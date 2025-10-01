Hà Nội

Kinh doanh

Bắt được cá mú hơn 1 tạ, người đàn ông bán vội gần 130 triệu đồng

Một ngư dân bỗng nổi tiếng trên mạng xã hội xứ Trung khi lần đầu tiên câu được một con cá mú nặng hơn 1 tạ, dài gần 2m. 

Hoàng Minh (theo Stheadline)

Mới đây, một ngư dân ở Phúc Kiến (Trung Quốc) câu được con cá mú dài tới 1,8m, nặng 125kg. Sau khi được đưa vào bờ, con cá được chủ nhân bán với giá 34.500 NDT (tương đương hơn 128 triệu đồng).

Theo tiết lộ, người đàn ông này câu được con cá khổng lồ vào ban đêm. Khi đang đứng trên thuyền nhìn xuống biển, anh bắt gặp một vật tròn nổi trên mặt nước. Thoạt nhìn, anh nghĩ đó là một cái xô, nhưng nhìn kỹ thì thấy nó đang chuyển động. Khi chiếu đèn pin vào, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy đó là một con cá mú khổng lồ.

ca2.jpg
Người đàn ông bắt được con cá mú 12kg trong đêm. Ảnh: Stheadline

Nhận thấy con cá quý, anh nhanh chóng gọi các thủy thủ lại. Lập tức tổng 9 người đã cùng dồn sức bắt được "thủy quái" lên thuyền và đặt nó vào thùng đá.

Ngư dân này cho biết, bắt đầu đánh bắt cá biển từ năm 19 tuổi và đã làm nghề này hơn 20 năm. Đây là lần đầu tiên anh và các thủy thủ trên tàu chứng kiến ​​và bắt được một con cá mú lớn như vậy. Mọi người đều rất phấn khởi và vui mừng.

ca3.jpg
Con cá mú dài gần 2 mét. Ảnh: Stheadline

Sau khi mua với giá 128 triệu đồng, chủ nhân của con cá mú khổng lồ đã chia thành 4 phần bán cho người khác, tổng cộng thu về 41.990 NDT (hơn 155 triệu đồng).

Theo các chuyên gia, cá mú có thể đạt trọng lượng tới 200 kg. Đây là loài cá có giá trị cao nhờ phần thịt trắng, chắc, vị nhẹ, thường xuất hiện trong các món ăn truyền thống, đặc biệt trong những dịp quan trọng và tại các nhà hàng.

