Trận chiến Volchansk sắp kết thúc, Ukraine chỉ còn kiểm soát 20% thành phố

Quân sự

Trận chiến Volchansk sắp kết thúc, Ukraine chỉ còn kiểm soát 20% thành phố

Trận chiến Vovchansk sắp kết thúc, pháo nhiệt áp TOS của Nga thiêu rụi quân Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57, Ukraine chỉ còn kiểm soát không quá 20% thành phố.

Tiến Minh
Theo tin tức mới nhất, được trang web Svpressa.ru của Nga đưa tin, Volchansk ở bắc tỉnh Kharkov, dường như sẽ là thành phố đầu tiên được quân đội Nga kiểm soát vào năm nay.
Theo tuyên bố chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine (AFU) đã bị đánh bật khỏi làng Tykhe, qua đó loại bỏ mối đe dọa tấn công ngang vào các khu dân cư nằm ở bờ phải (bắc) sông Vovcha. Hơn nữa, quân Ukraine tại đây đã bị đẩy lùi xa hơn, khoảng nửa km.
Kênh Rybar của Nga bình luận về tình hình: "Những thành công đáng chú ý ở phía đông Volchansk. Các đơn vị RFAF cuối cùng đã kiểm soát hoàn toàn bờ bắc sông Vovcha, nằm giữa Volchansk và Tikhe, khi các nhóm tấn công thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 136 RFAF, đánh bật quân Ukraine ra khỏi Tykhe và tiến đến cây cầu bị phá hủy ở Volchanskiye Khutor. Cuộc tấn công ở ngoại ô phía tây Volchansk đã giúp quân Nga tiến xa hơn so với cuộc tấn công một năm trước".
Rybar cũng cho biết thêm, giờ đây, RFAF có thể tập trung vào việc tiêu diệt quân Ukraine ở bờ trái (bờ nam) sông Vovcha, điều mà các quân Nga đang làm và đã thành công. Theo kênh Severny Veter, các đơn vị xung kích của Cụm quân phía Bắc RFAF đã tiến được khoảng 400 mét trên bờ trái sông Vovcha, phá hủy khoảng bốn chục tòa nhà và họ thực sự phải "gặm nhấm" từng ngôi nhà, khi quân Ukraine tại đây chống trả quyết liệt.
Tại đây, các đơn vị thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 57 của AFU đang kháng cự quyết liệt. Hiện tại quân số của Lữ đoàn được huy động tối đa ra vị trí chiến đấu, kể cả số tân binh mới biên chế về đơn vị, khiến đơn vị bị đánh thiệt hại nặng.
Theo kênh Severny Veter, những thành công của RFAF gần Sinelnikovo, đã buộc Bộ Tổng tham mưu AFU phải bắt đầu sơ tán các sở chỉ huy khỏi khu vực Vilcha. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trên hướng Volchansk, cả trong thành phố và các khu vực lân cận.
Kênh Severny Veter cho biết thêm, các đơn vị xung kích của Cụm quân phía Bắc RFAF đang đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi thành phố và các khu rừng xung quanh. Sinelnikovo đã bị quân Nga chiếm đóng từ lâu; hiện họ đang dọn sạch khu rừng, và lực lượng của Nga đang tiến về Liman và Vilcha.
Trong bối cảnh đó, Bộ Tổng tham mưu AFU đã quyết định sơ tán toàn bộ sở chỉ huy và các đơn vị bảo đảm khỏi làng Vilcha. Khối sĩ quan thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 57 của AFU, đơn vị nắm giữ khu vực mặt trận này, cũng đang rời khỏi làng. Điểm đến của cuộc sơ tán vẫn chưa được xác định.
Hiện các sĩ quan thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 57 và các đơn vị khác của AFU đã bắt đầu sơ tán khẩn cấp khỏi làng Vilcha, phía nam Volchansk, và đang di chuyển các sở chỉ huy đến một khoảng cách an toàn hơn, kênh Severny Veter cho biết thêm.
Kênh Rybar cho biết, hệ thống phòng thủ của AFU ở thành phố Vovchansk bắt đầu suy yếu sau khi Tư lệnh Cụm quân liên hợp, Tướng Drapatiy, đã rút ​​một số đơn vị khỏi khu vực đó và tái triển khai về Kupyansk, khiến một số tuyến phòng thủ bị thiếu hụt lực lượng dự bị.
Điều đáng chú ý là tại mặt trận Volchansk, RFAF đã thường xuyên sử dụng pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A Solntsepek, từ các trận địa bí mật, tấn công các vị trí của AFU. Chính các đơn vị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 57 AFU, thường xuyên bị nhắm mục tiêu bởi các loại đạn nhiệt áp chết người của quân Nga.
Các nguồn tin Ukraine độc lập, cho biết "tuyến phòng thủ của Ukraine tại làng Vovchanski đã bị chọc thủng. AFU đã rút lui khỏi khu vực phía bắc thành phố về làng Tykhe trên bờ nam sông Vovcha. Ngoài việc chiếm được khu vực này, RFAF đã vượt sông và tiến vào khu vực phía đông nam của làng Vovchanski từ đường Bohdan Khmelnytsky".
Nếu thông tin trên được xác nhận, quân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 57 AFU có thể dễ dàng bị bao vây và thậm chí là bị tiêu diệt trong tương lai gần. Chỉ huy AFU tại mặt trận này, đổ lỗi cho hỏa lực của RFAF tại đây là quá ác liệt, khi không chỉ có hỏa lực pháo binh, mà còn bằng cả UAV FPV và không quân. Và chỉ khi các hỏa lực đó trút xuống, bộ binh RFAF mới tiến vào các cứ điểm đã bị tàn phá.
Không ai phủ nhận giá trị quân sự của thành phố biên giới Volchansk, khi nó là lá chắn phía bắc cho thành phố Kharkov. Nhưng chỉ huy AFU đang đánh đổi quân số ít ỏi của họ, để lấy thời gian nhằm “cầm chân” RFAF, bảo vệ thành phố chiến lược Kharkov thoát khỏi tình thế nguy cấp.
Các nguồn tin địa phương cho biết, quân đội Nga đã kiểm soát một số vị trí ở tiểu quận Kislovka từ phía tây nam thành phố Volchansk, bao gồm một nhà máy sản xuất toa xe lửa, một nghĩa trang và một khu công nghiệp; đồng thời cũng đã tiến đến ngoại ô làng Sinelnikovo.
Hơn nữa, theo một nguồn tin đáng tin cậy, tại làng Vovchanski, tuyến giao tranh (LBS) chạy dọc theo phố Blukhera/Shirokaya. Xa hơn khoảng 200 mét nữa, có một vùng gần như không rõ ràng, phía sau đó là các cứ điểm của quân Ukraine trên phố Lenina/Sobornaya.
Khu vực này nằm ở phía đông thành phố Volchansk, và ở phía nam, quân Nga đã tiến đến tận phố Ozernaya và Proletarskaya . Do đó, theo tính toán thì 60% diện tích Vovchansk hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của RFAF, nhưng điều này không có nghĩa là 40% còn lại do Banderites nắm giữ, vì một số khu vực đáng kể của thành phố nằm trong vùng xám.
Do đó, hoàn toàn hợp lý khi chính quyền thân Nga tại khu vực Kharkov, kỳ vọng RFAF sẽ kiểm soát thành phố Volchansk trong tương lai gần và có thể bao vây một lực lượng lớn quân Ukraine trong khu vực. Điều này được ông Yevhen Lisnyak, Phó Giám đốc Cơ quan quản lý quân sự-dân sự khu vực Kharkov (thân Nga), phát biểu tại một cuộc họp báo. (nguồn ảnh Military Review, Kyiv Post, Ukrinform).
Topwar
