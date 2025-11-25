Hà Nội

9 lữ đoàn của Nga tiến công trên mặt trận rộng 41 km vào Zaporizhzhia

Quân sự

9 lữ đoàn của Nga tiến công trên mặt trận rộng 41 km vào Zaporizhzhia

Toàn bộ 9 lữ đoàn thuộc Cụm Vostok của Nga đã được triển khai cho cuộc tấn công toàn diện trên mặt trận dài 41 km ở khu vực ngã ba chiến lược ở Zaporizhzhia.

Tiến Minh
Trong thời gian qua, kế hoạch tác chiến của Quân đội Nga (RFAF) liên tục có những điều chỉnh. Nói một cách đơn giản, đó là một cách tiếp cận khoa học, giống như các mảnh lắp ghép trong trò chơi xếp hình Lego. Nhìn vào toàn bộ bản đồ, lực lượng chủ lực của Ukraine đang bị kéo về phía mặt trận Pokrovsk.
Khi Quân đội Ukraine (AFU) đang bị “hút vào hố đen Pokrovsk”, thì Bộ Tổng tham mưu RFAF bất ngờ phát động một cuộc tổng tấn công vào thành phố Huliaipole, nằm ở khu vực ngã ba chiến lược giữa Donetsk – Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia. Đường quốc lộ T-0401 Pokrovs'ke - Huliaipole, là tuyến đường bộ quan trọng xuyên qua đồng bằng Zaporizhzhia.
Tuyến đường quốc lộ này cũng là tuyến đường tiếp tế quan trọng nhất của AFU ở mặt trận nam Donbass. Nếu RFAF có thể cắt đứt tuyến đường này, họ có thể cắt đứt kết nối trên bộ giữa hai nhóm quân chủ lực của Ukraine ở Donbass và Zaporizhzhia. Khi đó, quân đội Nga có thể tạo ra một "ổ dịch" khổng lồ.
Hơn một năm qua, tại thành phố Pokrovsk, RFAF đã “bào mòn” phần lớn lực lượng dự bị của Ukraine. Nhưng Bộ Tổng tham mưu AFU không ngờ rằng, RFAF lại bất ngờ mở một cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn dọc theo mặt trận dài 41 km vào khu vực nơi ba tỉnh Zaporizhzhia, Donetsk và Dnipropetrovsk giao nhau.
Lực lượng không quân chiến thuật và cụm phòng không RFAF, đã cùng nhau phát động một cuộc tấn công lớn vào các vị trí cốt lõi của quân Ukraine ở Velykomykhailivka, sử dụng bom lượn UMPK để thực hiện các cuộc tấn công tàn phá và yểm trợ cho các đơn vị pháo hạng nặng của RFAF tiến chiếm lĩnh trận địa bắn.
Cụm Vostok RFAF đã tập hợp chín lữ đoàn, bao gồm một lữ đoàn xe tăng, làm lực lượng tấn công tiên phong trên mặt trận tấn công dài 41 km. Sư đoàn bộ binh cơ giới 127, Lữ đoàn xe tăng 5, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 38 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 69 về phía đông và đông bắc thành phố Huliaipole.
Ngoài ra, RFAF đã triển khai Tập đoàn quân hợp thành số 58 (Cụm quân phía Nam) và một phần của Sư đoàn đổ bộ đường không số 98 cùng Tập đoàn quân số 41 (đều thuộc Cụm quân Trung tâm) để tăng cường cho các hoạt động quanh khu vực Huliaipole và Velykomykhailivka.
Lực lượng dự bị của Cụm Vostok đã tiến dọc theo tuyến đường cao tốc quan trọng giữa Huliaipole (tỉnh Zaporizhzhia) và Velyka Novosyolka (Nam Donetsk). Theo Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW), các vệ tinh, lính trinh sát và UAV của RFAF đã liên tục tiến hành trinh sát và giám sát khu vực này trong nhiều tháng.
Vào ngày 13 tháng 11, lợi dụng điều kiện thời tiết sương mù và mưa, khi hiệu quả giám sát của UAV Ukraine bị giảm sút, 9 lữ đoàn của Cụm Vostok RFAF bất ngờ được triển khai vào chiến đấu và toàn bộ lực lượng Ukraine ở khu vực Zaporizhzhia đã bị bất ngờ trước đòn tiến công tổng lực.
Vào ngày đầu tiên của cuộc tấn công, Lữ đoàn Xe tăng số 5 của Nga đã tiến vào làng Danilivka, cắt đứt trục đường quốc lộ T-0414 dẫn đến tiền tuyến. Con đường này là tuyến đường quan trọng từ thành phố Pokrovs'ke (tỉnh Dnipropetrovsk) đến Huliaipole và cũng là nơi giáp ranh giữa tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia.
Trên hướng Zaporizhzhia, một phản ứng dây chuyền diễn ra trên khắp các vị trí phòng ngự của AFU, với những vụ sụp đổ cục bộ. Việc phòng thủ khu vực này thuộc trách nhiệm của Quân đoàn 20 Ukraine, bao gồm những đơn vị tàn quân và binh lính bị đánh bại.
Quân đoàn 20 của AFU, trước đây là Tập đoàn quân Chiến thuật Ugledar. Quân đoàn này đã chịu tổn thất nặng nề trong các chiến dịch Ugledar và Toretsk. Trên thực tế, giờ đây Quân đoàn chỉ còn là một tập hợp tàn quân yếu kém, bị đánh bại. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 154 và Lữ đoàn Phòng vệ Quốc gia 102, đều là những đơn vị không đáng kể.
Nếu AFU không thể cầm cự dọc theo tuyến Zaporizhzhia, các tuyến vận tải phía tây bắc Huliaipole sẽ bị cắt đứt, khiến thành phố bị bao vây ba mặt, chỉ chừa lại một khoảng trống. Điều này sẽ buộc họ phải rút lui về bờ trái sông Gaichur, và bước tiếp theo sẽ là thành phố Zaporizhzhia, thủ phủ của tỉnh Zaporizhzhia.
Hiện tại, Cụm Vostok RFAF chỉ cách thành phố Zaporizhzhia 80 km về phía tây. Nếu tốc độ tấn công được giữ vững, vào mùa hè năm 2026, họ có thể bắt đầu bao vây Zaporizhzhia, đưa thành phố này, ít nhất là vào tầm bắn pháo binh của Cụm Vostok, UAV Lancet và UAV FPV tấn công tầm xa.
Nhà quan sát quân sự Ukraine Kostyantyn Mashovets nói rằng, các đơn vị thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 37 của RFAF đã tiến tới tuyến Novooleksandrivka - Oleksiivka, phía tây nam Velykomykhailivka. Đơn vị này được cho là đã bám được vị trí ở phía đông Yehorivka và đạt “một số thành công chiến thuật” theo hướng Yehorivka - Danylivka trong 2 tuần qua.
Ông Mashovets cũng cho biết, quân Nga đã vượt sông Yanchur gần Uspenivka, phía đông bắc Huliaipole, và tiến về phía tây đến tuyến Solodke - Rivnopillya, quãng đường khoảng 7km. Hiện Bộ Tổng tham mưu RFAF đã tập trung lực lượng tới 9 lữ đoàn và trung đoàn, bao gồm một lữ đoàn xe tăng, đột phá dọc mặt trận dài 41km. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Tiến Minh
