Texas và xác định được thủ phạm gây ra nó.

Ảnh: @NASA.

Kết quả cho thấy, đó là một mảnh vụn không gian lao đi với tốc độ kinh ngạc đã đâm sầm vào bề mặt của Mặt trăng, để lại một vết sẹo mới. Vết sẹo có hình phễu đường kính 225 mét, sâu 43 mét, với những vách dốc và những mảnh vỡ khổng lồ nằm rải rác dọc theo các cạnh của nó, mảnh lớn nhất có đường kính khoảng 13 mét.

Các nhà khoa học cũng suy luận nguồn gốc của "thủ phạm" từ quỹ đạo của mảnh vỡ bay. Vật thể thiên thể này xuyên qua bầu trời từ phía Tây Nam, lao xuống theo đường chéo, đâm xuyên bề mặt Mặt trăng và cắm sâu vào đất Mặt trăng, sau đó phóng vật chất nóng chảy và vụn nát về phía Bắc tạo thành một vệt dài.

Giá trị quan trọng hơn của "vết sẹo" này nằm ở chỗ các nhà khoa học lần đầu tiên thu được hình ảnh độ phân giải cao của miệng hố trước và sau khi hình thành. Dữ liệu độc đáo này sẽ giúp họ hiệu chỉnh và kiểm tra các mô hình được sử dụng để hiểu quá trình va chạm. Điều này không chỉ giúp hiểu về Mặt trăng, mà còn giúp hiểu về sự tàn phá và biến đổi tương tự trên mọi hành tinh trong toàn bộ Hệ Mặt trời.

#Mặt Trăng #va chạm #thiên thạch

Phi hành đoàn Artemis II thích thú khi thấy tia lóe sáng trên Mặt trăng

Khi ở cách Mặt trăng vài nghìn km, phi hành đoàn Artemis II phấn khích khi thấy các tia lóe sáng trên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái đất. Vì sao lại vậy?

Phi hành đoàn Artemis II đã hoàn thành sứ mệnh có người lái đầu tiên đến Mặt trăng kể từ Apollo 17 năm 1972. Họ đã hạ cánh an toàn tối 10/4 theo múi giờ EDT, kết thúc nhiệm vụ lịch sử kéo dài 10 ngày (từ ngày 1 - 10/4). Theo NASA, Artemis II là một bước đệm trong mục tiêu thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên Mặt trăng. Ảnh: NASA.
Trong khi tàu Orion chở 4 phi hành gia Artemis II cách Mặt trăng vài nghìn km vào ngày 6/4, họ đã vô cùng phấn khích khi nhìn thấy ít nhất 4 - 6 tia sáng lóe lên trên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái đất. Những tia sáng này chỉ lóe lên trong vài mili giây. Ảnh: NASA.
Lý do sao Thổ gần như không có mặt trăng khổng lồ

Mặc dù sở hữu nhiều mặt trăng nhưng sao Thổ gần như không có mặt trăng khổng lồ. Vì sao lại như vậy?

Trong nghiên cứu mới công bố trên Nature Astronomy, các nhà nghiên cứu đã lý giải nguyên nhân sao Thổ và sao Mộc gần như không có mặt trăng khổng lồ dù có khá nhiều mặt trăng.

Tính đến tháng 3/2023, các nhà khoa học xác định được sao Thổ có 285 mặt trăng và sao Mộc có 101 mặt trăng. Trong đó, mặt trăng Titan có đường kính 5,149 km là vệ tinh tự nhiên lớn nhất của sao Thổ và là mặt trăng lớn thứ 2 trong Hệ Mặt trời.

Loài cá 'máu nóng' giữa đại dương, sinh vật phá vỡ quy luật tự nhiên

Giữa đại dương sâu thẳm lạnh giá, cá mặt trăng vây đỏ lấp lánh như một đốm lửa sống, thách thức mọi quy luật sinh tồn.

Cá mặt trăng vây đỏ (Lampris guttatus) là một trong những loài cá biển kỳ lạ và ấn tượng nhất từng được con người phát hiện. Với thân hình tròn dẹt như một chiếc đĩa lớn, phủ bởi lớp vảy ánh kim chuyển sắc xanh, bạc và tím, cùng các vây đỏ rực nổi bật, loài cá này trông như bước ra từ một thế giới viễn tưởng hơn là đại dương thực.

