Ai đứng sau Hoàng Bách Group bị cưỡng chế thuế gần 10 tỷ?

Hoàng Bách Group được thành lập từ năm 2005, do ông Bùi Đình Bắc làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Mới đây, Thuế tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Bách (MST: 0101850557; Hoàng Bách Group). Biện pháp cưỡng chế thuế được áp dụng là trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản. Thời gian áp dụng từ 26/9/2025 đến 27/10/2025 với số tiền nợ thuế gần 10 tỷ đồng, theo thông tin trên VietnamFinance.

Trước đó, tháng 6/2024 Thuế tỉnh Hà Giang (hiện là Thuế tỉnh Tuyên Quang) có ban hành thông báo số 476/TB-CTHGI về việc thực hiện công khai 37 doanh nghiệp nợ tiền thuế và tiền chậm nộp có số tiền nợ thuế trên 90 ngày tại thời điểm 30/06/2024. Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Bách có số tiền bị cưỡng chế 9,2 tỷ đồng.

Hoàng Bách Group tiền thân là Công ty cổ phần Công nghệ tài nguyên và môi trường Hoàng Bách.

Về Hoàng Bách Group, theo cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này tiền thân là Công ty cổ phần Công nghệ tài nguyên và môi trường Hoàng Bách, được thành lập vào tháng 12/2005, có trụ sở tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, Tuyên Quang.

Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của Hoàng Bách Group là hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác (Chi tiết: Thăm dò, khảo sát, khai thác và chế biến khoáng sản (gồm những khoáng sản Nhà nước cho phép).

Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Hoàng Bách Group hiện nay là ông Bùi Đình Bắc (SN 1977).

Hoàng Bách Group đã xây dựng, đưa vào hoạt động nhà máy tuyển luyện chì - kẽm Na Sơn (tại xã Tùng Bá - Vị Xuyên - Hà Giang, nay là Tuyên Quang) với công suất 99.000 tấn quặng nguyên khai/năm.